Slovan sa dohodol s trénerom Weissom st. na novej zmluve

Bratislava 11. júna (TASR) - Tréner Vladimír Weiss bude predsa len pokračovať na lavičke futbalistov tímu ŠK Slovan Bratislava. Klub s ním pred tromi dňami potvrdil ukončenie spolupráce, teraz však na svojom webe informoval, že sa obe strany dohodli na novom ročnom kontrakte.



Weiss prevzal Slovan pred rokom, keď sa do klubu vrátil po deviatich sezónach. K obhajobe titulu ho priviedol s bezpečným 11-bodovým náskokom pred Ružomberkom. Vo finále Slovnaft Cupu však belasí neuspeli, keď podľahli Spartaku Trnava. V stredu "belasí" informovali, že budú hľadať nového trénera. "Tréner Weiss viackrát vyslovil svoju nespokojnosť s aktuálnym kádrom. Ako klub však momentálne nie sme v situácii, kedy by sme si mohli dovoliť opätovne a okamžite prebudovávať káder, čo si vyžaduje veľké finančné prostriedky. Naše predstavy sa v tomto bode jednoducho a žiaľ nezhodli. Napokon sa naše cesty rozchádzajú," povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Po troch sa však situácia vyjasnila a Slovan sa s Weissom predsa len dohodol. "Niektoré situácie napíše naozaj len sám život a táto je jedna z nich. Napriek tomu, že sme sa s Vladimírom Weissom st. pôvodne dohodli na ukončení spolupráce, boli sme naďalej v kontakte. Ani jednému z nás jednoducho nedalo nedokončiť to, čo sme spoločne v Slovane začali. S trénerom sme sa v uplynulých dňoch viackrát stretli a veľa sme sa rozprávali o tom, čo bolo, a čo by prípadne mohlo byť. Cítili sme, že nechceme, aby to takto skončilo. Obom nám záleží na osude klubu. Preto som sa nebál urobiť tento krok, pričom si plne uvedomujem, že bude vzhľadom na predošlú informáciu o trénerovom konci považovaný za minimálne neobvyklý. Som však presvedčený, že je pre Slovan správny. S Vladimírom Weissom st. sme nakoniec našli spoločnú predstavu ako pokračovať ďalej a dohodli sme sa na novom ročnom kontrakte," uviedol Kmotrík ml.



Tréner Weiss odcestuje za mužstvom na sústredenie do Rakúska a bude môcť pokračovať v načatej práci z predchádzajúceho ročníka. Kmotrík ml. informoval, že medzi vedením klubu a hlavným trénerom nastal kľúčový názorový prienik v oblasti stratégie klubu či stavby kádra A-mužstva: "S trénerom sme si zhodnotili pozitíva i negatíva z uplynulého roka a vyjasnili sme si stratégiu na nadchádzajúcu sezónu. Dohodli sme sa, že do budúcnosti budeme káder obmieňať citlivo a na etapy, aj vzhľadom na finančné možnosti a klímu v mužstve. Prešli sme si náš transferový zámer na leto, s ktorým sa tréner stotožnil a vníma aj ekonomickú situáciu. Otvorene poviem, že naše stretnutia boli emotívne, avšak v tom dobrom slova zmysle. Po stretnutiach sme si uvedomili, že sme pre seba navzájom tie najlepšie voľby. Som vnútorne presvedčený, že Vladimír Weiss st. je tou najlepšou voľbou pre Slovan, a taktiež aj Slovan preňho. Ideme sa spoločne pustiť do tvrdej a intenzívnej práce a verím, že vďaka nej bude Slovan úspešný."