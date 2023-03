Slovan remizoval v prvom zápase osemfinále v Bazileji 2:2

Na snímke vpravo Malik Abubakari (Slovan) dáva gól počas prvého zápasu osemfinále Európskej konferenčnej ligy FC Bazilej - ŠK Slovan Bratislava 9. marca 2023 v Bazileji. Foto: TASR - Martin Baumann

prvý osemfinálový zápas EKL:

FC Bazilej - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (2:1)



Góly: 6. Amdouni, 40. Zeqiri - 17. Medveděv, 70. Abubakari. Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež, ŽK: Hitz - Weiss, Lichý, Kašia, 13.202 divákov.



FC Bazilej: Hitz - Lang, Pelmard, Calafiori - Novoa, Xhaka (63. Diouf), Burger, Kade (63. Lopez) - Ndoye (87. Millar), Amdouni - Zeqiri (78. Augustin)



ŠK Slovan Bratislava: Chovan - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kucka (90.+3 Jarjue), Lichý – Čavrič (77. Agbo), Weiss (77. Green), Čakvetadze (77. Barseghjan) – Abubakari (87. Zmrhal)



Hlas po zápase /zdroj: RTVS/:



Jurij Medveděv, strelec prvého gólu Slovana: "Bol to ťažký zápas. Dostali sme rýchlo prvý gól, čo sme nechceli, ale dokázali sme sa z toho oklepať a vyrovnali sme. Potom sme opäť nešťastne inkasovali, ale v kabíne sme si povedali, že nemôžeme vešať hlavy. V druhom polčase sa nám podarilo opäť vyrovnať a myslím si, že je to dobrý výsledok do odvety."

Bazilej 9. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili sľubne do vyraďovacej fázy v Európskej konferenčnej lige. V prvom osemfinálovom zápase remizovali vo štvrtok na ihrisku FC Bazilej 2:2. Odveta je na programe o týždeň 16. marca o 18.45 h.Domáci išli do vedenia v 6. minúte zásluhou Zekiho Amdouniho, v 17. minúte vyrovnal Jurij Medveděv. Päť minút pred koncom prvého polčasu však vrátil domácim vedenie Andi Zeqiri. Po prestávke Slovan zlepšil hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Malika Abubakariho.Slovan začal dobre, ako prvý ohrozil bránu súpera a po dvoch minútach hry kopal aj rohový kop. Potom sa dostali k slovu domáci, spoza šestnástky vystrelil tesne nad stredopoliar Ndoye. Vzápätí po dlhom pase pristála lopta na kopačke Amdouniho, ale útočník Bazileja prestrelil. V 6. minúte už však išli domáci do vedenia, keď Ndoye vystrelil, Chovan jeho strelu vyrazil pred seba a Amdouni nemal problém skórovať na 1:0. Bazilej bol v ďalších minútach lepší, mal tlak a hrozil po krídlach i stredom ihriska, ale v 17. minúte ho schladil gól Medveděva. Obranca Slovana napálil loptu k vzdialenejšej žrdi po spolupráci s Weissom, jeho platný zásah ešte musel potvrdiť VAR. Následná vyrovnaná partia pokračovala až do 40. minúty, potom slovenský majster inkasoval po druhý raz. Kade cez niekoľko hráčov posunul loptu na Zeqiriho a švajčiarsky útočník tečoval loptu presne - 2:1. V závere polčasu mohol najskôr vyrovnať Kucka, keď dostal loptu od Weissa po signále z priameho kopu, ale Hitz loptu bravúrne vyrazil. Švajčiarsky brankár sa potom predviedol aj po rohovom kope Čakvetadzeho, keď bravúrne chytil loptu po strele Abubakariho.Slovan vstúpil lepšie aj do úvodu druhej polovice. Mal loptu častejšie na kopačkách, ale nedokázal sa dostať do blízkosti nebezpečných priestorov. Musel si však dávať pozor na hroziace brejky domácich. V 70. minúte tréner Weiss pripravoval trojnásobné striedanie, no na svoj príchod si Barseghjan, Agbo a Green museli ešte chvíľku počkať. Pred ním totiž cez dvojicu hráčov poslal loptu do šestnástky Weiss, do vzduchu sa zavesil Abubakari a Hitz nemal nárok - 2:2. Aktivita "belasých" pokračovala aj po preskupení hráčov a Barseghjan bol blízko ku gólu. Lovat posunul v 87. minúte vynikajúcu kolmú prihrávku na Greena, ktorý z ľavej strany odcentroval pred bránku, no arménsky ofenzívny hráč hlavičkoval úplne voľný vedľa. Na zaslúženej remíze nezmenila nič ani záverečná šanca Švajčiarov, keď po hlavičke Amdouniho zastavila loptu žrď.