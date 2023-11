Slovan sa ôsmou ligovou výhrou v rade dobre naladil na Lille

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) – Futbalisti Slovana Bratislava zaknihovali už ôsme víťazstvo v rade v Niké lige. V 13. kole vyhrali v Banskej Bystrici 4:1 a upevnili si vedúcu pozíciu v tabuľke. O troch bodoch rozhodol úradujúci majster na začiatku druhého polčasu dvoma gólmi, keď odskočil domácim z 1:1 na 3:1.



Mužom zápasu bol Dávid Strelec, ktorý na prvé dva góly prihral a tretí sám strelil. Po stretnutí tak neskrýval spokojnosť: "Myslím si, že to bol celkom dobrý zápas, hlavne prvý polčas, v ktorom nám dali domáci gól a trošku nás zaskočili. My sme dlho nevedeli nič vymyslieť, ale napokon sme našťastie vyrovnali a druhý polčas bol už jasne v našej réžii. Dva zápasy predtým sme mali celkom dobré prvé polčasy, teraz to bol veľmi dobrý druhý polčas. Vždy keď máte jeden polčas výborný, tak sa vám hrá o to lepšie."



Strelca potešil nielen individuálny výkon, ale aj tímový, keď si Slovan pripísal ôsmu výhru v sérii. "Ja sa cítim fajn, dobre trénujem, snažím sa dávať mužstvu sto percent. Darí sa nám, dostali sme sa v lige na víťaznú vlnu, teraz sa už musíme dobre pripraviť na Európu," dodal.



Strelecky sa darilo aj Ninovi Marcellimu, ktorý strelil v druhom polčase dva góly. "Som rád za neho, aj diváci ho ocenili potleskom," vyjadril sa na adresu 18-ročného odchovanca Slovana tréner Vladimír Weiss st.. "Ukazuje svoj potenciál, bojuje o miesto v základnej zostave. Pri skúsenejších hráčoch sa mu hrá ľahšie, je prísľubom do budúcna. Vie dať gól, prihrať, výborne študuje na škole, má výbornú životosprávu a dobrých futbalových učiteľov okolo seba. Takže ide dobrým smerom, je veľkým prísľubom."



Slovanisti splnili cieľ v Banskej Bystrici pred dôležitým zápasom v Európskej konferenčnej lige, ktorý ich čaká v Bratislave proti francúzskemu Lille. "Prišli sme sem pre tri body, cieľ sme splnili. Prvý polčas nebol ideálny, ale cez polčas sme si povedali, čo treba zlepšiť a kontrolovali sme už zápas. Máme hernú pohodu, sme vo forme, potrebovali sme sa víťazne naladiť na Lille a veríme, že vyhráme aj nad nimi. Bystrica má svoju kvalitu, ale my máme najkvalitnejší káder v lige, to sa potvrdilo. Keď sme koncentrovaní a podáme stopercentný výkon, tak vtedy môžeme vyhrať a to sa splnilo," prezradil stredopoliar majstra Filip Lichý a k viróze, ktorá bratislavský tím postihla v tomto týždni, dodal: "Strieda sa na rôznych hráčov, každého to schmatne inak, ale máme aj dobrých doktorov. Prišli sme sem v takomto zložení, máme dosť široký káder na to, aby sme to zvládli a potiahli to aj druhí hráči."



Tréner Weiss avizuje, že mužstvo je už zdravé, až na svalové problémy Kankavu. Bystričania na druhej strane majú iné starosti. Sústreďujú sa iba na Niké ligu a body chcú zbierať s papierovo slabšími súpermi než je Slovan. "Prvý polčas bol z našej strany dobrý," povedal strelec jediného sobotňajšieho gólu Banskej Bystrice Jakub Uhrinčať. "Mali sme tam viac príležitostí, mohli sme ich premietnuť do druhého gólu, ale viedli sme iba 1:0. Súper mal náznaky, aj nejaké menšie šance, ktoré Matúš Hruška pokryl. Z jedinej vyloženejšej šance dal napokon súper gól a vyrovnal. V druhom polčase boli hostia efektívni a tou kvalitou si to potom ustrážili. Okrem tých gólov sme Slovan ani po zmene strán nepustili do vyloženejšej príležitosti, takže nás táto prehra o to viac mrzí. Dnes efektivita nestála pri nás, ale pri súperovi. Nič nám nezostáva ako dať hlavy hore a dobre sa naladiť posledným zápasom proti Michalovciam pred reprezentačnou prestávkou."