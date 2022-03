Slovan s Prešovom v play off premiérovo, čísla favorizujú belasých

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Slovana: 4:2 (v), 5:0, 6:2 (v), 4:2



Slovan Bratislava - Prešov v play off: Tímy sa doteraz v play off nestretli



Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, piatok, 25. marca: Slovan Bratislava - Prešov /18.00/

2. zápas, sobota, 26. marca: Slovan Bratislava - Prešov /18.30/

3. zápas, utorok, 29. marca: Prešov - Slovan Bratislava /18.00/

4. zápas, streda, 30. marca: Prešov - Slovan Bratislava /18.00/

5. zápas, piatok, 1. apríla: Slovan Bratislava - Prešov /18.00/

6. zápas, nedeľa, 3. apríla: Prešov - Slovan Bratislava /18.00/

7. zápas, utorok, 5. apríla, Slovan Bratislava - Prešov /18.00/

Bratislava/Prešov 24. marca (TASR) - Prvýkrát v histórii slovenskej hokejovej extraligy sa vo vyraďovacej sérii stretnú hráči Slovana Bratislava s Prešovom. V pozícii jednoznačného favorita sú "belasí," ktorí vyhrali základnú časť, zatiaľ čo ich súper sa do štvrťfinále musel prehrýzť z predkola. Práve väčšia zápasová prax môže byť jedna z výhod prešovského tímu, inak však "papierové" predpoklady hovoria pre Slovan.Hokejisti HC GROTTO Prešov obsadili po základnej časti až 10. priečku - poslednú zaručujúcu účasť v predkole. A mohli prísť aj o tú, ale v poslednom kole dlhodobej časti dosiahli postupové víťazstvo v Liptovskom Mikuláši. V sérii predkola play off proti Spišskej Novej Vsi neboli v pozícii favorita, ale zvládli ju ideálne. Spišiakov, ktorým predtým v základnej časti podľahli v piatich zo šiestich zápasov, zdolali v najrýchlejšom možnom čase - 3:0 na zápasy. Na prešovskom štadióne sa bude hrať extraligová play off po 27 rokoch. Sezóna 1994/1995 bola až doteraz jediná, v ktorej sa prešovskí hokejisti dostali do vyraďovacích bojov v najvyššej slovenskej súťaži. Vtedy vo štvrťfinále v pozícii siedmeho tímu základnej časti podľahli Košiciam 0:3 na zápasy.Slovanisti sa v základnej časti nevyhli ani slabším momentom, ale dokázali ju vyhrať aj napriek odčítaniu troch bodov za nenasadenie juniorov v 1. kole. Klub oslavuje v ročníku 2021/2022 storočnicu a s tradične vysokým ambíciami zložil káder pre sezónu. Víťazstvo v základnej časti bol prvý krok k zisku titulu a ďalším je štvrťfinále. Bratislavčania sú proti Prešovu favorit, vyhrali všetky štyri vzájomné zápasy a do pozície tímu, od ktorého sa očakáva postup, ich posúva aj priepastný tabuľkový rozdiel po základnej časti.