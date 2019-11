Slovan spustí predaj samostatných vstupeniek na vrcholy jesene

Bratislava 13. novembra (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava spustí vo štvrtok 14. novembra predaj samostatných vstupeniek na decembrové zápasy, ktoré budú jedinečným vyvrcholením jesennej časti sezóny i celého roka 2019. Belasí v poslednom zápase skupinovej fázy Európskej ligy UEFA vyzvú aktuálneho lídra K-skupiny SC Braga (12. decembra o 21.00 h) a v záverečnom jesennom ligovom kole privítajú tradičného rivala a aktuálne druhý tím súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda (sobota 7. decembra o 15.30 h).



Vstupenky budú od štvrtka v predaji on-line prostredníctvom oficiálneho ticketingového partnera a od pondelka 18. novembra do štvrtka 21. novembra bude prebiehať aj osobný predaj v pokladnici na Tehelnom poli. Ceny samostatných vstupeniek na Bragu sa pohybujú od 20 eur po 60 € (vstupenky v kategórii Premium).



"Do stredy prebieha predaj balíčkov na Bragu a Dunajskú Stredu. Cieľom bolo umožniť účasť na oboch zápasoch fanúšikom, ktorí si pravidelne kupujú vstupenky na domáce duely ŠK Slovan. Od štvrtka spúšťame predaj samostatných vstupeniek na Bragu i Dunajskú Stredu. Evidujeme vysoký záujem o tieto duely, na oboch očakávame vysoké návštevy. Celý rok 2019 bol pre náš klub výnimočný, keďže sme sa presunuli na nové Tehelné pole, oslavujeme storočnicu, získali sme titul a postúpili sme do skupiny Európskej ligy. Preto sme veľmi radi, že silný rok symbolicky zakončíme jedným z najatraktívnejších ligových súbojov s Dunajskou Stredou a zápasom s Bragou, ktorá je zatiaľ lídrom našej skupiny. Veríme, že fanúšikovia si nenechajú ujsť tieto atraktívne duely a hráčom vytvoria atmosféru, akú si za tohtoročné výkony rozhodne zaslúžia,“ povedal v tlačovej správe marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



Držitelia permanentiek a majitelia balíkových vstupeniek na zápasy s Pohroním, Senicou a Sereďou môžu od štvrtka 14. novembra využiť predkupné právo, o ktorom budú bližšie informovaní mailom od oficiálneho ticketingového partnera klubu. Predkupné právo si budú môcť uplatniť aj osobne v pokladnici štadióna Tehelné pole od pondelka 18. novembra do štvrtka 21. novembra.