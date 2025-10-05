< sekcia Šport
Slovan suverénne postúpil do 4. kola, zvíťazil v Piešťanoch 5:0
Slovan sa v 4. kole SP predstaví na ihrisku ďalšieho účastníka IV. ligy Západ OŠK Trenčianske Stankovce.
Autor TASR
Piešťany 5. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava suverénne postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Úradujúci majster Niké ligy zvíťazil v nedeľnom stretnutí 3. kola na pôde štvrtoligového PFK Piešťany jednoznačne 5:0. Dva góly hostí strelil Vladimír Weiss mladší. Slovan sa v 4. kole SP predstaví na ihrisku ďalšieho účastníka IV. ligy Západ OŠK Trenčianske Stankovce.
3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu:
PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava 0:5 (0:3)
Góly: 9. a 53. Weiss, 29. Kucharevyč, 27. Mak, 56. Ferenčík (vl.), 3589 divákov
