Slovan sa z Košíc vrátil bez náskoku, Gachulinec: Tlačiť sa k bránke

Bratislava 13. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa v dvojzápase v Košiciach nepriblížili k postupu do finále play off. Po dvoch prehrách v Košiciach je z ich náskoku 2:0 na zápasy priebežná remíza 2:2.



"Musíme dať hlavy hore a ísť ďalej," konštatoval tréner Andrej Podkonický. Jeho zverenci vstúpili do štvrtého zápasu série rovnako ako do predošlých troch - inkasovaným gólom. Zatiaľ čo v oboch domácich zápasoch dokázali reagovať na úvodné góly Košíc a otočili na 5:2, resp. 6:2, zápasy na košickom ľade mali iný priebeh. V druhom z nich išli domáci do vedenia už po 87 sekundách a rýchly gól Patrika Rogoňa im dodal sebavedomie. Tréner hostí bol rád, že Košičania naň v úvodnej perióde nenadviazali.







"Prvá tretina bola asi najhoršia v celej sezóne. Po nej sme boli radi, že ešte nebolo po zápase, pretože sme mohli inkasovať ďalšie 3-4 góly a to už by bolo po zápase. Potom sme si povedali nejaké veci a začali sme hrať jednoduchšie. Naša najlepšia tretina zápasu bola tretia, v ktorej sme si vytvorili niekoľko šancí a verili sme, že dáme gól na 1:1. Potom sa už hral hokej hore-dole," zhodnotil Podkonický.



Slovanisti v tretej tretine vyrovnali, a keď sa už zdalo, že zápas dospeje do predĺženia, prišla košická presilovka. Faul Daniela Gachulinca potrestal Denis Paršin (2:1) a počas následnej hry Slovana bez brankára skóroval aj Brian Ihnačák. "Znovu to bol výborný zápas. Rozhodla ho situácia, keď sme spravili faul. Pred ním sme mali čistý puk na hokejke, z ktorého sme spravili zakázané uvoľnenie. Potom sa ´Gacho´ pošmykol, bol z toho faul a inkasovaný gól. Je 2:2, ideme domov a teraz musíme ukázať, aký silný tím máme. Aj Košice majú silné mužstvo skladané k tomu, aby hralo o titul," upozornil Podkonický.



Slovanisti cestovali do Košíc s ideálnym náskokom 2:0 a na východe republiky mohli spečatiť postup do finále alebo sa mu aspoň výrazne priblížiť. Nič z toho sa nestalo. "Musíme sa viac tlačiť k bránke, aby nám to padlo. Od druhej tretiny to už bolo lepšie, ale musíme sa viac snažiť o špinavé góly a snáď to príde. Určite je lepšie, keď mužstvo vyhráva, ako keď musí doťahovať. V prvej tretine sme celkovo nehrali dobre, až neskôr sa to zlepšilo. V tom bol hlavný problém," poznamenal obranca Daniel Gachulinec.