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Slovan slávil štvrtý triumf, v Čačaku vyhral 98:66
Najlepším strelcom bol s 24 bodmi Traveon Amaru Buchanan.
Autor TASR
Čačak 16. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava si pripísali v Jadranskej lige (ABA liga) na konto štvrté víťazstvo vo svojej nováčikovskej sezóne. V ôsmom kole A-skupiny základnej časti triumfovali na palubovke srbského KK Borac Mozzart Čačak 98:66. O úspešnom výsledku rozhodli už v úvodných dvoch štvrtinách, po ktorých si vypracovali 21-bodový náskok.
Najlepším strelcom bol s 24 bodmi Traveon Amaru Buchanan.
„Belasí“ si vylepšili bilanciu v súťaži na štyri výhry a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru zakončia sériu stretnutí u súperov v sobotu 21. novembra o 17.30 h, keď sa predstavia na palubovke slovinskej Cedevity Olimpija Ľubľana.
Slovanistom vyšiel úvod zápasu a najmä vďaka strelecky disponovanému Buchananovi si v prvej štvrtine vytvorili deväťbodový náskok 25:16. V druhej časti zápasu ho ešte zvýšili a pred polčasovou prestávkou viedli o 21 bodov 52:31. Čačak nedokázal vzdorovať Bratislavčanom ani v druhej polovici zápasu a napokon prehral vysoko o 32 bodov.
Najlepším strelcom bol s 24 bodmi Traveon Amaru Buchanan.
„Belasí“ si vylepšili bilanciu v súťaži na štyri výhry a tri prehry. Zverenci trénera Dejana Jakaru zakončia sériu stretnutí u súperov v sobotu 21. novembra o 17.30 h, keď sa predstavia na palubovke slovinskej Cedevity Olimpija Ľubľana.
ABA liga - A-skupina - 8. kolo základnej časti:
KK Borac Mozzart Čačak - BC Slovan Bratislava 66:98 (31:52)
Najviac bodov Čačaku: Spear 12, Živanovič 10, Musikič 9
zostava a body Slovana: Buchanan 24, Bluyett 19, Bačvič 5, Pavelka 4, Ford 0 (Drežnjak 10, Nikolič 9, Buie, Kovač a Skeens po 8, Szabó 3
TH: 29/21 - 20/12, fauly: 22 - 21, trojky: 5 - 12, rozhodovali: Domazet (Bos. a Herc.), Šeševič (Švéd.), Bogdanovič (Bos. a Herc.), štvrtiny: 15:26, 16:26, 15:27, 20:19.
KK Borac Mozzart Čačak - BC Slovan Bratislava 66:98 (31:52)
Najviac bodov Čačaku: Spear 12, Živanovič 10, Musikič 9
zostava a body Slovana: Buchanan 24, Bluyett 19, Bačvič 5, Pavelka 4, Ford 0 (Drežnjak 10, Nikolič 9, Buie, Kovač a Skeens po 8, Szabó 3
TH: 29/21 - 20/12, fauly: 22 - 21, trojky: 5 - 12, rozhodovali: Domazet (Bos. a Herc.), Šeševič (Švéd.), Bogdanovič (Bos. a Herc.), štvrtiny: 15:26, 16:26, 15:27, 20:19.
Slovanistom vyšiel úvod zápasu a najmä vďaka strelecky disponovanému Buchananovi si v prvej štvrtine vytvorili deväťbodový náskok 25:16. V druhej časti zápasu ho ešte zvýšili a pred polčasovou prestávkou viedli o 21 bodov 52:31. Čačak nedokázal vzdorovať Bratislavčanom ani v druhej polovici zápasu a napokon prehral vysoko o 32 bodov.
tabuľka A-skupiny:
1. Crvena Zvezda 7 6 1 653:584 13
2. Podgorica 7 5 2 626:573 12
3. Ľubľana 7 4 3 596:574 11
4. SLOVAN 7 4 3 591:573 11
5. Široki Brijeg 7 4 3 601:595 11
6. Aleksandrovac 7 3 4 601:599 10
7. Záhreb 7 3 4 602:617 10
8. Čačak 7 3 4 574:639 10
9. FMP 7 2 5 559:582 9
10. Novo Mesto 7 1 6 518:585 8
1. Crvena Zvezda 7 6 1 653:584 13
2. Podgorica 7 5 2 626:573 12
3. Ľubľana 7 4 3 596:574 11
4. SLOVAN 7 4 3 591:573 11
5. Široki Brijeg 7 4 3 601:595 11
6. Aleksandrovac 7 3 4 601:599 10
7. Záhreb 7 3 4 602:617 10
8. Čačak 7 3 4 574:639 10
9. FMP 7 2 5 559:582 9
10. Novo Mesto 7 1 6 518:585 8
program BC Slovan Bratislava v A-skupine ABA ligy do konca kalendárneho roka:
21. novembra, 17.30 h: Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava
8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad
21. novembra, 17.30 h: Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava
8. decembra, 18.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Borac Mozzart Čačak
13. decembra: BC Slovan Bratislava - HKK Široki TT Kabeli Brijeg
19. decembra: BC Slovan Bratislava - KK Budučnost VOLI Podgorica
27. decembra, 16.00 h: BC Slovan Bratislava - KK Crvena Zvezda Meridianbet Belehrad