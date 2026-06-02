Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Šport

Slovan sa dohodol na rozviazaní zmluvy s Acolatsem

.
Na snímke hráči Slovana zľava Róbert Varga, Sena Acolatse, Vojtech Zeleňák a Tomáš Marcinko, ktorým dáva pokyny tréner Slovana Brad Tapper v prvom zápase semifinále hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice v Bratislave v nedeľu 5. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Tridsaťpäťročný obranca prišiel do Slovana v roku 2024 z Michaloviec.

Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Vedenie hokejového Slovana Bratislava sa dohodlo na rozviazaní zmluvy so zámorským obrancom Senom Acolatsem. Klub o tom informoval v utorok na sociálnych sieťach.

„V rámci posezónnych mítingov dospeli obe strany k dohode o ukončení vzájomnej spolupráce. HC Slovan Bratislava ďakuje Senovi za odvedené služby počas dvoch sezón v belasom drese a do ďalšej kariéry mu želá len to najlepšie,“ napísal klub.

Po odchode Acolatseho je na súpiske Slovana pre novú sezónu desať obrancov. Klub má pod zmluvou päť hráčov s iným ako slovenským pasom a posledné meno cudzinca oznámi pred začiatkom prípravy.

Tridsaťpäťročný obranca prišiel do Slovana v roku 2024 z Michaloviec. Počas dvoch sezón odohral v jeho drese 111 zápasov vrátane play off a nazbieral 63 bodov (22+41).
.

Neprehliadnite

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze