Slovan sa v skupine stretne s Lille, Trnava dostala Fenerbahce

Reakcie na žreb /zdroj: www.skslovan.com/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Je to žreb, ktorý sa nedá ovplyvniť. Favoritom bude Lille, klub zo špičkovej francúzskej ligy a ťažký súper. S ostatnými si to musíme rozdať. Verím, že budeme konkurencieschopní a budeme sa biť o postup, no rovnako rozmýšľajú aj ostatné tímy. Na papieri to možno vyzerá ľahko, avšak Klaksvík vyradil Ferencváros, s Ľubľanou zase máme skúsenosť z prípravy. Je to dobrá skupina, tešíme sa na ňu. Verím, že štadión bude znovu zaplnený a ľudia nás podporia tak ako doteraz, aj keď, samozrejme, so včerajším sklamaním... Ale to je život, futbal, uvidíme, čo nám skupina prinesie. Musíme sa dať dokopy, už na nedeľu, čaká nás ťažký duel s Podbrezovou. Pôjdeme od zápasu k zápasu, bude to nahustené. Tretí rok po sebe hráme Európsku konferenčnú ligu, myslím si, že pre mužstvo i klub je to dobrá súťaž. Uvidíme, na čo v nej máme."

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Skupina je to ťažká, ale teraz to ešte neriešim. Uvidíme, čo ukáže realita a na čo budeme mať. Treba si to užiť.“

Sebastian Kóša, obranca Spartaka: "Súperov sme dostali pomerne ťažkých, ale úprimne sa teším na pôsobenie v tejto skupine a na takéto výzvy v náročných zápasoch. Verím, že si to užijeme a ľudia uvidia atraktívne zápasy.“

Žreb EKL 2023/2024:



A-skupina: OSC Lille (Jakubech), ŠK SLOVAN BRATISLAVA, Olimpija Ľubľana, KÍ Klaksvík



B-skupina: KAA Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorja Luhansk, Breidablik



C-skupina: Dinamo Záhreb, Viktoria Plzeň (Jirka, Tvrdoň), FC Astana, FC Ballkani



D-skupina: Club Bruggy, FK Bodö/Glimt, Besiktas Istanbul, FC Lugano



E-skupina: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varšava, HŠK Zrinjski Mostar



F-skupina: Ferencváros Budapešť, ACF Fiorentina, KRC Genk (Hrošovský), FK Čukarički



G-skupina: Eintracht Frankfurt, PAOK Solún, HJK Helsinki, FC Aberdeen



H-skupina: Fenerbahce Istanbul, Ludogorec Razgrad, FC SPARTAK TRNAVA, FC Nordsjaelland



vizitky súperov Slovana v A-skupine:

OSC Lille



Prezývka: Les Nordistes (severania), La Machine de Guerre (bojový stroj)



Klubové farby: červená, tmavomodrá



Založený: 1944



Štadión: Stade Pierre Mauroy



Kapacita: 50.186



Tréner: Paulo Fonseca



Najväčšie úspechy: 4x majster Francúzska (naposledy 2021), 6x víťaz Francúzskeho pohára (naposledy 2011)







Olimpija Ľubľana



Prezývka: Zmaji (draci)



Klubové farby: zelená a biela



Založený: 2005



Štadión: Stožice



Kapacita: 16.038



Tréner: Joao Henriques



Najväčšie úspechy: 3x majster Slovinska (naposledy 2023), 4x víťaz Slovinského pohára (naposledy 2023)







KÍ Klaksvík



Klubové farby: modrá a biela



Založený: 1904



Štadión: Vid Djúpumýrar



Kapacita: 1300



Tréner: Magne Hoseth



Najväčšie úspechy: 20x šampión Faerských ostrovov (naposledy 2022), 6x víťaz Pohára Faer. o. (naposledy 2016)

vizitky súperov Trnavy v H-skupine:



Fenerbahce Istanbul



Prezývka: Sari Kanaryalar (kanárici)



Klubové farby: žltá, tmavomodrá, biela



Založený: 1907



Štadión: Sükrü Saracoglu



Kapacita: 47.834



Tréner: Ismail Kartal



Najväčšie úspechy: 19x majster Turecka (naposledy 2014), 26x víťaz Tureckého pohára (naposledy 2023), štvrťfinále LM (2008), semifinále EL (2013)







Ludogorec Razgrad



Prezývka: Orlite (orli)



Klubové farby: zelená a biela



Založený: 1945



Štadión: Huvepharma Arena



Kapacita: 10.422



Tréner: Kiril Domusčiev



Najväčšie úspechy: 12x majster Bulharska (naposledy 2023), 3x víťaz Bulharského pohára (naposledy 2023)







FC Nordsjaelland



Prezývka: Tigrene (tigre)



Klubové farby: červená, žltá, čierna



Založený: 2003



Štadión: Right to Dream Park (Farum)



Kapacita: 10.300



Tréner: Tom Vernon



Najväčšie úspechy: 1x majster Dánska (2012), 2x víťaz Dánskeho pohára (naposledy 2011)



Program EKL:



21. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



5. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



26. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



9. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



30. novembra: 5. kolo skupinovej fázy



14. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



18. decembra: žreb baráže o osemfinále

Monaco 1. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v A-skupine Európskej konferenčnej ligy stretnú s OSC Lille, NK Olimpija Ľubľana a KÍ Klaksvík. Druhý slovenský zástupca FC Spartak Trnava si v H-skupine zmeria sily s Fenerbahce Istanbul, Ludogorcom Razgrad a FC Nordsjaelland. Rozhodol o tom piatkový žreb v Grimaldi Forum v Monacu.Prvýkrát v histórii sa do skupinovej fázy európskeho pohára prebojovali dva slovenské kluby. Slovan sa do EKL presunul po tom, ako v play off Európskej ligy nestačil na cyperský Aris Limassol (2:1 d, 2:6 v). Trnavský Spartak uspel v troch predkolách EKL. Po vyradení FK Auda z Lotyšska a Lechu Poznaň prešiel v play off cez Dnipro-1 po výsledkoch 1:1 (d) a 2:1 pp (v). Na základe koeficientu figuroval Slovan v druhom koši, Spartak v treťom. Ich vzájomná konfrontácia však nehrozila, keďže platí pravidlo, že kluby z jednej krajiny sa nemohli ocitnúť v jednej skupine.Okrem slovenského šampióna boli v druhom koši PAOK Solún, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzeň, Aston Villa, Ludogorec Razgrad, ACF Fiorentina a FK Bodö/Glimt. V treťom "trnavskom" figurovali okrem víťaza Slovenského pohára aj KRC Genk, Zorja Luhansk, FC Astana, Besiktas Istanbul, HJK Helsinki, Legia Varšava a NK Olimpija Ľubľana.Slovan bude súčasťou skupinovej fázy EKL tretíkrát v klubovej histórii. Vlani dokázali "belasí" postúpiť do osemfinále, v ktorom bol nad ich sily FC Bazilej. S Klaksvíkom sa mali stretnúť v predkole Ligy majstrov pred tromi rokmi, pre karanténu však zápas nemohli odohrať a Európska futbalová únia (UEFA) ho skontumovala v neprospech slovenského zástupcu. Klaksvík dosiahol počas tohto leta historicky prvú účasť klubu z Faerských ostrovov v skupinovej fáze európskeho pohára.Trnava sa v EKL predstaví premiérovo. V sezóne 2018/2019 sa jej darilo Európskej lige, v D-skupine nazbierala sedem bodov. Vtedy bolo jedným z jej súperov práve Fenerbahce Istanbul. V Turecku zvíťazili domáci 2:0, v "odvete" v Trnave uspel Spartak 1:0. Na postup do jarných bojov mu to však nestačilo.Ťažkých súperov dostala Viktoria Plzeň. Český tím, v ktorého kádri figuruje dvojica slovenských legionárov Marián Tvrdoň - Erik Jirka, čakajú zápasy s Dinamom Záhreb, FC Astana a FC Ballkani. Stredopoliar Patrik Hrošovský bude v drese s KRC Genk bojovať o postup v F-skupine proti Ferencvárosu Budapešť, ACF Fiorentina a KRC Genk. Na súpiske Lille, ktorý bude súper Slovana v "áčku", je brankár Adam Jakubech.Prvé kolo skupinovej fázy EKL je na programe 21. septembra, záverečné šieste 14. decembra. Do osemfinále postúpia priamo víťazi ôsmich skupín, tímy z druhých miest odohrajú baráž o osemfinále proti tretím tímom zo skupín Európskej ligy. Finále EKL sa uskutoční v stredu 29. mája na Štadióne Agia Sophia v Aténach. Titul v minulom ročníku získal West Ham United, ktorý v tejto sezóne účinkuje v skupinovej fáze EL.