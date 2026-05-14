Slovan sa pokúsi zosadiť Levice z trónu, Naglič: „Kvalitný tím“
Slovan našiel svoju hernú identitu a teraz stojí pred najväčšou výzvou, nájsť víťazný recept na najúspešnejší tím posledných rokov v SBL-ke.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Druhý rok za sebou, tentoraz už pod značkou BC Slovan Bratislava (predtým Inter), bude rovnaké obsadenie finálovej série Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Klub z hlavného mesta sa pokúsi pod taktovkou skúseného chorvátskeho kouča Aramisa Nagliča zosadiť z majstrovského trónu Patriotov Levice, víťaza predošlých štyroch ročníkov a ukončiť sedemročné čakanie na ligové zlato.
Po zmene kompletnej identity klubu z Pasienkov sa herne a výsledkovo Slovan dlhšiu dobu hľadal. Vplyv to malo nielen na domácej scéne, ale aj pri druhej účasti v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL). Napokon je z toho opäť možnosť zabojovať o Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska. „Je to veľký osobný úspech. V polovici sezóny sme už rozmýšľali nad tým, kde a ako skončíme. Nebolo to vôbec ľahké. Nedostali sme sa na Final Four Slovenského pohára, boli sme v ligovej tabuľke na piatej pozícii. Z každého pohľadu to bola traumatická sezóna. Zmeny hráčov, manažmentu, proste sa stalo veľa vecí. Povedal by som, že na konci dňa sme zachránili tento ročník. Sme tam, kde sme chceli byť. Ideme si užívať finále,“ povedal pre TASR tréner Slovana Aramis Naglič.
Jeho družstvo sa v predchádzajúcich týždňoch výrazným spôsobom zdvihlo a základnú časť zakončilo na tretej pozícii. Vo štvrťfinále si „belasí“ poradili s Iskrou Svit 3:1 na zápasy a v semifinále vyradili po výsledku 4:2 Nitra Blue Wings. „Pre náš tím je postup do finále obrovským úspechom, keď sa pozrieme späť na to, ako sa naša sezóna vyvíjala. Mali sme veľa zmien v tíme a naše výsledky neboli vždy úplne perfektné. Zaslúžene sme sa však dostali do finále. V play off sme ukázali, že dokážeme hrať s každým súperom. Musíme si však dávať pozor na útočný doskok, straty a protiútok, to boli naše najväčšie problémy. Keď si to však ustrážime, tak vieme odohrať dobré stretnutie,“ opísal priebeh aktuálneho ročníka pivot Milan Szabó.
Slovan našiel svoju hernú identitu a teraz stojí pred najväčšou výzvou, nájsť víťazný recept na najúspešnejší tím posledných rokov v SBL-ke. „Vždy si užívame finále s Levicami, ako aj pred rokom. Myslím si, že to bude dobrý basketbal. Levice majú férové prostredie, kde sa dá cítiť dobre aj v pozícii trénera, ktorý proti ním hrá. Mám veľmi dobrý vzťah s tamojšími ľuďmi a trénerom Madzinom. Ide o veľmi kvalitný tím. Po Lige majstrov opäť zdvihli formu, čo je normálne. Sú motivovaní na finále. Viem, že to proti nim nebude ľahké, ale teším sa na to,“ vyhlásil Naglič.
Pred rokom bol jeho tím blízko k senzačnému obratu, ale v poslednom možnom stretnutí sezóny 2024/2025 neuspel. Oproti tejto finálovej sérii je teraz potrebné získať na vytúženú métu štyri víťazstvá. „Levice sú veľmi nepríjemným a konzistentným tímom. Majú strelcov na obvode, dobrých podkošových hráčov a krídla. Hrajú organizovane a agresívne. Je potrebné ich tak brániť na každom poste a nepoľaviť. Od finále mám veľké očakávania, pred rokom bola úžasná atmosféra a hralo sa na päť zápasov. Tento rok sa hrá na sedem duelov, čo môže byť ešte zaujímavejšie pre divákov. Očakávam, že obe haly budú plné,“ dodal Szabó.
Program finále Tipos SBL 2025/2026 /na 4 víťazstvá/:
prvý zápas, nedeľa 17. mája o 18.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
druhý zápas, utorok 19. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
tretí zápas, štvrtok 21. mája o 18.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
štvrtý zápas, nedeľa 24. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
prípadný piaty zápas, piatok 29. mája o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
prípadný šiesty zápas, nedeľa 31. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
prípadný siedmy zápas, streda 3. júna o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
