Slovan sa zapojil do očkovacej kampane, zaočkovaným ponúka voľný vstup

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava je pripravený pustiť na štadión na Tehelnom poli na každý zo svojich najbližších piatich zápasov – vrátane európskych líg - až desaťtisíc divákov, ktorí nebudú musieť platiť vstupné. Podmienkou by bolo preukázanie sa potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19.



Slovan chce takto prispieť do kampane na urýchlenie očkovania. Najúspešnejší slovenský klub v oficiálnom vyhlásení zároveň zdôrazňuje, že svojou iniciatívou sa pripája ku snahám primátora, župana a starostov, ktorí chcú, aby hlavné mesto získalo vďaka očkovaniu kolektívnu imunitu. "Väčšina našich hráčov aj realizačný tím sú už zaočkovaní a náš klub očkovanie plne podporuje. Všade sa hovorí o nutnosti urýchliť očkovanie a my chceme týmto spôsobom motivovať ľudí, aby neváhali a dali sa zaočkovať. Plne podporujeme všetkých vedcov, umelcov aj politické elity, ktorí sa snažia urýchliť očkovanie. Zároveň nás veľmi teší, že Bratislavský samosprávny kraj už vo svojom očkovacom centre na NFŠ dosiahol métu 200.000 podaných vakcín," uviedol klub v komuniké.







"Futbalový klub Slovan Bratislava plne podporuje všetkých ľudí a inštitúcie, ktorí sa snažia urýchliť očkovanie obyvateľstva proti chorobe COVID-19. Očkovanie vnímame ako najrýchlejšiu a najúčinnejšiu zbraň proti tejto zákernej chorobe. Náš realizačný tím, vrátane mňa, sme zaočkovaní a niektorí hráči budú ešte v najbližších dňoch. Väčšina hráčov je už zaočkovaných, momentálne nám chýbajú asi traja futbalisti. To bude otázka jedného dvoch dní. Vyzývam ľudí, aby podporili očkovanie a pripojili sa," povedal v stredu na krátkom stretnutí s média hlavný tréner "belasých" Vladimír Weiss st., ktorý potvrdil, že už takmer celá hráčsky káder vakcináciu bez problémov podstúpil: "Dá sa povedať, že nikto z hráčov nemal žiadne veľké vedľajšie účinky. Niektorých bolela ruka a miesto vpichu, ale niektorí boli zaočkovaní včera a poobede normálne trénovali. Nevidím v tom problém. Myslím si, že očkovanie podporí každý normálny človek a dá sa zaočkovať. A že naštartujeme život ako má byť. Hovorím ako tréner a možno otec, rád by som tu videl celú rodinu a plný štadión. Lebo futbal divákov potrebuje a bez nich nedáva zmysel. Bez nich tam nie je žiadna emócia a sami ste videli aj na ME, čo robí plný štadión v prípade Maďarska či Anglicka."



Za vedenie klubu dostal slovo viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.: "Ako klub intenzívne vnímame vážnosť situácie a obmedzenia, ktoré dnes na Slovensku panujú v rámci športových podujatí, to znamená limitácia 500 ľudí, ktorá je veľmi nízka. Ako klub sme sa rozhodli podporiť iniciatívu očkovania, ktorú vnímame ako jedinú formu návratu do normálu. Len takto vidíme možný návrat fanúšikov na tribúny v dohľadnej dobe. Ako klub sme sa rozhodli venovať na najbližších päť zápasov, vrátane Európskej ligy, 10.000 vstupeniek na to, aby sme kampaň podporili. Bezplatný vstup bude umožnený len tým, ktorí sa preukážu, že sú zaočkovaní. Ak to štátne orgány umožnia, vstupenky venujeme tým, ktorí sa preukážu očkovacím preukazom alebo potvrdením, že sú zaočkovaní. V klube sme pripravení na tomto štadióne zvládnuť takýto počet divákov bez problémov a zabezpečiť všetky nevyhnutné hygienické opatrenia a vstupy. Verím, že sa v dohľadnej dobe vrátime do normálu."