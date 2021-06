Slovan sa v prípade postupu v Lige majstrov stretne s Young Boys Bern

Nyon 16. júna (TASR) - Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu do 2. predkola Ligy majstrov stretnú s Young Boys Bern. Švajčiarskeho majstra im prisúdil stredajší žreb, fortunaligista odohrá úvodné stretnutie 20. alebo 21. júla doma, odveta je na programe o týždeň neskôr na pôde súpera.



"Belasí" však najskôr musia prejsť cez 1. predkolo, v ktorom na nich čaká írsky šampión FC Shamrock Rovers. Prvý zápas sa uskutoční 6. alebo 7. júla na Tehelnom poli, odveta sa bude konať o týždeň v Dubline.



Slovan na žrebe 2. predkola v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone figuroval v prvej skupine majstrovskej vetvy medzi nenasadenými mužstvami. Ako jeho potenciálni protivníci prichádzali do úvahy aj víťazi dvojzápasov Dinamo Záhreb - Valur a FK Bodo/Glimt - Legia Varšava. Pokiaľ by neuspel v 1. predkole, presunie sa do majstrovskej vetvy 2. predkola novovzniknutej Európskej konferenčnej ligy (žreb v stredu o 13.30 h).