Slovan siahal podľa Strelca aj na bod: Možno pri troche šťastia

Madrid 11. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sú po šiestich kolách v Lige majstrov naďalej bez bodu, ale po prehre 2:3 s AC Miláno v uplynulom stretnutí zanechali dobrý dojem aj v zápase s Atleticom Madrid. V stredajšom súboji na Estadio Metropolitano síce podľahli "Colchoneros" 1:3, podľa Davida Strelca však pri troche šťastia mohli získať "belasí" aspoň bod.



Madridčania splnili úlohu favorita, no Slovan mal výborné začiatky oboch polčasov a v určitých fázach hry domácich aj prevýšil. "Mali sme aj pasáže, počas ktorých sme držali my loptu a niekedy mali s nami problémy. Vedeli sme, že to je veľmi kvalitný tím, majú tam veľa majstrov sveta a vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké, keďže hrajú v dobrej forme. Bojovali sme, snažili sme sa, robili sme, čo sa dalo. Možno ak by stálo pri nás ešte väčšie šťastie, tak odchádzame s bodom. Ale súper bol lepší a ukázal ohromnú kvalitu," povedal útočník Slovana.



Domáci sa ujali vedenia v 16. minúte po strele Juliana Alvareza a potom dal gól "do šatne" Antoine Griezmann. Druhý polčas však priniesol situáciu, keď Strelca fauloval Clement Lenglet a útočník Slovana sa z penalty nemýlil. V tom čase už nebol na ihrisku zranený Tigran Barseghjan. "Väčšinou to kope on, ale bol už dole, tak som si to zobral ja. Priznám sa, že som to chcel kopnúť tam, kam sa hodil brankár, no v poslednej chvíli som to zmenil. Našťastie."



Krátko po Strelcovom góle sa po druhý raz presadil Griezmann a od toho momentu už domáci kontrolovali hru. "Po mojom góle sme mali podľa mňa momentum v zápase, keď sme ich aj potom troška zatlačili. Ale potom sme dostali hneď rýchly gól, čo bola škoda. Bolo to podobné ako doma s Milánom," poznamenal Strelec.



Napriek tomu, že Slovan už viac gólov nedal, prišiel pre neho ešte jeden dôležitý moment, ktorý potešil jeho priaznivcov. Po dvoch mesiacoch sa do hry vrátil Vladimír Weiss mladší, ktorý váhal, či ešte bude niekedy hrať. V 84. minúte nahradil na ihrisku Kenana Bajriča. "Vlado si oddýchol a sme radi, že je späť. Určite nám pomôže," povedal Strelec.



Slovanisti sa nezľakli ani atmosféry, vo veľkom kotli domácich bolo totiž výrazne počuť aj fanúšikov "belasých". "Ďakujem, že nás prišli podporiť, videli sme ich aj pred zápasom. Pomáhajú nám aj keď hráme vonku, bol plný sektor a určite sme ich počuli a vnímali. Pre všetkých je to veľká skúsenosť hrať na takých veľkých štadiónoch, i keď aj náš štadión sa môže rovnať tým najlepším. Ale tu bolo 60.000 divákov, my máme 20.000, ale už aj na Celticu to bol ešte väčší šok ako teraz, lebo tam boli naozaj hluční ich fanúšikovia. Takže už sme aj zvyknutí a sústredíme sa len na výkon," uzavrel strelec jediného gólu Slovana v zápase.