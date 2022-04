TIPOS EXTRALIGA: Slovan s Košicami sú v play off sérii po 10 rokoch

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Slovana: 6:3 (v), 3:2, 3:0, 5:3 (v)



Slovan Bratislava - Košice v play off:



semifinále 1993/1994: 2:3 na zápasy

semifinále 1994/1995: 0:3 na zápasy

semifinále 1995/1996: 1:4 na zápasy

finále 1997/1998: 3:2 na zápasy

finále 1998/1999: 1:3 na zápasy

semifinále 2001/02: 4:2 na zápasy

finále 2002/2003: 4:0 na zápasy

štvrťfinále 2005/2006: 0:4 na zápasy

finále 2007/2008: 4:3 na zápasy

finále 2009/2010: 2:4 na zápasy

finále 2011/2012: 4:3 na zápasy



Kompletný program semifinálovej série:



1. zápas, štvrtok, 7. apríla: Slovan Bratislava - Košice /17.00/

2. zápas, piatok, 8. apríla: Slovan Bratislava - Košice /18.30/

3. zápas, pondelok, 11. apríla: Košice - Slovan Bratislava /18.30/

4. zápas, utorok, 12. apríla: Košice - Slovan Bratislava /18.30/

5. zápas, piatok, 15. apríla: Slovan Bratislava - Košice /18.30/

6. zápas, nedeľa, 17. apríla: Košice - Slovan Bratislava /18.30/

7. zápas, utorok, 19. apríla, Slovan Bratislava - Košice /18.30/

Bratislava/Košice 6. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sú favoritom semifinálovej série Kaufland play off Tipos extraligy 2021/2022 proti HC Košice. Predurčujú ich k tomu nielen vzájomné zápasy v základnej časti, ale aj lepšie tabuľkové postavenie a výhoda domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch série. Jedna z najväčších extraligových rivalít sa v play off odohrá po 10 rokoch, pričom zatiaľ posledná sa skončila víťazstvom "belasých" v predĺžení rozhodujúceho siedmeho finálového zápasu.Presne 21. apríla 2012 Libor Hudáček gólom v 7. minúte predĺženia rozhodol o víťazstve Slovana, ktorý otočil finálovú sériu z 2:3 na 4:3. Klub následne zamieril na sedem sezón do KHL a ďalšia vyraďovačka s Košicami prišla až po dekáde. Pre Slovan a Košice pôjde o 12 konfrontáciu v play off v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Lepšiu úspešnosť z doterajších 11-tich majú Košice, ktoré zvíťazili v šiestich. Až sedemkrát sa tímy stretli vo finále, pričom vo vzájomných súbojoch o titul sú úspešnejší "belasí" - 4:3.Oba kluby oslavujú v sezóne 2021/2022 storočnicu, ktorú chcú zavŕšiť prenikavým úspechom. Víťazi základnej časti slovanisti vstúpili do play off očakávaným postupom cez Prešov. Nad tímom, ktorý sa do štvrťfinále prebojoval z predkola, zvíťazili už po štyroch zápasoch - 6:2, 2:1, 3:2 pp, 2:0. Na prípravu na semifinálového súpera mali viac času než Košičania, ktorí absolvovali 6-zápasovú sériu s Michalovcami. Do nej vstúpili v pozícii horšie umiestneného tímu (5. po ZČ), no víťazstvami v úvodných dvoch zápasoch (4:1, 3:1) na ľade súpera a následnom triumfe v predĺžení (2:1) položili základ svojho postupu. Michalovčania síce zdramatizovali sériu po víťazstvách 6:2 a 4:1, Košičania však v 6. zápase spečatili postup, keď zvíťazili 2:1 po predĺžení s víťazným gólom kapitána Michala Chovana.Bratislavčania sú v závere sezóny vo forme, o ktorej svedčí 10 víťazstiev z uplynulých 11 zápasov. Pre Košičanov neboli v dlhodobej časti obľúbený súper. Podľahli im vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch, pričom v nich nezískali ani bod. "Belasí" v nich dosiahli gólové skóre 17:8. Slovanisti uspeli aj v jedinom vzájomnom zápase pred prebiehajúcou sezónou 2021/2022, keď na prípravnom turnaji Eastern cupe zvíťazili v Košiciach 2:1. V súčte aj s týmto zápasom a štyrmi víťazstvami v ZČ 2020/2021 majú Slovanisti 9-zápasovú víťaznú sériu nad Košicami. Od návratu Slovana z KHL do slovenskej extraligy odohrali tímy 13 vzájomných zápasov. Slovanisti vyhrali 10 z nich, Košice tri. Zatiaľ naposledy 1. marca 2020 v Bratislave 4:1.