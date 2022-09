Slovan s ťažkosťami bodoval v B. Bystrici, Duklu mrzeli dve brvná

Banská Bystrica (TASR) – Majstrovský Slovan Bratislava si po výhre v 9. kole Fortuna ligy v sobotu večer v Banskej Bystrici upevnil líderskú pozíciu v tabuľke najvyššej súťaže. Tesnú výhru 1:0 zariadil po šiestich minútach pobytu na ihrisku striedajúci Tigran Barseghjan.



Slovanisti však do jeho príchodu mohli inkasovať dva góly, v prvom polčase totiž mierili do brvna až dvaja hráči Dukly - Michal Faško a Martin Rymarenko. Navyše sa majstrovskému tímu zranil brankár Martin Trnovský, medzi žrde tak musel ísť v 36. minúte Adrián Chovan, ktorý po zápase priznal, že sa ocitol v zložitej situácii: „Nejakým spôsobom som sa snažil nachystať, keď som už videl, čo sa deje. V prvom rade si želám, aby bol ´Trny´ v poriadku, to je najdôležitejšie. Ja som sa snažil nastaviť na túto situáciu, že som musel ísť nečakane do bránky. Snažil som sa to zvládnuť tak, ako keby som nastúpil od začiatku.“



Tesnú výhru 1:0 si brankárska jednotka Slovana Bratislava váži: „Vedeli sme, že Banská Bystrica vie hrať futbal a vie aj čo chce hrať. Pripravovali sme sa na to, ale náš prístup musí byť iný, než bol. Chvála pánu Bohu, že nám tam padol ten gól a neinkasovali sme. Môžeme sa tak plne sústrediť na pohárový duel v konferenčnej lige UEFA vo štvrtok.“



Trénera bratislavského mužstva Vladimíra Weissa sklamali niektoré individuálne výkony hráčov, avšak zisk troch bodov ho uspokojil. Na tlačovej konferencii rozoberal viaceré faktory: „Chceli sme v Banskej Bystrici vyhrať, prišli sme si po tri body, ktorých zisk v takýchto zápasoch je pre nás povinnosťou. Pretože nikto nespí. Trnava vyhráva, aj Dunajská Streda. Podbrezová hrá výborne, ide o prekvapenie súťaže, ale aj Banská Bystrica odohrala pred týmto duelom dobré zápasy. Ja mám prirodzený rešpekt pred každým súperom. Ak my poľavíme čo len na pätnásť minút, napríklad aj v tomto stretnutí v úvode, keď mal Polievka šancu, tak ak by dal gól, už by sme znervózneli. Domáci by si mysleli, že už môžu dnes niečo so Slovanom uhrať. Ak by sa súper presadil, mohlo to byť pre nás ťažké. Tigran Barseghjan je kvalitný futbalista, všetci o tom vieme. Keď zapne, tak mužstvu veľmi pomôže. Ak má dobrý deň, tak je prakticky neudržateľný. Ak povolí, tak ho nie je vidno. Apelujem na neho, aby ešte lepšie trénoval, je to talent. Musí sa aj Kucka chytiť. On chce, ohromne bojuje, má kvalitu, poznám ho trinásť rokov, len ešte sa jeho kvalita nepretavila do výkonov, ale príde jeho čas, pretože perfektne pracuje na tréningoch. Stále rotujem so zostavou. Ak vymením sedem, osem hráčov, tak je to na výkone mužstva vidno, ale na druhej strane musíme hrať lepšie individuálne.“



V banskobystrickej šatni zavládlo z výsledku sklamanie. Takmer päť a pol tisíc divákov odmenilo hráčov Dukly na štadióne potleskom. Duel totiž odbojovali, vytvorili si šance, ale tie zostali nevyužité. „Ak chcete so Slovanom vyhrať, tak musíte premeniť jednu z tých šancí. Vedeli sme, že majster má obrovskú kvalitu vpredu a bude mu stačiť jedna pološanca a dokáže dať gól. To sa aj potvrdilo. Mrzí nás, že sme šance mali a nepremenili sme ich, to je smola. Prehrať však po takomto výkone so Slovanom je asi lepšie ako keby sme si hovorili, že sme nemali šancu. Ukázalo sa, že sa môžeme rovnať s hocikým. A ak pridáme do toho kúsok zdravej drzosti a inštinktu, že premeníme prvú šancu, tak môžeme zvládať zápasy aj so silnejšími súpermi. Možno rozhodlo to, že my sme nedali prvý gól. Mohol som ho aj ja dať v štvrtej minúte. Ak by som to dobre riešil, tak bol by z toho gól. Možno aj to rozhodlo, ak by som dal gól, zápas by bol iný,“ uvedomoval si dôvody prehry kapitán Banskej Bystrice Róbert Polievka.



Podobne bol na tom i jeho spoluhráč Michal Faško, ktorý v prvom polčase strieľal do brvna a mal i ďalšie možnosti, ktoré riešil slabou koncovkou. Netajil tak menšiu frustráciu: „Rozhodla efektivita v zakončení. Škoda toho, pretože sme podali výborný výkon. Boli sme viac-menej vyrovnaným a niekedy aj lepším protivníkom Slovana, takže o to viac ma to mrzí, že nemáme ani bod z tohto zápasu. Mal som tam strelecké pokusy, ktoré mi nesadli. Neviem, či som mal slabší obed. Mrzí ma to voči spoluhráčom. Rozhoduje kvalita v zakončení, čo sme neukázali, vrátane mňa, takže je to škoda. Aj kvôli ľuďom, ktorým sa futbal musel páčiť.“