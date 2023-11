Slovan sa dohodol na rozviazaní zmluvy s útočníkom O'Brienom

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava sa dohodol s kanadským útočníkom Zachom O'Brienom na predčasnom ukončení kontraktu, ktorý pôvodne platil do konca prebiehajúcej sezóny.



Tridsaťjedenročný hráč nastúpil na 16 zápasov Tipos extraligy s bilanciou päť gólov a sedem asistencií. O'Brien bol po Brendanovi Ranfordovi (14 b) a Chrisovi Brownovi (13 b) tretí najproduktívnejší hráč tímu. "Napriek solídnej produktivite sa nedokázal na širšom európskom klzisku viac presadzovať a jeho vplyv na celkovú hru a výsledky mužstva nebol taký výrazný, ako sa očakávalo a ako si samotný hráč predstavoval. O'Brien prišiel v lete do Slovana s povesťou špílmachra a tvorcu hry, v predchádzajúcej sezóne ECHL zaznamenal takmer 100 kanadských bodov. Zachovi ďakujeme za prácu, ktorú stihol odviesť pre náš klub a v ďalšej kariére mu želáme len to najlepšie," uviedol klub na oficiálnej stránke.



Podľa dostupných informácií by sa mal vrátiť do klubu Newfoundland Growlers, ktorý hrá v súťaži ECHL v jeho rodnom meste St. John's.



Slovan má po O'Brienovom odchode na súpiske osem hráčov s iným ako slovenským pasom, no športový manažment klubu pracuje na ďalších príchodoch slovenských, ako aj jedného zahraničného hráča. Klub o nich bude podrobnejšie informovať, akonáhle príde k podpisu zmlúv na oboch stranách.