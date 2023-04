Slovan remizoval v Trnave 0:0

Na snímke fanúšikovia Slovana v zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul vo futbale FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v Trnave v nedeľu 2. apríla 2023. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Fortuna liga – 3. kolo nadstavbovej časti – skupina o titul:



FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 0:0



ŽK: Procházka, Taiwo - Weiss ml., rozhodovali: Glova – Poláček, Bednár, 9677 divákov



Spartak: Vantruba – Koštrna, Štetina, Kóša, Čurma – Savvidis – Azevedo (82. Ristovski), Procházka (89. Paur), Štefánik (74. Bukata), Daniel – Taiwo



Slovan: Trnovský – Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat – Kankava, Kucka – Čavrič, Čakvetadze (90.+ Zmrhal), Weiss ml. (81. Barseghjan) – Abubakari (61. Green)







Hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Zaslúžená remíza, ani jedno mužstvo nenašlo vpredu hráčov, ktorí by sa výraznejšie presadili. Zvíťazila defenzíva, dobrá organizácia oboch mužstiev. Snažili sme sa, aby nás Slovan nevytrestal z kontier, ktoré má veľmi silné. To sa nám podarilo ustrážiť, hoci nejaké mal, ale nie do otvorenej obrany. V druhom polčase som očakával, že sa zápas viac otvorí, ale keď sa neotvoril, skončilo sa to 0:0."



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Vedeli sme, že derby bude ťažký zápas. Domáci vždy vychádzajú z dobrej defenzívy, my sme sa strelecky nepresadili, nemali sme také individuálne výkony ako v domácom zápase, keď sme boli aktívnejší vpredu a šance využili. Keď musíte a chcete, nie vždy to ide. S bodom z Trnavy som ale spokojný, tu sa nevyhráva ľahko. Remíza je zaslúžená, nemali sme vyloženú šancu, ani domáci. Stále to máme vo svojich rukách. Ak vyhráme všetky zápasy, budeme majstri. Matematika je jednoduchá. Máme doma teraz Dunajskú Stredu, na to sa musíme pripraviť."

Trnava 2. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku Spartaka Trnava 0:0. Z druhého miesta tabuľky strácajú tri body na lídra súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý čakal večerný domáci duel s MŠK Žilina.Obe mužstvá vychádzali zo zabezpečenej obrany, hra sa odvíjala najmä medzi šestnástkami, bojovalo sa o každý meter ihriska. Šancí bolo minimum, najväčšiu mal trnavský útočník Taiwo, keď si v 64. minúte v šestnástke prebral center Procházku, urobil si priestor na strelu, no z dobrej pozície netrafil bránku. Obrany oboch tímov ustáli aj štandardné situácie z nepríjemných pozícií. Diváci, ktorých bolo podľa oficiálneho údaju 9677, tak gól nevideli.