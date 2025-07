Slovan sa prebral až za stavu 0:2, Strelec: Zbytočne sme sa stiahli

Na snímke hráči Slovana (v modrom) a hráči Mostaru počas príchodu na odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava v Mostare v utorok 29. júla 2025. Foto: TASR/FENA - Branka Soldo

Mostar 29. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava splnili cieľ a postúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026. V 2. predkole po domácom triumfe 4:0 remizovali v Bosne s HŠK Zrinjski Mostar 2:2, tréner Vladimír Weiss bol po zápase spokojný len s výsledkom. S výkonom už nie, no ako uviedol, dôležité bolo tentoraz niečo iné.Na štadióne pod Bijelim Brijegom sa hral 70 minút futbal medzi šestnástkami, šancí bolo na oboch stranách minimum. V 72. minúte však premenil Nemanja Bilbija penaltu a krátko na to Jakov Pranjič strelil druhý gól. „,“ uviedol Weiss pre klubový web.Potom si totiž vzal slovo striedajúci Dávid Strelec. Dvoma gólmi v rozmedzí od 80. do 87. minúte dvakrát prekonal domáceho brankára Davida Karačiča a uzavrel skóre zápasu. „,“ uviedol 24-ročný útočník.Strelec nastúpil do hry v 65. minúte. Po domácom zápase, v ktorom nastúpil od začiatku, mal menší zdravotný problém, nehral ani počas víkendu v ligovom zápase v Prešove. “,“ doplnil autor troch gólov v dvojzápase s Mostarom.Tréner slovenského šampióna bol spokojný s niektorými individuálnymi výkonmi. „.“"Belasí" sa v 3. predkole stretnú s kazašským tímom Kajrat Almaty. V prvom dueli nastúpia 5. alebo 6. augusta na pôde súpera, odveta je na programe 12. augusta. „,“ povedal Weiss.V rámci predkola Ligy majstrov je Kajrat najvzdialenejší súper Slovana. Mužstvo sa tak musí pripraviť aj na dlhý let s prestupom. „,“ uzavrel Strelec.Weissovi zverenci ešte predtým nastúpia v sobotu v ligovom zápase doma proti Podbrezovej.