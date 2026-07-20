< sekcia Šport
Slovan sa v 3. predkole stretne s Mjällby alebo Lincolnom
Úradujúci slovenský šampión sa najprv predstaví na pôde súpera v utorok v hlavnom meste Gruzínska, odvetu odohrá o týždeň neskôr na domácom Tehelnom poli.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 20. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027 stretnú s úspešnejším z dvojice AIF Mjällby zo Švédska a Lincoln Red Imps z Gibraltáru. „Belasí“ však najprv musia prejsť cez 2. predkolo, v ňom nastúpia proti gruzínskemu FC Iberia 1999 Tbilisi. V prípade, že by vypadli, čaká ich v 3. predkole Európskej ligy zdolaný zo súboja medzi severoírskym FC Larne a Crvenou Zvezdou Belehrad. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Úradujúci slovenský šampión sa v 2. kole najprv predstaví na pôde súpera v utorok v hlavnom meste Gruzínska, odvetu odohrá o týždeň neskôr na domácom Tehelnom poli. V prípade postupu narazí na úspešnejšieho zo súboja medzi Mjällby a Lincolnom, pričom prvý duel odohrá na ihrisku súpera. Prvé zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta, odvety 11. augusta.
Mjällby vlani senzačne získalo premiérový švédsky titul, no že nejde o náhodu potvrdilo v máji, keď triumfovalo vo svojom druhom pohárovom finále v histórii. Klub nesie názov podľa lokality Mjällby s 1400 obyvateľmi, no svoje domáce zápasy hráva v mestečku Hällevik, ktoré má necelých 1500 obyvateľov. Štadión Strandvallen má kapacitu takmer 7000 divákov. Lincoln je rekordný gibraltársky šampión s 29 titulmi. V roku 2014 sa ako prvý tím krajiny predstavil v kvalifikácii Ligy majstrov a v roku 2021 ako prvý postúpil do skupinovej fázy Konferenčnej ligy.
Kluby pre potreby žrebu rozdelili do dvoch skupín, v majstrovskej vetve bolo dvanásť dvojíc a v ligovej osem. V oboch bola polovica nasadená a polovica nenasadená. Slovan figuroval medzi nasadenými tímami majstrovskej skupiny, za súperov tak mohol dostať aj víťazov duelov FC Ararat-Armenia - Shamrock Rovers, FC Sabah - KuPS Kuopio, Víkingur Reykjavík - Hapoel Beer-Ševa, PFC Levski Sofia - Universitatea Craiova a KÍ Klaksvík - FK Žalgiris Kaunas.
Víťazi dvojzápasov postúpia do play off o ligovú fázu LM, zdolané tímy budú hrať v play off o Európsku ligu. Prvé zápasy 3. predkola LM sa uskutočnia 4. a 5. a odvety 11. augusta.
Prvé zápasy 3. predkola Európskej ligy sa budú hrať 6. a odvety 13. augusta. Slovan začne opäť na ihrisku súpera. Víťazi dvojzápasov postúpia do play off o ligovú fázu EL, zdolané tímy budú hrať v play off o Konferenčnú ligu.
Crvena zvezda je najúspešnejší tím Srbska, bývalej Juhoslávie aj celého Balkánu. Na konte má 37 domácich titulov, 30 pohárových prvenstiev a najväčší úspech zaznamenal v roku 1991, keď vyhral Európsky pohár majstrov (dnešná LM) aj Interkontinentálny pohár. FC Larne je trojnásobný majster Severného Írska, pričom všetky tituly získal od roku 2023.
Úradujúci slovenský šampión sa v 2. kole najprv predstaví na pôde súpera v utorok v hlavnom meste Gruzínska, odvetu odohrá o týždeň neskôr na domácom Tehelnom poli. V prípade postupu narazí na úspešnejšieho zo súboja medzi Mjällby a Lincolnom, pričom prvý duel odohrá na ihrisku súpera. Prvé zápasy 3. predkola sú na programe 4. a 5. augusta, odvety 11. augusta.
Mjällby vlani senzačne získalo premiérový švédsky titul, no že nejde o náhodu potvrdilo v máji, keď triumfovalo vo svojom druhom pohárovom finále v histórii. Klub nesie názov podľa lokality Mjällby s 1400 obyvateľmi, no svoje domáce zápasy hráva v mestečku Hällevik, ktoré má necelých 1500 obyvateľov. Štadión Strandvallen má kapacitu takmer 7000 divákov. Lincoln je rekordný gibraltársky šampión s 29 titulmi. V roku 2014 sa ako prvý tím krajiny predstavil v kvalifikácii Ligy majstrov a v roku 2021 ako prvý postúpil do skupinovej fázy Konferenčnej ligy.
Kluby pre potreby žrebu rozdelili do dvoch skupín, v majstrovskej vetve bolo dvanásť dvojíc a v ligovej osem. V oboch bola polovica nasadená a polovica nenasadená. Slovan figuroval medzi nasadenými tímami majstrovskej skupiny, za súperov tak mohol dostať aj víťazov duelov FC Ararat-Armenia - Shamrock Rovers, FC Sabah - KuPS Kuopio, Víkingur Reykjavík - Hapoel Beer-Ševa, PFC Levski Sofia - Universitatea Craiova a KÍ Klaksvík - FK Žalgiris Kaunas.
Víťazi dvojzápasov postúpia do play off o ligovú fázu LM, zdolané tímy budú hrať v play off o Európsku ligu. Prvé zápasy 3. predkola LM sa uskutočnia 4. a 5. a odvety 11. augusta.
Prvé zápasy 3. predkola Európskej ligy sa budú hrať 6. a odvety 13. augusta. Slovan začne opäť na ihrisku súpera. Víťazi dvojzápasov postúpia do play off o ligovú fázu EL, zdolané tímy budú hrať v play off o Konferenčnú ligu.
Crvena zvezda je najúspešnejší tím Srbska, bývalej Juhoslávie aj celého Balkánu. Na konte má 37 domácich titulov, 30 pohárových prvenstiev a najväčší úspech zaznamenal v roku 1991, keď vyhral Európsky pohár majstrov (dnešná LM) aj Interkontinentálny pohár. FC Larne je trojnásobný majster Severného Írska, pričom všetky tituly získal od roku 2023.
dvojice 3. predkola LM:
majstrovská vetva:
FC Thun (Švaj.)/GNK Dinamo Záhreb (Chor.) - KÍ Klaksvík (Faer.o.)/FK Žalgiris Kaunas (Lit.)
AIF Mjällby (SWE)/Lincoln Red Imps (Gib.) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)/ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Levski Sofia (Bulh.)/Universitatea Craiova (Rum.) - Omonia Nikózia (Cyp.)/Kajrat Almaty (Kaz.)
AGF Aarhus (Dán.)/Lech Poznaň (Poľ.) - Sabah Masazir (Azer.)/KuPS Kuopio (Fín.)
Ararat-Armenia (Arm.)/Shamrock Rovers (Ír.) - Egnatia Rrogozhina (Alb.) - NK Celje (Slovin.)
Víkingur Reykjavík (Isl.)/Hapoel Beer-Ševa (Izr.) - FC Larne (Sev. Ír.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.)
ligová vetva:
Olympiakos Pireus (Gréc.) - NEC Nijmegen (Hol.)
Union Saint-Gilloise (Belg.) - Bodö/Glimt (Nór.)
Fenerbahce Istanbul (Turec.)/Górnik Zabrze (Poľ.) - Sturm Graz (Rak.)/Heart of Midlothian (Škót.)
Sparta Praha (ČR) - Olympique Lyon (Fr.)
ďalšie termíny LM:
zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta
žreb skupinovej fázy: 27. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája
finále: 5. júna (Madrid)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
ďalšie termíny EL:
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 26. mája (Frankfurt)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
majstrovská vetva:
FC Thun (Švaj.)/GNK Dinamo Záhreb (Chor.) - KÍ Klaksvík (Faer.o.)/FK Žalgiris Kaunas (Lit.)
AIF Mjällby (SWE)/Lincoln Red Imps (Gib.) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Gruz.)/ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Levski Sofia (Bulh.)/Universitatea Craiova (Rum.) - Omonia Nikózia (Cyp.)/Kajrat Almaty (Kaz.)
AGF Aarhus (Dán.)/Lech Poznaň (Poľ.) - Sabah Masazir (Azer.)/KuPS Kuopio (Fín.)
Ararat-Armenia (Arm.)/Shamrock Rovers (Ír.) - Egnatia Rrogozhina (Alb.) - NK Celje (Slovin.)
Víkingur Reykjavík (Isl.)/Hapoel Beer-Ševa (Izr.) - FC Larne (Sev. Ír.)/Crvena Zvezda Belehrad (Srb.)
ligová vetva:
Olympiakos Pireus (Gréc.) - NEC Nijmegen (Hol.)
Union Saint-Gilloise (Belg.) - Bodö/Glimt (Nór.)
Fenerbahce Istanbul (Turec.)/Górnik Zabrze (Poľ.) - Sturm Graz (Rak.)/Heart of Midlothian (Škót.)
Sparta Praha (ČR) - Olympique Lyon (Fr.)
ďalšie termíny LM:
zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta
žreb skupinovej fázy: 27. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája
finále: 5. júna (Madrid)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
ďalšie termíny EL:
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 16. a 17. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 26. mája (Frankfurt)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené