Slovan si v 2. kole Fortuna ligy napravil chuť, Trnava prehrala

Na snímke zľava Martin Petr (Skalica) a Denys Balan (Zlaté Moravce) v zápase 2. kola Fortuna ligy vo futbale medzi FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Skalica 22. júla 2022 v Zlatých Moravciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke vpravo Patrik Myslovič (Žilina) a Brahim Moumou (Dunajská Streda) v 2. kole Fortuna ligy vo futbale MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline 24. júla 2022. Foto: TASR - Erika Ďurčová



Fortuna liga - 2. kolo:



piatok



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Skalica 2:2 (1:1)



Góly: 36. Pintér (z 11 m), 85. Mondek - 26. Yao, 65. Rudzan. ŽK: Duga, Almeida, Horák - Hollý, Haša, Junas, ČK: 76. Haša (Skalica) po 2. ŽK. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Ferenc, 856 divákov.



ViOn: Lukáč - Almeida, Bednár, Pintér, Balan - Sloboda, Múdry (68. Duga) - Pinte (86. Brenkus), Vestenický (68. Ďubek), Kyziridis (58. Horák) - Niarchos (58. Mondek)



Skalica: Junas - Černek, Rudzan, Blažek, Petr (87. Podhorin) - Hollý, Nagy - Yao (88. Baumgartner), Fábry (78. Šebesta), Vlasko (78. Potoma) - Haša







sobota



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 4:0 (1:0)



Góly: 36. a 90. Hrnčár, 68. Green, 82. Kucka. ŽK: Agbo (Slovan). Rozhodovali: Očenáš - Hrmo, Halíček, 5338 divákov.



Slovan: Chovan - Hrnčár, Abena (79. Križan), De Marco, Lovat - Agbo, Mustafič (76. Kankava) - Green, Holman (68. Kucka), Čakvetadze (68. Barseghjan) – E. Ramirez (68. Šaponjič).



Trenčín: Kukučka - Madu, Stojsavljevič, Pires, Kozlovský (46. Ďuriška) - Lavrinčík (88. Gajdoš), Bainović, Ibrahim – Soares, Kupusovič (88. Letenay), Kmeť (46. C. Ramirez)







MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)



Góly: 34. Václavik (z 11 m) - 37. Ranko. ŽK: Popovič, Gerát - Mendez, Marcin. Rozhodovali: Kišš - Zemko, P. Jánošík, 550 divákov.



Liptovský Mikuláš: Sváček - Popovič, Mihal, Bedecs, Nečas - Laura (87. Voško), Totka (63. Jendrišek), Václavik, Káčerík (82. Ďungel) - Gerát - Staš



Michalovce: Száraz - Mendez, Ranko, Jeřábek, Kotula . Peňa (80. Vaško), Begala, Kanu (66. Slobodník) - Marcin, Da Silva, L. Jánošík (80. Magda)







nedeľa



MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (1:0)



Góly: 13. Myslovič - 77. Krstovič. ŽK: Leitner - Ciganiks, Veszelinov, ČK: 88. Gidi (Žilina). Rozhodovali: I. Kružliak - Hancko, Košecký, 2158 divákov.



Žilina: Belko - Rusnák, Leitner, Stojčevski, Bari - Myslovič, Kopas, Gidi - Galčík (49. Iľko), Jibril (71. Ďuriš), Kaprálik (71. Addo)



Dunajská Streda: Veszelinov - Cigaiks (72. Brunetti), Muhamedbegovič, D. Kružliak, Pinto - Veselovský (83. Dimun), Káčer, Nebyla (72. Nicolaescu) - Andzouana (61. Rymarenko), Krstovič, Moumou (60. Ramadan)







MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1)



Góly: 41. J. Maslo (z 11 m), 65. Regáli - 37. Pavúk, 89. Kováčik (z 11 m). ŽK: Lichý, Mojžiš - Ludha, ČK: 57. Grendel (Podbrezová). Rozhodovali: Ruc - Štrbo, Vorel, 1152 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Morong (69. Macejko), J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán (78. Halabrín), Kochan (24. T. Bobček) - Tučný (46. Fabiš), Lichý, Regáli (78. Kelemen) - Gerec



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Bakaľa, Grešák - Kováčik, Grendel, Paraj, Ďatko (78. Adekunle) - Moses (60. Kukoľ), Kuzma (86. Breznaník), Pavúk (86. Šikula)







FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:1)



Góly: 46. Bukata - 35. Polievka, 82. Depetris (z 11 m). ŽK: Paur, Bamidele Yusuf, Iván, Boateng, Takáč - Slávik, Faško, Willwéber, Depetris, Záhumenský, Hanes. Rozhodovali: Ochotnický - Pozor, Vitko, 2698 divákov.



Spartak: Takáč - Procházka (46. Koštrna), Štetina, Čurma, Mikovič - Bukata - Azevedo (46. Iván), Paur (46. Savvidis), Štefánik (71. Boateng), Bamidele Yusuf (71. Daniel) - Ristovski



Banská Bystrica: Hruška - Migaľa (63. Pišoja), Kupčík, Prikryl, Záhumenský - Willwéber, Ľupták - Slávik (63. Faško), Richtárech (83. Hanes), Polievka (89. Gašparovič) - Depetris (83. Franko)





Tabuľka po 2. kole:



1. MFK Ružomberok 2 1 1 0 4:2 4



2. MFK Zemplín Michalovce 2 1 1 0 3:1 4



3. FK Železiarne Podbrezová 2 1 1 0 4:3 4



4. FC DAC 1904 D. Streda 2 1 1 0 3:2 4



5. ŠK Slovan Bratislava 2 1 0 1 5:2 3



6. FC Spartak Trnava 2 1 0 1 3:2 3



7. MFK Dukla B. Bystrica 2 1 0 1 2:3 3



8. MŠK Žilina 2 0 2 0 1:1 2



9. MFK Tatran L. Mikuláš 2 0 1 1 2:3 1



10. FC ViOn Z. Moravce-Vráble 2 0 1 1 2:4 1



11. MFK Skalica 2 0 1 1 2:4 1



12. AS Trenčín 2 0 1 1 0:4 1



Bratislava 25. júla (TASR) - V 2. kole Fortuna ligy si futbalisti majstrovského Slovana Bratislava napravili chuť a po prehre v úvodnom zápase v Podbrezovej (1:2) zdolali na domácom trávniku AS Trenčín 4:0. Do listiny strelcov sa v 82. minúte zapísal Juraj Kucka, pre ktorého to bol prvý gól za Slovan, premiérové ligové zásahy v "belasom" zaznamenal aj obranca David Hrnčár. Trenčania po bezgólovej remíze so Žilinou neskórovali ani v druhom zápase sezóny. Prekvapenie sa tentoraz zrodilo na úkor trnavského Spartaka, ktorý prehral v nedeľu na vlastnom štadióne s nováčikovskou Banskou Bystricou 1:2.Druhé kolo bolo rozložené do troch dní a odštartovalo piatkovým zápasom v Zlatých Moravciach. V ňom domáci ViOn viedol 1:0, neskôr aj prehrával 1:2, ale napokon si v súboji s nováčikom súťaže zo Skalice podelil body za remízu 2:2. Pre hostí to bol prvý bod v sezóne. Pozápasovým výrokom zaujal obranca domácich Michal Pintér, ktorý v 36. minúte otvoril skóre z jedenástky:Hráči Liptovského Mikuláša remizovali na "domácom" štadióne v Poprade s Michalovcami 1:1. Hostia neprehrali ani druhý zápas v sezóne a na tri body z domáceho duelu s Banskou Bystricou (2:0) nadviazali bodom spod Tatier.Kouč FC DAC 1904 Dunajská Streda Adrian Guľa sa vrátil do Žiliny už ako tréner súpera. Hostia prehrávali do 77. minúty po góle Patrika Mysloviča, no čiernohorský útočník Nikola Krstovič skóroval aj v piatom tohtosezónnom vystúpení, na konte má dva góly v najvyššej súťaži a štyri zásahy v predkolách Európskej konferenčnej ligy. Možnosť rozhodnúť nevyužil v nadstavenom čase domáci Adam Kopas, ktorého jedenástku zmaril brankár hostí Daniel Veszelinov.Dve jedenástky videli diváci v Ružomberku, ktorý remizoval s Podbrezovou 2:2. Domáci obranca vyrovnal Ján Maslo v 41. minúte z 11 m na 1:1 a Peter Kováčik stanovil v 89. minúte takisto z bieleho bodu na konečných 2:2. Nováčik súťaže z Podbrezovej nadviazal na úspech z prvého kola, keď doma zdolal majstrovský Slovan, a proti vicemajstrovi získal cenný bod.Jedenástka zohrala kľúčovú úlohu aj v zápase Trnavy s Banskou Bystricou. Na gól Róberta Polievku z 35. minúty ešte dokázal odpovedať Martin Bukata, ktorý vyrovnal hneď po prestávke, ale náskok 2:1 po penaltovom góle Davida Depetrisa z 82. minúty si už nováčik súťaže nenechal vziať. Banská Bystrica dosiahla prvé víťazstvo po návrate do najvyššej súťaže. Už po 2. kole má každý z 12 účastníkov FL na konte aspoň bod a zároveň nikto nemá stopercentnú bilanciu s dvoma víťazstvami.