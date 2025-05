Slovan sa dohodol na spolupráci s útočníkom Róbertom Vargom

Bratislava 8. mája (TASR) - Hokejový HC Slovan Bratislava sa dohodol na spolupráci s útočníkom Róbertom Vargom, ktorý uplynulé tri sezóny odohral v Žiline. S novým zamestnávateľom podpísal dvojročný kontrakt, informoval klubový web „belasých“.



Tridsaťročný Varga je odchovanec ružinovského hokeja, extraligový debut zažil vo veku 20 rokov v MHC Martin. V tom čase už mal skúsenosť z najvyššej fínskej juniorskej súťaže v drese Vaasan Sport a tiež zo svetového šampionátu do 18 rokov (2013). Po Martine pôsobil v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši. V lete 2019 ho naspäť do Bratislavy zlákal ambiciózny projekt Bratislava Capitals, ktorému 58 bodmi v 48 zápasoch pomohol ovládnuť druhú najvyššiu súťaž. Nasledujúci rok strávil v Topoľčanoch a v sezóne 2021/22 sa s HK Nitra sa dostal až do finále play off. Aj nasledujúcu sezónu začal v Nitre, ale po 12 zápasoch sa sťahoval do Žiliny. V ročníku 2023/24 pri postupe do extraligy bol so 76 bodmi najproduktívnejším hráčom súťaže. V uplynulej extraligovej sezóne zaznamenal v 60 zápasoch vrátane play off 30 bodov.



„Som veľmi rád, že sa môžem pripojiť k tímu HC Slovan Bratislava. Keďže som rodený Bratislavčan, tak ma to teší o to viac. Teším sa na novú výzvu a verím, že vrátime fanúšikom do Bratislavy víťazstvá a radosť z hokeja,“ uviedol po podpise zmluvy Varga. Generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček k jeho príchodu povedal: „Veríme, že sme v Robovi získali pre Slovan hráča - zakončovateľa, ktorý má v rozhodujúcich okamihoch pokoj na hokejke. Je to kvalitný extraligový strelec s dobrým zakončením a výberom vhodného miesta. Jeho zmluva znie na dva roky a pre mňa je tiež dôležité, že do Slovana po mnohých rokoch vraciame rodeného Bratislavčana, s ktorým môžeme rátať pri budovaní tímového ducha v kabíne.“