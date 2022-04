Slovan si zabezpečil titul remízou v Ružomberku

MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:0



ŽK: Mustafič, Holman, Rabiu (všetci Slovan), ČK: 55. Maslo (Ružomberok). Rozhodovali: Marhefka - Hancko, E. Weiss, 2928 divákov



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Maslo, Mojžiš (46. Mrva), Madleňák - Luterán (57. Ďungel), Kochan - Rymarenko (80. Bobček), Domonkos, Regáli (41. Gerec) - Boďa



Slovan: Chovan - Pauschek (72. Holman), Kašia, Božikov, De Marco - Rabiu (90. Agbo), Kankava - Green (72. Hrnčár), Mustafič (90.+1 Da Silva), Zmrhal - Čavrič (57. Šaponjič)

1993/1994 ŠK Slovan Bratislava



1994/1995 ŠK Slovan Bratislava



1995/1996 ŠK Slovan Bratislava



1996/1997 1. FC Košice



1997/1998 1. FC Košice



1998/1999 ŠK Slovan Bratislava



1999/2000 Inter Bratislava



2000/2001 Inter Bratislava



2001/2002 MŠK Žilina



2002/2003 MŠK Žilina



2003/2004 MŠK Žilina



2004/2005 FC Artmedia Petržalka



2005/2006 MFK Ružomberok



2006/2007 MŠK Žilina



2007/2008 FC Artmedia Bratislava



2009/2009 ŠK Slovan Bratislava



2009/2010 MŠK Žilina



2010/2011 ŠK Slovan Bratislava



2011/2012 MŠK Žilina



2012/2013 ŠK Slovan Bratislava



2013/2014 ŠK Slovan Bratislava



2014/2015 AS Trenčín



2015/2016 AS Trenčín



2016/2017 MŠK Žilina



2017/2018 Spartak Trnava



2018/2019 ŠK Slovan Bratislava



2019/2020 ŠK Slovan Bratislava



2020/2021 ŠK Slovan Bratislava



2021/2022 ŠK Slovan Bratislava

12 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava

Ružomberok 15. apríla (TASR) - ŠK Slovan Bratislava získal rekordný dvanásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Štvrtú majstrovskú trofej vo Fortuna lige za sebou si zaistil bezgólovou remízou v piatkovom šlágri 6. kola nadstavby na ihrisku MFK Ružomberok, po ktorej má štyri zápasy pred koncom sezóny na čele tabuľky pred týmto súperom nedostihnuteľný náskok 14 bodov.Hneď na začiatku sa do veľkej príležitosti dostal hosťujúci Čavrič, kľučkou si položil brániaceho protihráča, no zvnútra šestnástky vypálil nad bránku. Potom sa dlho hralo bez vážnejších možností na jednej či druhej strane. Mužstvám sa nedarilo vypracovať si tlak ani súvislejšie kombinačné pasáže. Liptáci to skúšali výpadmi po krídlach alebo cez hrotového útočníka Boďu, ich snaženie sa však väčšinou končilo už pred šestnástkou súpera a nedošlo k ohrozeniu Chovana. Podobné to bolo aj na opačnom konci, Krajčírik musel zasahovať len po strele Greena z uhla, ktorej predchádzal súboj domáceho brankára s Čavričom za hranicou veľkého vápna. "Belasí" ubránili pred polčasovou prestávkou štandardné situácie Ružomberka a držali bezgólový stav, ktorý im postačoval na majstrovskú definitívu.V úvode druhého dejstva Maslo fauloval prenikajúceho Čavriča a hosťom sa naskytol priamy kop zo sľubnej vzdialenosti. Hlavný rozhodca Marhefka najskôr ukázal Maslovi žltú kartu, ale situáciu ešte konzultoval s VAR a po prezretí videozáznamu ružomberského stopéra a kapitána vylúčil. Zo signálu po priamom kope vystrelil Kankava, jeho tečovaná strela nesmerovala medzi tri žrde. Slovan mal v početnej výhode najväčšiu šancu dovtedajšieho priebehu, Zmrhal vybojoval loptu a odcentroval, Rabiu prudko hlavičkoval a Krajčírik vyrazil. Neskôr sa v rýchlom brejku do zakončenia predral striedajúci Šaponjič, ktorý nahradil zraneného Čavriča, vracajúca sa defenzíva domácich zblokovala loptu na roh. Šaponjič poslal ďalšiu strelu nad bránku, no Bratislavčanov to nemuselo mrzieť, Ružomberčanov do ničoho nepustili a uhrali si potrebný výsledok. V závere udržal aspoň 0:0 pre domácich Krajčírik po strelách ďalších striedajúcich hráčov Agba a Holmana.