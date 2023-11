Slovan sa vezie na víťaznej vlne, Žilina si poradila s Podbrezovou

Hlasy po zápase:



Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Netušili sme, že má Podbrezová problém so zostavou, čo sme zistili až zo zápisu. Čakali sme taktickú a pressingovú bitku. Podbrezová má stále lepšie zažité určité rotácie, do ktorých sme sa nechali chytať. Náš taktický zámer bol zrýchľovať hru za obranu po zisku lopty a z toho sme dali dva góly a aj tretí, ktorý nebol uznaný. Prvý polčas bol teda jednoznačne náš. V druhom polčase sme mohli zavrieť zápas skôr, boli sme však netrpezliví a nepresní v koncovke. Podbrezová hrala aktívne, tak ako ju poznáme, ale veľa šancí nemala, pretože v defenzíve sme boli pripravení a zblokovali sme veľa striel. Som rád, že sme zápas zvládli, aj keď ho Podbrezová zdramatizovala gólom."



Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Zápas hodnotím pozitívne, samozrejme, ten prvý polčas beriem na seba. V týždni sa nám rozpadla zostava, mali sme problém ju poskladať a evidentne som sa do zostavy netrafil. V prvom polčase nám súper robil problémy, najmä Gidi a Leitner, následne nás domáci dostávali do prečíslenia a zaslúžene sme prvý polčas prehrali, pretože nám chýbala sekunda v reakcii. V druhom polčase sme to preskupili, nemali sme čo stratiť. Bol to pre mňa polčas zaujímavý, dobre sme sa dostávali do útoku, ale chýba nám sebavedomie. Dnes Žilina zaslúžene vyhrala a ja jej k tomu gratulujem."

Niké liga - 13. kolo:



MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (2:0)

Góly: 12. a 45.+1 Minárik - 70. Galčík, ŽK: Paraj, Ďatko (obaja Podbrezová). Rozhodovali: Dohál - Štrbo, Vitko, 1999 divákov.

Žilina: Belko - Leitner, Stojčevski, Nemčík - Javorček (63. Rusnák), Gidi (90. Ndjeungoue), Minárik (68. Adang), Bari - Ďuriš, Jambor (90.+1 Iľko), Bile (63. Addo)

Podbrezová: Ludha - Bartoš, Bakaľa, Oravec - Kováčik, Paraj, Bajo, Blahút - Galčík (70. Okunola), Assinor (78. Kuzma), Ďatko (46. Kabongo)



MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:1)

Góly: 10. Uhrinčať - 48. a 86. Marcelli, 30. Čavrič, 55. Strelec. Rozhodovali: Glova – Bednár, Halíček, ŽK: Rymarenko, B. Ľupták, Godál, Polievka, Š. Rusnák (asistent trénera) - Abubakari, 3130 divákov.

Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Godál, Willwéber – Pišoja (69. Hanes), Richtárech (60. Arevalo), Hlinka, B. Ľupták (87. Guimaraes), Záhumenský (69. Slebodník) – Polievka (87. Mičuda), Rymarenko

Slovan: Trnovský – Zmrhal, Kašia, Bajrič, Lovat (46. Blackman) – Agbo, Lichý – Barseghjan (81. Zuberu), Strelec (72. Savvidis), Weiss ml. (46. Marcelli) – Čavrič (77. Abubakari)



FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)

Gól: 27. Azango. ŽK: Priszstács (asistent trénera) - Sluka, Suľa, Duga, ČK: 56. Kukučka (asistent trénera), rozhodovali: Marhefka – Poláček, Roszbeck, 3468 divákov.

Spartak: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša, Šulek (43. Breznik) – Zeljkovič – Azango, Štefánik (63. Bainovič), Ofori (75. Procházka), Daniel – Ďuriš

Zlaté Moravce: Knobloch – Majdan, Suľa, Čonka, Sluka – Gono (58. Čerepkai), Duga – J. Švec, Brenkus (72. Weir), Nsumoh (46. Mondek) – Balaj (46. Mijič)



MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0 (1:0)

Gól: 21. Gabriel (vlastný). ŽK: Smékal, Podhorin, Rudzan - Malý. Rozhodovali: Ziemba - Ferenc, Bobko.

Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan - Haša (64. Sobczyk), Smékal, Nagy, Mášik (71. Hollý) - Morong, Gaži (86. Matejov)

Ružomberok: Frühwald - Selecký, Malý, Gabriel, Luterán (86. Úradník) - Gerec (61. Tučný), Chobot (46. Chrien), Múdry - Šefčík, Hladík (80. Maslo), Lavrinčík



MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 0:0

ŽK: Karasiuk, van Kessel, Volanakis, Šimko - Kozlovský, Ibrahim, Soares. Rozhodovali: Smolák - Hrmo, Čajka.

Michalovce: Ružinský - Šimko, Marjanovič (69. Jánošík), Jeřábek, Volanakis, Bahi - Danko (83. Zubairu), Karasiuk (42. Vaško), Šimamura (69. Steinhübel) - van Kessel (46. Pavúk), Marcin

Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Bagin - Ibrahim, Kozlovský - Gong (85. Sunday), Gajdoš, Soares - Kupusovič



FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:2)

Góly: 17. a 85. Andzouana, 5. Goure. Bez kariet, rozhodovali: Kružliak - Pozor, Jekkel.

Košice: Putnocký - Fabiš, Šindelář, Golikov, Jonec, Mizerák - Gallovič, Faško (88. Sovič), Qose (71. Vasiľ), Liener (59. Sagna) - Medved

DAC: Popovič - Gruszkowski, Csinger, Brunetti, Andzouana - Čermák, Dimun (66. Káčer), Romero (67. Vitális) - Trusa (75. Mendez), Goure (89. Veselovský), Herc (89. Barišič)

tabuľka:



1. Slovan 13 10 2 1 32:12 32



2. Žilina 13 9 1 3 32:19 28



3. Trenčín 13 7 3 3 21:15 24



4. Trnava 13 7 3 3 21:15 24



5. Podbrezová 13 7 2 4 32:19 23



6. Dun. Streda 13 7 2 4 22:16 23



7. Ban. Bystrica 13 5 4 4 24:22 19



8. Skalica 13 5 2 6 13:14 17



9. Ružomberok 13 3 4 6 12:22 13



10. Košice 13 2 1 10 10:32 7



11. Michalovce 13 0 5 8 10:28 5



12. Zlaté Moravce 13 0 3 10 7:22 3

Bratislava 5. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si po 13. kole Niké ligy upevnili prvé miesto v tabuľke. Úradujúci majster triumfoval na ihrisku Dukly Banská Bystrica 4:1 a pripísal si už ôsme ligové víťazstvo za sebou. Na čele tabuľky má štvorbodový náskok pred MŠK Žilina.Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 13. kola Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 2:1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Na vedúci Slovan Bratislava strácajú štyri body, Podbrezová je piata.Žilinčania nastúpili do zápasu s veľkou chuťou zlomiť negatívnu sériu, keďže Podbrezovú naposledy zdolali ešte v roku 2019. Tento cieľ začali napĺňať už v úvode, keď Minárik v 12. minúte otvoril skóre zápasu. V nadstavenom čase prvého polčasu Ludhov nevydarený odkop upratal do siete druhým gólom kapitán Minárik. Hostia v 70. minúte znížili, Assinor z ľavej strany našiel Galčíka a bolo 2:1. Hosťom však výborný výkon v druhom polčase na body nestačil.Dobrú formu potvrdila ôsma Skalica, ktorá zdolala doma deviaty Ružomberok 1:0 vďaka vlastnému gólu českého obrancu Šimona Gabriela. Neúspešnú premiéru na lavičke FC Košice absolvoval Ján Kozák mladší. Jeho zverenci podľahli v piatkovom domácom súboji DAC Dunajská Streda 0:3, keď o dva góly hostí sa postaral kapitán Yhoan Andzouana. Košický nováčik po sľubnom štarte do sezóny prehral v lige už ôsmy zápas v sérii.Na víťazstvo stále čakajú MFK Zemplín Michalovce a FC ViOn Zlaté Moravce. Michalovce doma iba remizovali s Trenčínom 0:0 a získali piaty bod v sezóne (všetky za remízy - pozn.). Zlaté Moravce prehrali v Trnave 0:1 a s tromi bodmi uzatvárajú tabuľku.