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Slovan remizoval v prvom zápase play off s Celje 1:1
V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkai, ktorý dostal šancu v základnej zostave len dva dni po príchode do tímu.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase play off Ligy majstrov s NK Celje 1:1. Postup do ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže sveta sa tak pokúsia vybojovať v budúcotýždňovej odvete v Slovinsku, ktorá je na programe v stredu 26. augusta o 21.00 h.
V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkai, ktorý dostal šancu v základnej zostave len dva dni po príchode do tímu. Krátko pred odchodom do šatní sa o vyrovnanie postaral Milot Avdyli a druhý polčas už presný zásah nepriniesol.
Slovan bojuje o druhú účasť v hlavnej časti Ligy majstrov, v ktorej sa dosiaľ jediný raz predstavil v sezóne 2024/2025. V tabuľke vtedy obsadil predposledné 35. miesto bez zisku bodu. Neúspešný tím z tohto dvojzápasu bude hrať ligovú fázu Európskej ligy.
Liga majstrov - prvý zápas play off:
ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 1:1 (1:1)
Góly: 15. Čerepkai - 41. Avdyli. Rozhodovali: Zwayer - Kempter, Kimmeyer (všetci Nem.), ŽK: Bajrič, Blackman - Avdyli, Zabukovnik, 21.640 divákov.
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafič (70. Macuoka) - Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)
Celje: Leban - Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Diounkou) - Kvesič (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) - Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli
„Belasí“ začali zostra. Barseghjan napravo vysunul Čerepkaia a čerstvá posila bratislavského tímu mohla už po štyroch minútach otvoriť skóre, lobom však namierila kúsok od vzdialenejšej žrdi. Slovan bol aktívnejší najmä po krídlach. V 15. minúte poslal výbornú prihrávku do pokutového územia Barseghjan, na ňu si nabehol Martinez a loptu pred Lebanom upratal do siete Čerepkai – 1:0. Na druhej strane zahrávalo Celje zaujímavý priamy kop, ale Ivanšekovu strelu Takáč bez problémov vyboxoval do bezpečia. O pár minút sa dostal do nebezpečnej pozície Kvesič, Takáč skončil na zemi, no v defenzívnych radoch zaúradoval Blackman. Pred koncom prvého polčasu však predsa nastala radosť v slovinskom tíme, keď Avdyli prenikol do šestnástky a vyrovnal peknou obaľovačkou do pravého horného rohu.
Po zmene strán bolo viac na lopte Celje, smerom do ofenzívy mu však chýbala kreativita a výraznejšiu príležitosť si nevypracovalo. V 58. minúte vybojoval priamy kop Barseghjan a jeho pokus hlavičkoval nad bránu Mustafič. Po hodine hry v šestnástke pohrozili striedajúci Verbič s Kotnikom a situáciu hasil Takáč. Tréner Toure poslal do hry Macuoku s Kiangom, ale hra sa kúskovala a domáci sa nevedeli dostať do tempa. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času to po pravej strane skúsil Macuoka, no Leban bol pozorný. V závere prišiel na trávnik uzdravený domáci kapitán Šporar, záverečný tlak domácich však nenastal a v odvete v Slovinsku sa bude začínať odznova.
V 15. minúte otvoril skóre stretnutia Roman Čerepkai, ktorý dostal šancu v základnej zostave len dva dni po príchode do tímu. Krátko pred odchodom do šatní sa o vyrovnanie postaral Milot Avdyli a druhý polčas už presný zásah nepriniesol.
Slovan bojuje o druhú účasť v hlavnej časti Ligy majstrov, v ktorej sa dosiaľ jediný raz predstavil v sezóne 2024/2025. V tabuľke vtedy obsadil predposledné 35. miesto bez zisku bodu. Neúspešný tím z tohto dvojzápasu bude hrať ligovú fázu Európskej ligy.
Liga majstrov - prvý zápas play off:
ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 1:1 (1:1)
Góly: 15. Čerepkai - 41. Avdyli. Rozhodovali: Zwayer - Kempter, Kimmeyer (všetci Nem.), ŽK: Bajrič, Blackman - Avdyli, Zabukovnik, 21.640 divákov.
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafič (70. Macuoka) - Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)
Celje: Leban - Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Diounkou) - Kvesič (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) - Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli
„Belasí“ začali zostra. Barseghjan napravo vysunul Čerepkaia a čerstvá posila bratislavského tímu mohla už po štyroch minútach otvoriť skóre, lobom však namierila kúsok od vzdialenejšej žrdi. Slovan bol aktívnejší najmä po krídlach. V 15. minúte poslal výbornú prihrávku do pokutového územia Barseghjan, na ňu si nabehol Martinez a loptu pred Lebanom upratal do siete Čerepkai – 1:0. Na druhej strane zahrávalo Celje zaujímavý priamy kop, ale Ivanšekovu strelu Takáč bez problémov vyboxoval do bezpečia. O pár minút sa dostal do nebezpečnej pozície Kvesič, Takáč skončil na zemi, no v defenzívnych radoch zaúradoval Blackman. Pred koncom prvého polčasu však predsa nastala radosť v slovinskom tíme, keď Avdyli prenikol do šestnástky a vyrovnal peknou obaľovačkou do pravého horného rohu.
Po zmene strán bolo viac na lopte Celje, smerom do ofenzívy mu však chýbala kreativita a výraznejšiu príležitosť si nevypracovalo. V 58. minúte vybojoval priamy kop Barseghjan a jeho pokus hlavičkoval nad bránu Mustafič. Po hodine hry v šestnástke pohrozili striedajúci Verbič s Kotnikom a situáciu hasil Takáč. Tréner Toure poslal do hry Macuoku s Kiangom, ale hra sa kúskovala a domáci sa nevedeli dostať do tempa. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času to po pravej strane skúsil Macuoka, no Leban bol pozorný. V závere prišiel na trávnik uzdravený domáci kapitán Šporar, záverečný tlak domácich však nenastal a v odvete v Slovinsku sa bude začínať odznova.
hlasy po zápase /zdroj: Nova Sport/:
Roman Čerepkai, útočník Slovana: „Mám zmiešané pocity. Som rád za gól, ale myslím si, že sme dnes mohli uhrať lepší výsledok a ísť s nejakým náskokom do odvety. Počas nástupu na trávnik som si to strašne užíval a dostal som sa do eufórie, stres som nepociťoval. V odvete bude potrebné zlepšiť výkon, myslím si, že máme na viac. Treba dať gól a žiadny nedostať.“
Roman Čerepkai, útočník Slovana: „Mám zmiešané pocity. Som rád za gól, ale myslím si, že sme dnes mohli uhrať lepší výsledok a ísť s nejakým náskokom do odvety. Počas nástupu na trávnik som si to strašne užíval a dostal som sa do eufórie, stres som nepociťoval. V odvete bude potrebné zlepšiť výkon, myslím si, že máme na viac. Treba dať gól a žiadny nedostať.“