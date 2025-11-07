< sekcia Šport
Slovan si výrazne sťažil cestu do play off, Weiss: Chýba vodca
Slovan má za sebou nevýrazné výkony aj v domácej súťaži, koncom októbra prehral doma s nováčikom z Prešova.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) – Futbalistom Slovana Bratislava chýba podľa trénera Vladimíra Weissa vodca, ktorý by z tímu dostal maximum. „Belasí“ prehrali vo štvrtok zápas Konferenčnej ligy vo Fínsku s KuPS Kuopio 1:3, nenaplnili úlohu favorita, v polovici ligovej fázy KL sú bez bodu a ich vyhliadky na play off tak výrazne slabnú.
Slovan má za sebou nevýrazné výkony aj v domácej súťaži, koncom októbra prehral doma s nováčikom z Prešova. Na úvod KL nestačil na papierovo silnejší Racing Štrasburg (1:2) a za kratší koniec ťahal v Alkmaari (0:1), no vo fínskom Tampere sa očakávala výhra. „Na ihrisku chýba taký ten vodca, ktorý by tím potiahol. Predtým sme takého mali, Vlado (Weiss ml.) držal kabínu nielen výkonmi, ale aj slovom, autoritou. Bolo ho cítiť, keď sa darilo aj pri problémoch. Títo chlapci sú dobrí, aj ako ľudia, aj ako futbalisti, ale keď prídu na ihrisko, akoby išli so sklonenou hlavou. Chýba im sebavedomie – hoci každý z nich už má za sebou množstvo zápasov aj v reprezentácii,“ zhodnotil Weiss.
Po dueli niekoľkokrát spochybnil aj svoje schopnosti a prijal zodpovednosť za krízu úradujúceho slovenského majstra. „Možno je chyba vo mne, možno v systéme, možno v taktike. A možno jednoducho v tom, že niektorí hráči už majú svoje najlepšie roky za sebou. Tých faktorov je viac a uvidíme, ako to pôjde ďalej,“ povedal kormidelník. Jeho tím išiel do vedenia v tretej minúte zásluhou Nina Marcelliho a ďalej sa mu darilo kombinovať. Potom však prišiel tlak domácich, z ktorého sa hostia v podstate nedokázali vyslobodiť do konca stretnutia. „Ja som im veril a snažil som sa ich nabudiť. Zápas sa však lámal na jednej či dvoch presných prihrávkach. Nino mal dobrú šancu, išiel sám, Andraž tiež spravil maximum. Mali sme veľkú šancu, ale chýbalo načasovanie,“ opísal Weiss.
Ešte pred zápasom zdôrazňoval dôležitosť dobrého behu a pohybu, čo videl po stretnutí ako kameň úrazu aj obranca Kevin Wimmer. „Dnes je prihrávka základ. Kondícia je samozrejme dôležitá, ale keď neviete prihrať v správnom čase na správne miesto, tak sa tam láme zápas. Súper nemal veľa čistých šancí, ale trafil dve šibenice. Mali dvojnásobok striel oproti nám, boli rýchlejší a dynamickejší v strede poľa,“ priblížil Weiss. Uznal, že svoje spravili aj absencie: „Súper je rýchly a my už nie sme najmladší, takže behať tak rýchlo ako oni už asi nebudeme. Ale musíme viac behať bez lopty. Problémy súvisia aj s typológiou niektorých hráčov – nemal som k dispozícii všetkých, ktorých by som chcel na jednotlivé posty. Kevin nie je klasický ľavý obranca a Marcelli tiež nie je typický wingback, aj keď začali dobre. Na začiatku to fungovalo výborne, ale neskôr sa to zmenilo. V podstate chceme, aby sa vždy aspoň jeden hráč ponúkal, ale reálne to robia dokopy len dvaja-traja.“
