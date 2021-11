Slovan s PAOK o priamy postup, Weiss sa spolieha aj na emócie

5. kolo EKL:



štvrtok 25. novembra o 18.45 h Tehelné pole



Slovan Bratislava - PAOK Solún /rozhoduje Higler (Hol.)/



pravdepodobná zostava Slovana:



Chovan - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Kankava - Green, Weiss, Zmrhal - Mráz, Henty



tabuľka:



1. FC Kodaň 4 3 0 1 9:5 9

2. SLOVAN 4 2 1 1 8:5 7

3. PAOK 4 2 1 1 6:4 7

4. Lincoln 4 0 0 4 2:11 0

Bratislava 24. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú vo štvrtok kľúčový zápas v F-skupine Európskej konferenčnej ligy. Na Tehelnom poli privítajú PAOK Solún a trojbodové víťazstvo im zabezpečí postup do ďalšej fázy. O triumf však budú bojovať aj hostia, pretože aj pre nich bude znamenať víťazstvo definitívu postupu.Tabuľku vedie FC Kodaň, ktorý má deväť bodov a dvojbodový náskok pred "belasými". PAOK je tretí a tak ako Slovan má sedem bodov. Dánsky klub vo štvrtok čaká zápas na pôde outsidera Lincolnu Red Imps z Gibraltáru. Slovanu zaistí postup do ďalšej fázy triumf nad Grékmi a o tom, či by postúpil z prvého miesta, by sa rozhodlo v záverečnom zápase skupiny. V ňom nastúpia zverenci Vladimíra Weissa st. na ihrisku Kodane.Priamo do vyraďovačky sa dostane 8 víťazov štvorčlenných skupín. Mužstvá z druhých priečok si o postup do osemfinále vyraďovacej fázy zahrajú proti tímom, ktoré skončia na treťom mieste v skupinách Európskej ligy."Belasí" na tento zápas mobilizovali svojich fanúšikov, sľubovali od nich mohutnú podporu. Ale zmeny v Covid automate, podľa ktorých môže byť na športovom hromadnom podujatí v prítomných len 200 divákov v režime očkovaní a prekonaní, im skrížili plány. Slovan v tejto súvislosti pozastavil predaj vstupeniek a pre fanúšikov ich napokon vyčlenil len 128. Mohli sa o ne prihlásiť tí, ktorí mali zakúpené balíkové vstupenky na celú skupinovú fázu.Slovan sa na štvrtkový zápas naladil ligovým triumfom na ihrisku Michaloviec, keď zvíťazil 2:1. "" uviedol pre klubový web krídelník Jaromír Zmrhal.Dôležitosť štvrtkového súboja pripomenul aj tréner Weiss. Jeho zverenci v prvom vzájomnom súboji na gréckej pôde remizovali 1:1 a teraz potrebujú Solúnčanov zdolať. "" poznamenal tréner Slovana.Duel na Tehelnom poli od 18.45 h rozhodujú Holanďania Dennis Higler spolu s asistentmi Erwinom Zeinstrom a Mariom Diksom. Priamy prenos odvysiela RTVS na Dvojke.