Slovan remizoval v šlágri 8. kola so Žilinou 2:2

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 2:2 (2:2)



Góly: 4. Nemčík (vlastný), 32. Mráz – 11. a 38. Bičachčjan (prvý z 11 m), bez kariet. Rozhodovali: Kráľovič - Poláček, Štrbo, 3812 divákov.



Slovan: Šulla - Hrnčár, Križan, De Marco, Vojtko - De Kamps (68. Agbo), Rabiu - Zmrhal (84. Čavrič), Da Silva (68. Kankava), Green - Mráz (68. Henty)



Žilina: Petráš – Rusnák, Minárik, Nemčík, Sluka – Gono, Fazlagič (79. Slebodník), Bičachčjan (88. Goljan) – Kaprálik, Jibril (77. Jambor), Ďuriš (77. Iľko).



Bratislava 19. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v nedeľnom šlágri 8. kola Fortuna ligy s MŠK Žilina 2:2. Slovan v tejto sezóne stratil na domácom ihrisku prvé body, ale udržal sa na čele tabuľky.Diváci na Tehelnom poli videli od úvodu ofenzívny futbal z oboch strán. Prvú šancu mal hosťujúci Ďuriš, no jeho spoluhráč Nemčík si o pár sekúnd neskôr strelil vlastný gól. Dezorientovaný obranca MŠK poslal loptu do vinkla po centri do šestnástky. Už onedlho bolo vyrovnané, keď De Kamps zahral v šestnástke rukou a Bičachčjan penaltu bezpečne premenil. Žilina potom prebrala taktovku, tréner Slovana Weiss dal pokyn náhradníkom, aby sa rozcvičili. Sľubný protiútok hostí zmarila nepresná prihrávka Bičachčjana, potom trafil Sluka ľavú žrď. V 31. minúte prišli chvíle Samuela Mráza. Najskôr poslal skvelou prihrávkou dopredu Greena, ale anglický krídelník nezakončil presne aj vďaka zákroku Petráša. Mráz si však potom po pase Rabiua zasekol Minárika a ľavačkou poslal loptu do bránky - 2:1. "Belasí" polčasové vedenie napokon neudržali. V 38. minúte sa dostala lopta k Bičachčjanovi a útočník "šošonov" ju poslal do ľavého vinkla. Polčas ukončila šanca Mráza, ale stav sa nezmenil.Po prestávke už šancí ubudlo. Prvú mal Kaprálik, no jeho strela bola nepresná. Slovan odpovedal strelou Da Silvu, ale ani tá nebola príliš nebezpečná. Tréner Slovana Weiss potom chcel oživiť hru tímu, na ihrisko poslal trojicu nových hráčov. Domáci po tomto momente prebrali taktovku, rozhodnúť mohol sedem minút pred koncom Green, ale trafil len nohy jedného zo žilinských obrancov. Nepresadil sa ani Henty, hostia napokon ubránili remízový stav.