Slovan skončil v osemfinále po prehre 74:99 s Voluntari

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zverenci trénera Aramisa Nagliča tak nenadviažu na minuloročnú účasť vo Final Four, v aktuálnej edícii ENBL získali miestenku medzi 16 najlepšími tímami súťaže medzi poslednými.

Autor TASR
Voluntari 10. marca (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava skončili vo svojej druhej účasti v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL) v osemfinále play off. Na palubovke rumunského CSO Voluntari prehrali s obhajcom víťaznej trofeje v súboji na jeden víťazný zápas 74:99.

Zverenci trénera Aramisa Nagliča tak nenadviažu na minuloročnú účasť vo Final Four, v aktuálnej edícii ENBL získali miestenku medzi 16 najlepšími tímami súťaže medzi poslednými. V základnej skončili „belasí“ s bilanciou štyroch výhier a štyroch prehier na 14. pozícii.



ENBL - osemfinále /na 1 víťazný zápas/:

CSO Voluntari - BC Slovan Bratislava 99:74 (47:37)

najviac bodov: Anim 18, Justice 17, Skinner 14 - James 16, Watson 13, Szabó 10

/Voluntari postúpilo do štvrťfinále ENBL/
