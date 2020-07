Slovan sa dohodol na zmluve s útočníkom Brunom Mrázom

Bratislava 24. júla (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava sa dohodol na zmluve s 27–ročným útočníkom Brunom Mrázom. Odchovanec "belasých" sa do Slovana vrátil po šiestich rokoch. Na súpiske A-mužstva figuroval v ročníku 2013/2014 počas pôsobenia v nadnárodnej KHL, odohral však iba päť zápasov. Pre veľkú konkurenciu v tíme nastúpil vo väčšine stretnutí v HK 36 Skalica.



"Do tímu sa nám podarilo priviesť nášho odchovanca, ktorého kvality veľmi dobre poznáme. V minulosti Bruno v mladom veku nazrel do prvého tímu v KHL, každým rokom sa zlepšoval, čo potvrdzoval v produktívnych sezónach na Slovensku i angažmánom v tíme Olomouca. Hráč má v sebe potenciál nadviazať na produktivitu aj v Slovane. Je použiteľný vo všetkých herných činnostiach, na poste stredného útočníka i krídla," povedal pre oficiálny web klubu hlavný poradca a koordinátor nových vlastníkov Maroš Krajči. V uplynulej sezóne pôsobil Mráz v HKM Zvolen, v 50 zápasoch nazbieral 29 bodov (16+13).



Ročné kontrakty so Slovanom podpísali útočník Samuel Petráš a obranca Patrik Maier. Dvadsaťpäťročný Petráš sa po troch rokoch vrátil do klubu, kde hokejovo vyrastal. V minulosti za Slovan nastupoval v mládežníckych kategóriách, kde sa radoval aj z juniorského titulu. Neskôr si štarty za svoj materský klub pripísal v nadnárodnej KHL. "Samo je veľký bojovník, do každého zápasu dá úplné maximum, navyše je odchovancom tohto klubu a pre úspech so Slovanom urobí úplne všetko. Hráč má využitie najmä pri hre v oslabení, výborne si plní defenzívne povinnosti," opísal hráča pre klubový web hlavný tréner Roman Stantien. Uplynulé dve sezóny si útočník, ktorý môže hrať na pozícií krídla i centra, odkrútil v HKM Zvolen. Skúsenosti má rovnako z ruskej Vyššej hokejovej ligy, kde prežil rok v Krasnojarsku. Najvyššiu slovenskú súťaž si ešte skôr zahral za vtedy extraligové Piešťany.



Dvadsaťtriročný Maier odštartoval svoju kariéru v mládežníckych kategóriách Slovana, odkiaľ jeho kroky viedli do jednej z top kanadských mládežníckych líg Western Hockey League (WHL). V mladom veku patril k stabilným členom juniorských výberov slovenskej reprezentácie. V roku 2015 sa pod vedením hlavného trénera Ernesta Bokroša zúčastnil na MS hráčov do 20 rokov vo Fínsku. Po návrate zo zámoria odohral jednu sezónu v Nových Zámkoch, kde patril k defenzívnym oporám tímu. Nasledujúce dve sezóny absolvoval v Liberci. V sezóne 2019/2020 podpísal kontrakt s tipsportligovým HKM Zvolen, kde odohral 38 zápasov, v ktorých nazbieral tri góly, tri asistencie a 99 trestných minút. Ten istý ročník dohral v Banskej Bystrici. "Do mužstva nám pribudol ďalší rodák z Bratislavy, navyše odchovanec tohto klubu, ktorý ma veľkú motiváciu urobiť so svojím klubom úspešnú sezónu. Patrik má skúsenosti z extraligy, kde si svoje úlohy zastal. Ide o dôrazného obrancu, ktorý si vo vlastnom pásme vie urobiť rešpekt a poriadok pred svojím brankárom. K jeho devízam patrí rovnako dobrý pohyb a tvrdá strela," povedal pre hcslovan.sk kouč Stantien.