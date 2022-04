Slovan sa spolieha aj na divákov, Maier: Veľmi sa na sériu teším

Bratislava 5. apríla (TASR) - Semifinálová séria Kaufland play off Tipos extraligy 2021/2022 medzi Slovanom a Košicami bude zaujímavá nielen na ľade, ale aj v hľadisku. Súboje tradičných súperov by mohli po dlhom čase vypredať arény v oboch mestách.



Na túto lákavú rivalitou sa tešia aj samotní hráči, obranca Patrik Maier pre TASR uviedol: "Osobne som chcel hrať s Košicami semifinále, veľmi sa na to teším. Zápasy Slovana s Košicami boli vždy veľmi vyhrotené a vypäté a to očakávam aj teraz. Verím, že môžeme čakať plne štadióny a výbornú atmosféru."



O tom, Slovan bude mať v prvých dvoch domácich zápasoch väčšiu podporu z tribún, ako vo štvrťfinálovej sérii, svedčia aj slová marketingového riaditeľa klubu. Milan Vajda pre TASR potvrdil: "Vstupenky sa predávajú lepšie, ako na sériu s Prešovom. Budeme mať najvyššiu v sezóne a verím, že prekonáme ligový rekord tejto sezóny."



Hráči Slovana po triumfe nad Prešovom vo štvrťfinále 4:0 na zápasy ušetrili sily, Košičania museli bojovať o postup s Michalovcami v šiestich zápasoch. "S Prešovom to síce skončilo hladko, ale vôbec to neboli ľahké zápasy. Hlavne tie u nich. Ale určite sme ušetrili sily tým, že sme sériu ukončili v najkratšom možnom čase," uviedol Maier.



Ušetrenú energiu by mali mať Bratislavčania aj vďaka tomu, že v prvom kole vyraďovačky nezažili vyhrotené chvíle, tak ako to v nej niekedy býva. Séria s "koňarmi" bola vcelku pokojná. "S Košicami to bude veľmi ťažké a určite viac vypäté. Takže očakávam aj poriadne emócie," predpovedá obranca Slovana.



Po prvej sérii si zverenci trénera Andreja Podkonického užili dvojdňové voľno, potom už naplno trénovali. "Nejako špeciálne sme sa na Košice nepripravovali, sústredíme sa hlavne na seba. A zlepšovali sme čo sa dalo."



Slovan je v semifinále favoritom, svedčia o tom aj vzájomné zápasy zo základnej časti. Svojho súpera z Košíc zdolal vo všetkých štyroch dueloch po výsledkoch 6:3, 3:2, 3:0 a 5:3. "Darilo sa nám proti nim, ale to nič neznamená. Play off je nová súťaž, to čo bolo už neznamená nič. Musíme sa na to pripraviť a podať tie najlepšie výkony a keď toto dokážeme, tak opäť vyhráme," uzavrel Maier.