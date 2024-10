Slovan sa dohodol na ukončení spolupráce s útočníkom Šillem

Bratislava 14. októbra (TASR) - HC Slovan Bratislava sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce so slovenským hokejistom Timotejom Šillem. "Belasí" to oznámili prostredníctvom oficiálneho webu.



Šille si vybojoval zmluvu v Slovane vlani, keď v novembri uspel na skúške. Následne odohral v základnej časti 34 zápasov so ziskom 17 bodov (9+8) a štyri štarty bez bodového zápisu pridal v play off. V novom ročníku Tipos extraligy figuroval v zostave Bratislavčanov v piatich dueloch a na svoje konto si pripísal jeden presný zásah. Šille si v najvyššej slovenskej súťaži obliekal aj dres Skalice, Nitry, Nových Zámkov a Banskej Bystrice.