Slovan s víťazným hetrikom v pohári, Pělucha: Trofej si vážime
Zápas výrazne zdramatizoval tretí set, ktorý napokon Slovanisti zvládli pomerom 31:29.
Autor TASR
Levice 8. februára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava skompletizovali víťazný hetrik v Slovenskom pohári. V nedeľnom SuperFinále zdolali v Leviciach Komárno 3:0 a nadviazali tak na triumfy z predošlých dvoch rokov, ktoré dosiahli ešte pod názvom VKP Bratislava. V rôznych podobách získal bratislavský klub už svoju 11. pohárovú trofej a potvrdil svoj status najúspešnejšieho tímu v súťaži.
Zápas výrazne zdramatizoval tretí set, ktorý napokon Slovanisti zvládli pomerom 31:29. Komárno sa predstavilo vo finále pohára piatykrát, no neobohatilo zbierku dvoch trofejí z rokov 2015 a 2022.
Niké SuperFinále Slovenského pohára - muži:
VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 3:0 (13, 21, 29)
91 minút, rozhodovali: Dovičovič a Mokrý, 1450 divákov
Slovan: Billich 7, Zaťko 2, Trubač 16, Marjov 6, Mlynarčík 18, Kriško 13, libero Jakubík (Michalovič 0).
Komárno: M. Kasperkevič 1, Smolej 5, Mačuha 7, Hulpach 16, T. Halanda 6, M. Zeman 7, libero Pati-Nagy (Sánta 1, Á. B. Liška 0).
hlasy po zápase /zdroj: slovakvolley.sk/:
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Víťazstvo vyzerá výsledkovo hladko, ale hlavne v druhom a treťom sete to bol boj. Komárno sme doťahovali a v rozhodujúcich momentoch sme zahrali situácie lepšie ako súper. Je to veľmi cenné, že sme získali Slovenský pohár. Je to skvelé pre hráčov, trénerov, ale aj funkcionárov v našom klube. Nie každému sa podarí získať tri poháre za sebou, a preto si to vážime ešte viac.“
František Ogurčák, tréner Komárna: „Nevyužili sme svoje brejkové príležitosti, ktoré sme mali tri, alebo štyrikrát na rukách. Celý čas sme zaostávali za Slovanom na servise a v prihrávke, čím sme sa súperovi trošku odovzdali. Nehovorím, že si Slovan nezaslúžil zvíťaziť, ale určite sme mali na to, aby sme vyhrali aspoň jeden set a zápas zdramatizovali.“
prehľad doterajších finále SP:
1993: VKP Bratislava – Žilina 3:0 a 3:1.
1994: VKP – Žilina 3:0 a 3:0.
1995 (Pezinok): VKP – Detva 3:0.
1996 (Pezinok): VKP – Púchov 3:1.
2003 (Púchov): Púchov – Dubová 3:0.
2004 (Nitra): VKP – Nitra 3:0.
2005 (Hnúšťa): Prešov – Púchov 3:2.
2006 (Hnúšťa): Nové Mesto nad Váhom – Zvolen 3:1.
2007 (Levice): VKP – Prešov 3:1.
2008 (Humenné): VKP – Humenné 3:2.
2009 (Spišská Nová Ves): Humenné – VKP 3:2.
2010 (Spišská Nová Ves): VKP – Humenné 3:1.
2011 (Myjava): Humenné – VKP 3:0.
2012 (Bratislava): Volley Team Bratislava – Svidník 3:2.
2013 (Bratislava): Volley Team – Humenné 3:0.
2014 (Humenné): Humenné – Prešov 3:0.
2015 (Spišská Nová Ves): Komárno - Prešov 3:2.
2016 (Nitra): Prešov - Nitra 3:2.
2017 (Stará Ľubovňa): Prešov – Nitra 3:1.
2018 (Prievidza): Prievidza – Svidník 3:0.
2019 (Humenné): Košice – Prešov 3:2.
2020 (Bratislava): Prievidza - Svidník 3:0.
2021 (Nitra): Prešov – Svidník 3:2.
2022 (Komárno): Komárno – Svidník 3:1.
2023 (Poprad): Komárno – Prešov 2:3.
2024 (Nitra): VKP - Komárno 3:1.
2025 (Žilina): TJ Spartak Myjava - VKP 1:3
2026 (Levice): Slovan Bratislava - Komárno 3:0
