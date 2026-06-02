Slovan sa dohodol na rozviazaní zmluvy s Acolatsem
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Vedenie hokejového Slovana Bratislava sa dohodlo na rozviazaní zmluvy so zámorským obrancom Senom Acolatsem. Klub o tom informoval v utorok na sociálnych sieťach.
„V rámci posezónnych mítingov dospeli obe strany k dohode o ukončení vzájomnej spolupráce. HC Slovan Bratislava ďakuje Senovi za odvedené služby počas dvoch sezón v belasom drese a do ďalšej kariéry mu želá len to najlepšie,“ napísal klub.
Po odchode Acolatseho je na súpiske Slovana pre novú sezónu desať obrancov. Klub má pod zmluvou päť hráčov s iným ako slovenským pasom a posledné meno cudzinca oznámi pred začiatkom prípravy.
Tridsaťpäťročný obranca prišiel do Slovana v roku 2024 z Michaloviec. Počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 zápasov vrátane play off a nazbieral 63 bodov (22+41).
