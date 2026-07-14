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Slovan sa v 2. predkole stretne s klubom Iberia 1999 Tbilisi

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Na snímke zľava generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. a nový tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tlačovej konferencie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava k predstaveniu hlavného trénera a k začiatku letnej prípravy na nový ročník Niké ligy v Bratislave 16. júna 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ten rozhodol o svojom postupe v utorok, keď v odvete 1. predkola remizoval 2:2 s Florou Tallinn.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa v druhom predkole Ligy majstrov stretnú s gruzínskym klubom Iberia 1999 Tbilisi. Ten rozhodol o svojom postupe v utorok, keď v odvete 1. predkola remizoval 2:2 s Florou Tallinn.

Iberia vyhrala minulotýždňové stretnutie na pôde súpera 3:2 a doma jej tak stačila remíza. Úradujúceho slovenského majstra, ktorý začína v druhom predkole, privíta na svojej pôde 21. alebo 22. júla. Odveta na Tehelnom poli je na programe o týždeň neskôr (28.7./29.7.)

Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v základnej fáze minimálne v Konferenčnej lige. Slovan v nej figuroval vlani a získal šesť bodov za dve výhry, čo nestačilo na postup. Iberia bola najďalej v treťom predkole, naposledy v KL v sezóne 2024/25.



odvety 1. predkola Ligy majstrov:

Inter Club d'Escaldes – Lincoln Red Imps 1:1 (0:0)

/prvý zápas: 1:3, postúpili Red Imps/



Iberia 1999 Tbilisi – Flora Tallinn 2:2 (2:0)

/prvý zápas: 3:2, postúpila Iberia/



KuPS Kuopio – Vardar Skopje 2:3 pp (0:0, 0:2)

/prvý zápas: 2:0, postúpilo Kuopio/
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