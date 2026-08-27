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Slovan v ligovej fáze na pôde PSG, privíta Inter a opäť aj Stuttgart
„Belasí“ postúpili do ligovej fázy „milionárskej súťaže“ druhýkrát v priebehu troch sezón.
Autor TASR,aktualizované
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Monako 27. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/27 stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Miláno, Realom Betis Sevilla, AS Rím, Šachtarom Doneck, OSC Lille, VfB Stuttgart a LASK Linz. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Monaku.
„Belasí“ postúpili do ligovej fázy „milionárskej súťaže“ druhýkrát v priebehu troch sezón. Figurovali vo štvrtom koši a žreb im prisúdil po dvoch súperov z každého koša.
Spomedzi tímov z najvyššie nasadenej deviatky privíta Slovan trojnásobného európskeho šampióna Inter Miláno. V sezóne 2024/25 hostil jeho mestského rivala AC, ktorému podľahol 2:3. Slovenského majstra čaká aj stret s víťazom uplynulých dvoch ročníkov Parížom Saint-Germain v Parku princov. S PSG sa stretol v skupinovej fáze Európskej ligy 2011/12, keď na Pasienkoch remizoval 0:0 a v metropole Francúzska prehral 0:1.
Do Bratislavy príde aj Betis, ktorý obsadil v minulom ročníku španielskej La Ligy 5. priečku. Slovan dostal z druhého koša aj AS Rím, ktorý vyradil v play off EL 2011/12 po víťazstve 1:0 na Pasienkoch a remíze 1:1 v hlavnom meste Talianska.
Z tretieho koša mu žreb prisúdil ukrajinského majstra Šachtar Doneck, ktorý sa predstaví na Tehelnom poli a OSC Lille. Slovan tak bude hrať na pôde francúzskeho súpera, s ktorým sa stretol v skupinovej fáze Konferenčnej ligy 2023/24, keď v Bratislave remizoval 1:1 a v Lille prehral 1:2.
Spomedzi klubov zo štvrtého koša „belasí“ privítajú VfB Stuttgart, s ktorým v ligovej fáze LM 2024/25 v domácom prostredí prehrali 1:3. Na Tehelnom poli by si tak mohol zahrať aj slovenský reprezentant v drese nemeckého klubu Leo Sauer. Z pohľadu vzdialenosti je pre fanúšikov Slovana priaznivý posledný vyžrebovaný súper, nováčik ligovej fázy LM a rakúsky majster LASK Linz, ktorý bude hrať proti slovenskému zástupcovi na domácom štadióne.
Zverenci Yayu Toureho sa z postupu do ligovej fázy LM radovali v noci zo stredy na štvrtok na pôde NK Celje, kde zvíťazili 2:1 po predĺžení. Predtým v Bratislave so slovinským súperom remizovali 1:1. Cesta „belasých“ medzi európsku smotánku sa začala v 2. predkole proti Iberii 1999 Tbilisi, ktorú zdolali 2:0 v Gruzínsku a v domácom prostredí s ňou remizovali 1:1. V 3. predkole zvíťazili vo Švédsku nad AIF Mjällby 2:1 a v odvete na Tehelnom poli triumfovali 2:0.
V ligovej fáze čaká slovenského majstra osem zápasov, pričom presný program spozná najneskôr v sobotu 29. augusta. Úvodné stretnutia ligovej fázy sú na programe od utorka 8. do štvrtka 10. septembra. Celkovo je v súťaži 36 účastníkov, každý odohrá osem zápasov systémom štyri doma a štyri vonku. Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off. Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
„Ušatú trofej“ bude chcieť po tretíkrát za sebou získať Paríž Saint-Germain, ktorý sa v ligovej fáze okrem Slovana stretne napríklad aj s Barcelonou na Camp Nou či Manchestrom City na Etihad Stadium. Finalista minulej sezóny Arsenal bude čeliť v Londýne Realu Madrid, v Mníchove Bayernu ale aj Slavii v Prahe. Český majster so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom okrem víťaza Premier League privíta aj ďalšieho anglického súpera Aston Villu, španielsky Villarreal a francúzsky Racing Lens. Vonku budú hrať „zošívaní“ proti Bayernu, Portu, Fenerbahce Istanbul a nováčikovi Sabah Baku.
Stuttgart so Sauerom v kádri dostal z najvyššieho koša Atletico Madrid a Inter Miláno, pričom hostiť bude nováčika FK Viking Stavanger so slovenským brankárom Ľubomírom Belkom. Nórsky majster sa môže tešiť aj na súboje s Bayernom, Atleticom, Aston Villou či Neapolom. Talianskeho vicemajstra, za ktorého hrá aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, zas čakajú atraktívne merania síl s Arsenalom a Manchestrom City. Atletico Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa síce tentokrát so Slovanom nestretne, no vyžrebovali mu šlágre proti Bayernu, Liverpoolu a Manchestru United.
„Belasí“ postúpili do ligovej fázy „milionárskej súťaže“ druhýkrát v priebehu troch sezón. Figurovali vo štvrtom koši a žreb im prisúdil po dvoch súperov z každého koša.
Spomedzi tímov z najvyššie nasadenej deviatky privíta Slovan trojnásobného európskeho šampióna Inter Miláno. V sezóne 2024/25 hostil jeho mestského rivala AC, ktorému podľahol 2:3. Slovenského majstra čaká aj stret s víťazom uplynulých dvoch ročníkov Parížom Saint-Germain v Parku princov. S PSG sa stretol v skupinovej fáze Európskej ligy 2011/12, keď na Pasienkoch remizoval 0:0 a v metropole Francúzska prehral 0:1.
Do Bratislavy príde aj Betis, ktorý obsadil v minulom ročníku španielskej La Ligy 5. priečku. Slovan dostal z druhého koša aj AS Rím, ktorý vyradil v play off EL 2011/12 po víťazstve 1:0 na Pasienkoch a remíze 1:1 v hlavnom meste Talianska.
Z tretieho koša mu žreb prisúdil ukrajinského majstra Šachtar Doneck, ktorý sa predstaví na Tehelnom poli a OSC Lille. Slovan tak bude hrať na pôde francúzskeho súpera, s ktorým sa stretol v skupinovej fáze Konferenčnej ligy 2023/24, keď v Bratislave remizoval 1:1 a v Lille prehral 1:2.
Spomedzi klubov zo štvrtého koša „belasí“ privítajú VfB Stuttgart, s ktorým v ligovej fáze LM 2024/25 v domácom prostredí prehrali 1:3. Na Tehelnom poli by si tak mohol zahrať aj slovenský reprezentant v drese nemeckého klubu Leo Sauer. Z pohľadu vzdialenosti je pre fanúšikov Slovana priaznivý posledný vyžrebovaný súper, nováčik ligovej fázy LM a rakúsky majster LASK Linz, ktorý bude hrať proti slovenskému zástupcovi na domácom štadióne.
Zverenci Yayu Toureho sa z postupu do ligovej fázy LM radovali v noci zo stredy na štvrtok na pôde NK Celje, kde zvíťazili 2:1 po predĺžení. Predtým v Bratislave so slovinským súperom remizovali 1:1. Cesta „belasých“ medzi európsku smotánku sa začala v 2. predkole proti Iberii 1999 Tbilisi, ktorú zdolali 2:0 v Gruzínsku a v domácom prostredí s ňou remizovali 1:1. V 3. predkole zvíťazili vo Švédsku nad AIF Mjällby 2:1 a v odvete na Tehelnom poli triumfovali 2:0.
V ligovej fáze čaká slovenského majstra osem zápasov, pričom presný program spozná najneskôr v sobotu 29. augusta. Úvodné stretnutia ligovej fázy sú na programe od utorka 8. do štvrtka 10. septembra. Celkovo je v súťaži 36 účastníkov, každý odohrá osem zápasov systémom štyri doma a štyri vonku. Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off. Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
„Ušatú trofej“ bude chcieť po tretíkrát za sebou získať Paríž Saint-Germain, ktorý sa v ligovej fáze okrem Slovana stretne napríklad aj s Barcelonou na Camp Nou či Manchestrom City na Etihad Stadium. Finalista minulej sezóny Arsenal bude čeliť v Londýne Realu Madrid, v Mníchove Bayernu ale aj Slavii v Prahe. Český majster so slovenským útočníkom Ivanom Schranzom okrem víťaza Premier League privíta aj ďalšieho anglického súpera Aston Villu, španielsky Villarreal a francúzsky Racing Lens. Vonku budú hrať „zošívaní“ proti Bayernu, Portu, Fenerbahce Istanbul a nováčikovi Sabah Baku.
Stuttgart so Sauerom v kádri dostal z najvyššieho koša Atletico Madrid a Inter Miláno, pričom hostiť bude nováčika FK Viking Stavanger so slovenským brankárom Ľubomírom Belkom. Nórsky majster sa môže tešiť aj na súboje s Bayernom, Atleticom, Aston Villou či Neapolom. Talianskeho vicemajstra, za ktorého hrá aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, zas čakajú atraktívne merania síl s Arsenalom a Manchestrom City. Atletico Madrid so slovenským obrancom Dávidom Hanckom sa síce tentokrát so Slovanom nestretne, no vyžrebovali mu šlágre proti Bayernu, Liverpoolu a Manchestru United.
reakcie po žrebe /zdroj: TASR/:
Andraž Šporar, kapitán Slovana: „Neteším sa špeciálne na žiadny tím. Každý zápas bude podľa mňa dobrý. Z prvého koša máme veľmi silné tímy, dostali sme Paríž Saint-Germain, ja som tam už hral, prehral som 0:3. V Parku princov je výborná atmosféra, už sa neviem dočkať tohto zápasu. Ja som si želal osobne Liverpool, ostatné mi bolo jedno.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Určite je to zaujímavý žreb. Máme tam pár súperov, pri ktorých je o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že chceme získavať body a pobiť sa o výsledok. Paríž je určite zaujímavá destinácia, obhajcovia trofeje posledné dva roky. To bude skvelá atmosféra a aspoň sa môžeme porovnávať s najlepšími.“
Roman Čerepkai, útočník Slovana: „Ja som mal svojich favoritov, boli to Real Madrid a Barcelona. Ostatné tímy, ktoré máme sú obrovské. Či už PSG vonku alebo Inter doma. Stále nás čakajú veľké zápasy. Je veľká spokojnosť, teším sa na domáce zápasy pred rodinami, kamarátmi si zahráme proti takýmto súperom. Najviac sa však teším na zápas v Paríži.“
Andraž Šporar, kapitán Slovana: „Neteším sa špeciálne na žiadny tím. Každý zápas bude podľa mňa dobrý. Z prvého koša máme veľmi silné tímy, dostali sme Paríž Saint-Germain, ja som tam už hral, prehral som 0:3. V Parku princov je výborná atmosféra, už sa neviem dočkať tohto zápasu. Ja som si želal osobne Liverpool, ostatné mi bolo jedno.“
Peter Pokorný, stredopoliar Slovana: „Určite je to zaujímavý žreb. Máme tam pár súperov, pri ktorých je o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že chceme získavať body a pobiť sa o výsledok. Paríž je určite zaujímavá destinácia, obhajcovia trofeje posledné dva roky. To bude skvelá atmosféra a aspoň sa môžeme porovnávať s najlepšími.“
Roman Čerepkai, útočník Slovana: „Ja som mal svojich favoritov, boli to Real Madrid a Barcelona. Ostatné tímy, ktoré máme sú obrovské. Či už PSG vonku alebo Inter doma. Stále nás čakajú veľké zápasy. Je veľká spokojnosť, teším sa na domáce zápasy pred rodinami, kamarátmi si zahráme proti takýmto súperom. Najviac sa však teším na zápas v Paríži.“
termíny Ligy majstrov 2026/27:
1. zápasy ligovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy ligovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy ligovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy ligovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy ligovej fázy: 19. a 20. januára 2027
8. zápasy ligovej fázy: 27. januára 2027
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára 2027
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca 2027
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla 2027
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája 2027
finále: 5. júna 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)
1. zápasy ligovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy ligovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy ligovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy ligovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy ligovej fázy: 19. a 20. januára 2027
8. zápasy ligovej fázy: 27. januára 2027
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára 2027
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca 2027
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla 2027
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája 2027
finále: 5. júna 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)