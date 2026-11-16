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Slovan slávil štvrtý triumf, v Čačaku vyhral 98:66

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Najlepším strelcom bol s 24 bodmi Traveon Amaru Buchanan.

Autor TASR
Čačak 16. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava si pripísali v Jadranskej lige (ABA liga) na konto štvrté víťazstvo vo svojej nováčikovskej sezóne. V ôsmom kole A-skupiny základnej časti triumfovali na palubovke srbského KK Borac Mozzart Čačak 98:66. O úspešnom výsledku rozhodli už v úvodných dvoch štvrtinách, po ktorých si vypracovali 21-bodový náskok.

Najlepším strelcom bol s 24 bodmi Traveon Amaru Buchanan.

„Belasí“ si vylepšili bilanciu v súťaži na štyri výhry a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru zakončia sériu stretnutí u súperov v sobotu 21. novembra o 17.30 h, keď sa predstavia na palubovke slovinskej Cedevity Olimpija Ľubľana.



ABA liga - A-skupina - 8. kolo základnej časti:

KK Borac Mozzart Čačak - BC Slovan Bratislava 66:98 (31:52)

Najviac bodov Čačaku: Spear 12, Živanovič 10, Musikič 9

zostava a body Slovana: Buchanan 24, Bluyett 19, Bačvič 5, Pavelka 4, Ford 0 (Drežnjak 10, Nikolič 9, Buie, Kovač a Skeens po 8, Szabó 3

TH: 29/21 - 20/12, fauly: 22 - 21, trojky: 5 - 12, rozhodovali: Domazet (Bos. a Herc.), Šeševič (Švéd.), Bogdanovič (Bos. a Herc.), štvrtiny: 15:26, 16:26, 15:27, 20:19.



Slovanistom vyšiel úvod zápasu a najmä vďaka strelecky disponovanému Buchananovi si v prvej štvrtine vytvorili deväťbodový náskok 25:16. V druhej časti zápasu ho ešte zvýšili a pred polčasovou prestávkou viedli o 21 bodov 52:31. Čačak nedokázal vzdorovať Bratislavčanom ani v druhej polovici zápasu a napokon prehral vysoko o 32 bodov.



tabuľka A-skupiny:

1. Crvena Zvezda 7 6 1 653:584 13

2. Podgorica 7 5 2 626:573 12

3. Ľubľana 7 4 3 596:574 11

4. SLOVAN 7 4 3 591:573 11

5. Široki Brijeg 7 4 3 601:595 11

6. Aleksandrovac 7 3 4 601:599 10

7. Záhreb 7 3 4 602:617 10

8. Čačak 7 3 4 574:639 10

9. FMP 7 2 5 559:582 9

10. Novo Mesto 7 1 6 518:585 8



program BC Slovan Bratislava v A-skupine ABA ligy do konca kalendárneho roka:

21. novembra, 17.30 h: Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava

8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak

13. decembra: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg

19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica

27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad
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