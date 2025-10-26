< sekcia Šport
Slovan s prvou prehrou v ligovom ročníku, zakopla aj Trnava
Slovan má odohraté o dva zápasy menej ako vedúca Žilina, ktorá v sobotu zdolala Skalicu (3:2).
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Prvú prehru v ročníku 2025/26 futbalovej Niké ligy zaznamenali hráči sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava. „Belasí“ padli v nedeľňajšom 12. kole najvyššej slovenskej súťaže na Tehelnom poli proti nováčikovi z Prešova po výsledku 0:1. Zakopol aj trnavský Spartak, ktorý iba remizoval na ihrisku Ružomberka 1:1.
Slovan dohrával celý druhý polčas o jedného menej bez vylúčeného Petra Pokorného. Početnú prevahu využil Tatran na víťazný gól a druhý trojbodový zisk v sezóne v 86. minúte zásluhou Romana Begalu. Slovan má odohraté o dva zápasy menej ako vedúca Žilina, ktorá v sobotu zdolala Skalicu (3:2). „Šošoni“ majú na čele trojbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou, tretí Slovan zaostáva o štyri body.
tabuľka po 12. kole:
1. Žilina 12 7 4 1 29:17 25
2. DAC 12 6 4 2 23:11 22
3. Slovan 10 6 3 1 21:13 21
4. Michalovce 12 5 3 4 20:18 18
5. Trnava 10 5 2 3 16:10 17
6. Podbrezová 11 4 3 4 18:20 15
7. Komárno 11 4 2 5 12:17 14
8. Trenčín 12 4 1 7 11:20 13
9. Prešov 12 2 6 4 14:17 12
10. Ružomberok 11 3 2 6 13:18 11
11. Skalica 12 2 5 5 12:18 11
12. Košice 11 2 1 8 16:26 7
