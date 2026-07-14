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Slovan sa v 2. predkole stretne s klubom Iberia 1999 Tbilisi
Ten rozhodol o svojom postupe v utorok, keď v odvete 1. predkola remizoval 2:2 s Florou Tallinn.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskym klubom Iberia 1999 Tbilisi. Ten rozhodol o svojom postupe v utorok, keď v odvete 1. predkola remizoval 2:2 s Florou Tallinn.
Iberia vyhrala minulotýždňové stretnutie na pôde súpera 3:2 a doma jej tak stačila remíza. Úradujúceho slovenského majstra, ktorý začína v druhom predkole, privíta na svojej pôde 21. alebo 22. júla. Odveta na Tehelnom poli je na programe o týždeň neskôr (28.7./29.7.)
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v základnej fáze minimálne v Konferenčnej lige. Slovan v nej figuroval vlani a získal šesť bodov za dve výhry, čo nestačilo na postup. Iberia bola najďalej v treťom predkole, naposledy v KL v sezóne 2024/25.
odvety 1. predkola Ligy majstrov:
Inter Club d'Escaldes – Lincoln Red Imps 1:1 (0:0)
/prvý zápas: 1:3, postúpili Red Imps/
Iberia 1999 Tbilisi – Flora Tallinn 2:2 (2:0)
/prvý zápas: 3:2, postúpila Iberia/
KuPS Kuopio – Vardar Skopje 2:3 pp (0:0, 0:2)
/prvý zápas: 2:0, postúpilo Kuopio/
Iberia vyhrala minulotýždňové stretnutie na pôde súpera 3:2 a doma jej tak stačila remíza. Úradujúceho slovenského majstra, ktorý začína v druhom predkole, privíta na svojej pôde 21. alebo 22. júla. Odveta na Tehelnom poli je na programe o týždeň neskôr (28.7./29.7.)
Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v základnej fáze minimálne v Konferenčnej lige. Slovan v nej figuroval vlani a získal šesť bodov za dve výhry, čo nestačilo na postup. Iberia bola najďalej v treťom predkole, naposledy v KL v sezóne 2024/25.
odvety 1. predkola Ligy majstrov:
Inter Club d'Escaldes – Lincoln Red Imps 1:1 (0:0)
/prvý zápas: 1:3, postúpili Red Imps/
Iberia 1999 Tbilisi – Flora Tallinn 2:2 (2:0)
/prvý zápas: 3:2, postúpila Iberia/
KuPS Kuopio – Vardar Skopje 2:3 pp (0:0, 0:2)
/prvý zápas: 2:0, postúpilo Kuopio/