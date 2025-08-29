Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan s dvoma súpermi z veľkých líg, privíta aj BK Häcken

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Slovan začal kvalifikáciu do pohárovej Európy v druhom predkole Ligy majstrov proti bosnianskemu Zrinskij Mostar, ktorý zdolal doma 4:0 a v odvete remizoval 2:2.

Monte Carlo 29. augusta (TASR) -Futbalisti Slovana Bratislava privítajú v hlavnej fáze Konferenčnej ligy Rayo Vallecano, Racing Štrasburg a BK Häcken. Vonkajšie duely odohrajú na pôde AZ Alkmaar, KuPS Kuopio a KF Škendija. Úradujúci slovenský majster bol pri žrebe v prvom, výkonnostne najvyššom koši.

Slovan začal kvalifikáciu do pohárovej Európy v druhom predkole Ligy majstrov proti bosnianskemu Zrinjski Mostar, ktorý zdolal doma 4:0 a v odvete remizoval 2:2. V ďalej fáze mu vystavil stopku kazašský Kajrat Almaty. Na domácom štadióne vo vysokej nadmorskej výške vyhral 1:0 a hoci na Tehelnom poli prehral 0:1, uspel v jedenástkovom rozstrele. V snahe o hlavnú fázu Európskej ligy nestačili „belasí“ ani na šiesty pokus na Young Boys Bern. Švajčiarsky tím najprv triumfoval v daždivom bratislavskom dueli 1:0 a doma v pomere 3:2.

V hlavnej fáze Konferenčnej ligy je Slovan po dvoch rokoch, keďže vlani debutoval v Lige majstrov. Celkovo ide pre tím o štvrtú účasť v KL, najďalej sa prebojoval v sezóne 2022/23, keď v osemfinále nestačil na Bazilej.

„Belasí„ nastúpili v minulosti len proti jednému zo šestice nadchádzajúcich súperov, a to fínskemu KuPS Kuopio. Na pôde tohto súpera sa predstavili v druhom predkole Európskej ligy 2020/21 a prehrali v jedenástkovom rozstrele (3:4) po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predĺžení. Švédsky Häcken vyradil v tejto sezóne v prvom predkole Spartak Trnava a holandský Alkmaar je jediným tímom v žrebe Slovana s vyšším koeficientom. Pre severomacedónsku Škendiju ide o premiéru v hlavnej fáze európskej súťaže. Španielske Vallecano a francúzsky Štrasburg sú oproti úradujúcemu slovenskému majstrovi v pozícii favoritov.

Slovensko má v KL stopu aj prostredníctvom legionárov v ďalších troch kluboch. Najvýraznejším je reprezentačný útočník Lukáš Haraslín, ktorého Sparta Praha bola v druhom koši a zrejme najväčšiu pozornosť púta jej duel na pôde Legie Varšava. Okrem toho sa stretne hneď s dvoma tímami, ktoré vyradili slovenských zástupcov. Z piateho koša jej žreb priradil domáci duel s Rakówom Čenstochová, súperom Žiliny z druhého predkola, a zo šiesteho stretnutie na pôde Universitatei Craiova. Rumunský tím vystavil stopku v treťom predkole Spartaku Trnava.

Trojité zastúpenie má Slovensko v Sigme Olomouc vďaka brankárovi Matúšovi Hruškovi a obrancom Jurajovi Chvátalovi a Tomášovi Hukovi. Ich tím sa predstaví vo Florencii na pôde superfavorita Fiorentiny. Doma privíta taktiež Raków i ďalší poľský tím Lech Poznaň. Zápas na pôde jediného bundesligistu z Mainzu pridelil žreb Samsunsporu, kde pôsobí slovenský obranca Ľubomír Šatka. Zaujímavý bude pre turecký klub aj súboj s gréckym AEK Atény.

Konferenčná liga sa rovnako ako Liga majstrov a Európska liga koná od vlaňajška v novom formáte. V prípade KL odohrá každý tím po šesť zápasov s rôznymi súpermi. Do osemfinále pôjde najlepších osem tímov v celkovom hodnotení a o zvyšných osem miest zabojujú účastníci na 9. až 24. mieste celkového hodnotenia. Budúcoročné finále je na programe 27. mája v Lipsku, pričom Nemecko má v súťaži jedného zástupcu vďaka Mainzu, ktorý bol v treťom koši.



Program KL:

1. zápasy ligovej fázy: 2. októbra

2. zápasy ligovej fázy: 23. októbra

3. zápasy ligovej fázy: 6. novembra

4. zápasy ligovej fázy: 27. novembra

5. zápasy ligovej fázy: 11. decembra

6. zápasy ligovej fázy: 18. decembra

žreb dvojíc play off: 16. januára

zápasy play off: 19. a 26. februára

žreb vyraďovacej časti: 27. februára

osemfinále: 12. a 19. marca

štvrťfinále: 9. a 16. apríla

semifinále: 30. apríla a 7. mája

finále: 27. mája (Lipsko)


