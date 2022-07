Slovan sa v kotli Ferencvárosu neuvaril, Weiss st.: Komplexný výkon

Budapešť 20. júla (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana sa nezľakli búrlivej atmosféry v budapeštianskej Groupama Arene, ktorú vytvorilo vyše 20-tisíc fanúšikov mohutne podporujúcich domáci Ferencváros. Slovenský šampión dosiahol víťazstvom 2:1 na pôde papierovo silnejšieho súpera výsledok, ktorý mu dáva veľké šance bojovať o postup v domácej odvete 2. predkola Ligy majstrov (streda 27. júla o 20.30 h na Tehelnom poli).



Tréner Slovana Vladimír Weiss st. napriek cennému skalpu maďarského majstra zdôraznil, že jeho tím je iba v polčase postupového snaženia. "Je to pre nás veľké víťazstvo, ale sme len v polčase. Po výkone v Batumi a v Podbrezovej nám málokto veril, ale toto mužstvo ukázalo, že má kvalitu. Verím, že ak budeme zdravotne v poriadku, môžeme postúpiť. Ferencváros má výborný tím, dnes to bol vynikajúci futbal z obidvoch strán. Zvládli to aj ľudia na tribúnach, bolo to v rámci fair play. Verím, že aj domáci zápas prebehne v takom duchu, že sa bude písať o futbale. Som unavený, ale šťastný z toho, čo predviedlo moje mužstvo proti silnému súperovi," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Slovana.







Oba tímy sa na medzinárodnej scéne stretli po 30 rokoch. Obavy pred duelom znásobovali aj spomienky na nešportovú stránku predchádzajúcej konfrontácie v Bratislave, ktorú v septembri 1992 poznačili výtržnosti hosťujúcich priaznivcov a razantná odpoveď slovenskej polície. Tentoraz sa na tribúnach podarilo udržať pokoj, žiadne zásahy policajného komanda neboli potrebné. Domáci fanúšikovia sa postarali o ohlušujúcu atmosféru, "belasí" sa však v "kotli" súpera neuvarili a zápas výsledkovo i herne zvládli. Neopustili sa ani po góle Kristoffera Zachariassena, v záverečnej desaťminútovke otočili skóre po presných zásahoch Gurama Kašiu a Tigrana Barseghjana.



Podobný obrat sa im podaril v 1. predkole súťaže na pôde Dinama Batumi. "V Gruzínsku sme prežili klinickú smrť. To nám dalo silu pred dnešným zápasom, pred ktorým som hráčom vravel, že im verím a môžu vyhrať, len to musia odbehať a odmakať. Som hrdý na to, čo sa nám podarilo. Hrali sme proti klubu s obrovskou históriou, čo si u nás na Slovensku nie každý uvedomuje. S výkonom celého mužstva som spokojný, bol komplexný, bez slabého miesta. Fradi hralo tak, ako sme mu dovolili. Za stavu 1:0 som šiel do rizika a poslal na trávnik útočných hráčov, Čavrič a Ramirez výborne zasiahli do deja, ale dnes všetci hráči podali skvelý výkon. Mali sme šance na viac gólov, no viac sme ich aj mohli dostať. Za bojovnosť sme si však víťazstvo zaslúžili. Verím, že v Bratislave bude praskať štadión vo švíkoch a vo vynikajúcej atmosfére nás diváci poženú za postupom," prial si Weiss st.