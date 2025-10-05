Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Šport

Slovan suverénne postúpil do 4. kola, zvíťazil v Piešťanoch 5:0

.
Na snímke zľava Jakub Holúbek z Trenčína a Marko Tolić z Bratislavy. Foto: TASR - Martin Medňanský

Slovan sa v 4. kole SP predstaví na ihrisku ďalšieho účastníka IV. ligy Západ OŠK Trenčianske Stankovce.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Piešťany 5. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava suverénne postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Úradujúci majster Niké ligy zvíťazil v nedeľnom stretnutí 3. kola na pôde štvrtoligového PFK Piešťany jednoznačne 5:0. Dva góly hostí strelil Vladimír Weiss mladší. Slovan sa v 4. kole SP predstaví na ihrisku ďalšieho účastníka IV. ligy Západ OŠK Trenčianske Stankovce.



3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu:

PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava 0:5 (0:3)

Góly: 9. a 53. Weiss, 29. Kucharevyč, 27. Mak, 56. Ferenčík (vl.), 3589 divákov
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR