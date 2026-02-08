Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan s víťazným hetrikom v pohári, Pělucha: Trofej si vážime

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zápas výrazne zdramatizoval tretí set, ktorý napokon Slovanisti zvládli pomerom 31:29.

Autor TASR
Levice 8. februára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava skompletizovali víťazný hetrik v Slovenskom pohári. V nedeľnom SuperFinále zdolali v Leviciach Komárno 3:0 a nadviazali tak na triumfy z predošlých dvoch rokov, ktoré dosiahli ešte pod názvom VKP Bratislava. V rôznych podobách získal bratislavský klub už svoju 11. pohárovú trofej a potvrdil svoj status najúspešnejšieho tímu v súťaži.

Zápas výrazne zdramatizoval tretí set, ktorý napokon Slovanisti zvládli pomerom 31:29. Komárno sa predstavilo vo finále pohára piatykrát, no neobohatilo zbierku dvoch trofejí z rokov 2015 a 2022.



Niké SuperFinále Slovenského pohára - muži:

VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 3:0 (13, 21, 29)

91 minút, rozhodovali: Dovičovič a Mokrý, 1450 divákov

Slovan: Billich 7, Zaťko 2, Trubač 16, Marjov 6, Mlynarčík 18, Kriško 13, libero Jakubík (Michalovič 0).

Komárno: M. Kasperkevič 1, Smolej 5, Mačuha 7, Hulpach 16, T. Halanda 6, M. Zeman 7, libero Pati-Nagy (Sánta 1, Á. B. Liška 0).



hlasy po zápase /zdroj: slovakvolley.sk/:

Robin Pělucha, tréner Slovana: „Víťazstvo vyzerá výsledkovo hladko, ale hlavne v druhom a treťom sete to bol boj. Komárno sme doťahovali a v rozhodujúcich momentoch sme zahrali situácie lepšie ako súper. Je to veľmi cenné, že sme získali Slovenský pohár. Je to skvelé pre hráčov, trénerov, ale aj funkcionárov v našom klube. Nie každému sa podarí získať tri poháre za sebou, a preto si to vážime ešte viac.“

František Ogurčák, tréner Komárna: „Nevyužili sme svoje brejkové príležitosti, ktoré sme mali tri, alebo štyrikrát na rukách. Celý čas sme zaostávali za Slovanom na servise a v prihrávke, čím sme sa súperovi trošku odovzdali. Nehovorím, že si Slovan nezaslúžil zvíťaziť, ale určite sme mali na to, aby sme vyhrali aspoň jeden set a zápas zdramatizovali.“



prehľad doterajších finále SP:

1993: VKP Bratislava – Žilina 3:0 a 3:1.

1994: VKP – Žilina 3:0 a 3:0.

1995 (Pezinok): VKP – Detva 3:0.

1996 (Pezinok): VKP – Púchov 3:1.

2003 (Púchov): Púchov – Dubová 3:0.

2004 (Nitra): VKP – Nitra 3:0.

2005 (Hnúšťa): Prešov – Púchov 3:2.

2006 (Hnúšťa): Nové Mesto nad Váhom – Zvolen 3:1.

2007 (Levice): VKP – Prešov 3:1.

2008 (Humenné): VKP – Humenné 3:2.

2009 (Spišská Nová Ves): Humenné – VKP 3:2.

2010 (Spišská Nová Ves): VKP – Humenné 3:1.

2011 (Myjava): Humenné – VKP 3:0.

2012 (Bratislava): Volley Team Bratislava – Svidník 3:2.

2013 (Bratislava): Volley Team – Humenné 3:0.

2014 (Humenné): Humenné – Prešov 3:0.

2015 (Spišská Nová Ves): Komárno - Prešov 3:2.

2016 (Nitra): Prešov - Nitra 3:2.

2017 (Stará Ľubovňa): Prešov – Nitra 3:1.

2018 (Prievidza): Prievidza – Svidník 3:0.

2019 (Humenné): Košice – Prešov 3:2.

2020 (Bratislava): Prievidza - Svidník 3:0.

2021 (Nitra): Prešov – Svidník 3:2.

2022 (Komárno): Komárno – Svidník 3:1.

2023 (Poprad): Komárno – Prešov 2:3.

2024 (Nitra): VKP - Komárno 3:1.

2025 (Žilina): TJ Spartak Myjava - VKP 1:3

2026 (Levice): Slovan Bratislava - Komárno 3:0







