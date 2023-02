Slovan strávi prestávku na čele, Nitra poskočila do predkola

TEL - 36. kolo:



HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)



Góly: 5. Réway, 7. Valach (Džugan, Bortňák), 17. Bortňák (Majdan, Rapáč), 30. Kerbashian (Beaudry, Rapáč), 32. Kerbashian (Réway, Beaudry) - 42. Bjalončík (Osburn, Pereskokov). Rozhodovali: Štefik, Krajčík - Bogdaň, Jurčiak, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2052 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Ordzovenský, Valach, Malina - Rapáč, Nellis, Majdan - Vandas, Kerbashian, Verbeek - Réway, Myklucha, Giľák - Vartovník, Bortňák, Džugan



Michalovce: Škorvánek - Macejko, Glazkov, Osburn, Hammond, Cibák, Mihalik, Michalčin - Puliš, Suja, Buc - Pereskokov, Pavlovs, Zabusovs - Žitný, Galamboš, Bjalončík - Chalupa







HK Poprad – HC MV Transport Prešov 3:4 pp a sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 25. Kolouch (Meliško, Jasečko), 31. Záborský (Razgals, Kolouch), 54. Bubela (Betker) – 20. Giles (Gerlach, Avcin), 36. Girduckis (Avcin, Gerlach), 52. Fekiač (Tkáč, Avcin), rozh. nájazd Avcin. Rozhodovali: D. Konc st., Korba – Janiga, Gegáň, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1211 divákov.



Poprad: Peters – Betker, Drgoň, Meliško, Vainio, Brincko, Podlipnik, Jasečko – Bubela, Mlynarovič, Svitana – Záborský, Kolouch, Razgals – Jermain, Paločko, Kukuča – Kundrik, Petráš, Valigura



Prešov: Rabčan – Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Lalík – Gerlach, Girduckis, Nauš – Tkáč, Salituro, Avcin – Ščurko, Klíma, Sýkora – Žilka, Šimun, K. Jendroľ – Thomka







HC Košice - HK Nitra 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)



Góly: 26. Lamper (Tybor, Olsson), 28. Paršin (Southorn) - 22. Gill (Sýkora), 49. Gill (Elmer, Čederle), 58. Baláž (Bajtek, Lacka). Rozhodovali: T. Orolin, Kalina - Tichý, Stanzel, vylúčení: 7:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 1862 divákov



Košice: Janus - Romančík, Southorn, Deyl, Olsson, Ferenc, Šedivý - Jääskeläinen, Pollock, Tybor - Bartánus, Slovák, Rogoň - Lamper, Linet, Paršin - Jokeľ, Havrila, Krasnozhon



Nitra: Kašík - Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Šiškov - Krivošík, Buncis, Baláž - Elmer, Gill, Sýkora - Lacka, Bajtek, Čederle - Solenský, Knies







HC Slovan Bratislava - HC ´05 Banská Bystrica 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)



Góly: 22. Ščerbak (Harris, Pecararo), 24. Lukošik (Kytnár, Gachulinec), 25. Harris (Ščerbak), 60. Takáč (Zigo) - 5. Gašpar (Bíreš), 47. Holenda (Sukeľ, Gašpar). Rozhodovali: Moller, Žák - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 7:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7431 divákov.



Slovan Bratislava: Coreau - Golian, MacKenzie, Maier, Kallen, Sersen, Gachulinec - Ščerbak, Harris, Pecararo - Takáč, Duke, Fominych - Haščák, Preisinger, Török - Zigo, Kytnár, Lukošik - Šotek



Banská Bystrica: Sedláček (31. Belányi) - Bačik, Luža, Ryczek, Kojo, Bača, Holenda - Troock, Kontos, Watling - J. Sukeľ, Bíreš, Gašpar - Jendek, Urbánek, Šoltés - Kabáč, Sojka, Gabor







HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:4 (3:1, 2:2, 0:1)



Góly: 1. Sojčík (D. Hudec, Valach), 11. Valach (Ulrych, Flick), 16. Sojčík (Valach, D. Hudec), 24. Petráš (Sloboda, Čacho), 35. Krajčovič - 15. Štrauch (Hudec, Vankúš), 21. Handlovský (Kriška, Ventelä), 22. Michalík (Saari), 48. Vrábeľ (Saari). Rozhodovali: Výleta, Smrek - Vyšný, Frimmel, vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 549 divákov.



Trenčín: Honzík - Tourigny, Starosta, Nemčík, Pietroniro, Hlaváč, Ulrych, Stahoň - Sloboda, Čacho, Petráš - Drábek, Flick, Thelin - Valach, Sojčík, D. Hudec - Obdržálek, Gaťár, Krajčovič



Liptovský Mikuláš: Valent - Ventelä, Mezovský, Djakov, Bokroš, M. Hudec, Novajovský, Braun, Kapičák - Handlovský, Vähätalo, Kriška - Uhrík, Saari, Michalík - Lušňák, Kalousek, Vrábeľ - Štrauch, Šmida, Vankúš







HC MIKRON Nové Zámky - HKM Zvolen 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)



Góly: 7. Jackson (Lee, Farley), 30. Ondrušek, 42. Ondrušek (Bezúch, Klempa) - 5. Bondra (Hanna, Zuzin), 10. Langkow (Jedlička, Bondra), 23. Zuzin (Stupka), 36. Csányi (Jedlička), 50. Jedlička (Bondra, Langkow), 60. Jedlička (Bondra). Rozhodovali: Baluška, Crman - M. Orolin, Drblík, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1621 divákov.



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Chovan, Lee, Ligas, Mamčics, Laurenčík - Jackson, Johnson, Farley - Bezúch, T. Mikúš, Loggins - Faith, Ondrušek, Klempa - Hajnik, J. Mikúš, Múčka - Rúžek



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Sládok - Jedlička, Langkow, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Stupka, Viedenský, Zuzin - Marcinek, Šiška, Csányi

tabuľka po 36. kole:



1. Slovan Bratislava 41 24 2 6 9 138:89 82



2. Zvolen 42 22 4 7 9 144:116 81



3. Košice 41 20 5 2 14 127:101 72



4. Spišská Nová Ves 42 19 2 8 13 122:115 69



5. Banská Bystrica 42 16 7 2 17 123:134 64



6. Nové Zámky 42 17 5 2 18 118:110 63



7. Michalovce 42 14 6 7 15 103:109 61



8. Poprad 42 13 9 3 17 127:122 60



9. Trenčín 42 15 3 5 19 108:130 56



10. Nitra 42 14 3 3 22 108:139 51



11. Liptovský Mikuláš 42 12 3 7 20 110:131 49



12. Prešov 40 7 8 5 20 106:138 42

Bratislava 5. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava strávia februárovú reprezentačnú prestávku na prvom mieste Tipos extraligy. V nedeľňajšom zápase 36. kola zdolali na domácom ľade Banskú Bystricu 4:2. Víťaznú sériuzastavili na čísle päť.Prvý gól v drese Slovana si pripísala nedávna posila Nikita Ščerbak, ktorý v minulosti hral aj za Banskú Bystricu. Preto bolo tretie víťazstvo po sebe, po ktorom majú na čele tabuľky náskok jeden bod pred druhým Zvolenom. Aj ten v nedeľu naplno zabodoval, keď na ľade Nových Zámkov zvíťazil 6:3. Najväčšou mierou sa o to zaslúžil útočník Maroš Jedlička, ktorý nazbieral štyri kanadské body za dva góly a dve asistencie. Tretí tím tabuľky HC Košice nebodoval ani proti druhému finalistovi minulej sezóny. Po domácej prehre v piatkovom šlágri so Slovanom 0:1nestačili ani na Nitru, ktorej podľahli 2:3.potvrdili zlepšené výkony v novom roku a po dlhšom čase poskočili na priečky znamenajúce predkolo play off. Na 10. mieste majú priebežne dvojbodový náskok na Liptovský Mikuláš a už deväťbodový na posledný Prešov.Prešovčania získali cenné dva body, ktoré si priviezli z popradského ľadu. V treťom zápase po sebe si zahrali samostatné nájazdy a v Poprade získali ďalšie cenné body v boji o záchranu. O víťazstve Prešova 4:3 po samostatných nájazdoch rozhodol Alexander Avcin.Hokejisti Spišskej Novej Vsi a Michaloviec nastúpili vo vzájomnom súboji s cieľom ukončiť sériu troch, resp. štyroch prehier. Ich šiesta tohtosezónna konfrontácia priniesla druhé víťazstvo Spišiakov a najvýraznejší výsledok vo vzájomných zápasoch v najvyššej súťaži. Základ víťazstva položili už v prvej tretine, v ktorej si vytvorili trojgólový náskok.Hráči Dukly Trenčín sa rozlúčili so svojím dočasným azylom v Dubnici nad Váhom víťazstvom nad Liptovským Mikulášom. Víťazstvo 5:4 bolo pre "vojakov" tretie po sebe a súperovi ním nedovolili stiahnuť na nich manko v spodnej časti tabuľky. Štvrtý gól Liptákov strelil útočník Filip Vrábeľ, ktorého klub angažoval na striedavé štarty z Humenného.Počas nasledujúceho týždňa bude mať extraliga prestávku, počas ktorej nastúpi reprezentačné A-mužstvo v Michalovciach a v Košiciach proti Nemecku. Ďalšie kolo najvyššej súťaže je na programe v utorok 14. februára.