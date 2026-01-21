Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan skompletizoval zoznam účastníkov pohárovej Final Four

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súboj o prvú trofej sezóny 2025/2026 sa uskutoční 13. a 14. februára v piešťanskej Diplomat aréne.

Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Basketbalistky Slovana Bratislava skompletizovali zoznam účastníkov Final Four Slovenského pohára, v stredajšom kvalifikačnom zápase zvíťazili nad Young Angels Košice 67:53. Najviac sa na ich výhre podieľali 17-bodová Karolína Fadrhonsová a Kanaďanka Samantha Keltosová so 16 bodmi.

Súboj o prvú trofej sezóny 2025/2026 sa uskutoční 13. a 14. februára v piešťanskej Diplomat aréne. Prvenstvo obhajujú Piešťanské Čajky, ktoré si v semifinále zmerajú sily s MBK Ružomberok. Druhú dvojicu tvorí aktuálny líder Tipos extraligy žien Slávia ŠKP Banská Bystrica a Slovan.

Ružomberok a Banská Bystrica mali istú miestenku na základe poradia po polovici základnej časti, Piešťany a Slovan si museli vybojovať účasť cez kvalifikáciu. Víťaza Slovenského pohára spozná verejnosť v sobotu 14. februára.



Slovenský pohár žien 2025/2026 - kvalifikácia:

BC Slovan Bratislava - Young Angels Košice 67:53 (32:24)

najviac bodov: Fadrhonsová 17, Keltosová 16, Solmošiová 11 - Bellová 11, Johnsonová 10, Pittmanová (10 doskokov) a Hudecová po 7, 105 divákov



program Final Four Slovenského pohára žien (13. - 14. februára, Piešťany):

piatok 13. februára - semifinále

Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava

MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky



sobota 14. februára - finále
