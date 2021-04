Pecko si pri zápase so Slovanom spomenul na svoje začiatky

Na snímke uprostred s loptou Rafael Ratao (Slovan) a vľavo Michal Obročník (Petržalka) počas štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka 14. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke sprava v popredí Kristián Mihálek (Petržalka), David Strelec a Rafael Ratao (obaja Slovan) počas štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka 14. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 14. apríla (TASR) - Prvé bratislavské futbalové derby medzi Slovanom a Petržalkou po jedenástich rokoch sa stalo korisťou "belasých". V stredajšom domácom stretnutí štvrťfinále Slovenského pohára zvíťazili nad druholigistom 5:1 a spravili ďalší krok v snahe o obhajobu double. Na nové Tehelné pole zavítal v úlohe trénera hostí Ladislav Pecko, ktorý so Slovanom vybojoval päť majstrovských titulov ako hráč a jeden ako kouč.Sedemnásteho apríla 2010 sa duel najvyššej slovenskej súťaže skončil remízou 1:1. Petržalka v tej sezóne pod názvom MFK zostúpila do druhej ligy, kde pôsobí aj v súčasnosti a figuruje na šiestej priečke. Mestský rival je v odlišnej pozícii, Fortuna ligu vedie šesť kôl pred koncom s trinásťbodovým náskokom a postúpil do semifinále Slovnaft Cupu, v ktorom mu žreb prisúdi súpera z trojice MŠK Žilina, MFK Dukla Banská Bystrica a FC Košice.povedal Pecko.Obhajca trofeje zdolal v osemfinále ďalšieho druholigistu MFK Tatran Liptovský Mikuláš "iba" 1:0, vo štvrťfinále už rýchlymi gólmi neponechal nič na náhodu.povedal 53-ročný Pecko, ktorého devätnásť sezón a takmer 500 stretnutí v belasom drese je spätých s časmi "starého" Tehelného poľa:S kapitánskou páskou viedol hostí 28-ročný Lukáš Gašparovič, ktorý tiež v minulosti pôsobil v Slovane, no hlavný štadión doteraz zažil iba ako podávač lôpt:Ako kapitán domácich nastúpil bratislavský rodák a Gašparovičov rovesník Lukáš Pauschek:Bratislavské derby si na lavičke Slovana vyskúšal zahraničný tréner, Slovinec Darko Milanič: