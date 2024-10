Slovan ťažil v Košiciach z presiloviek

Košice 19. októbra (TASR) - Aktéri piatkového zápasu 11. kola extraligy medzi Košicami a Slovanom Bratislava hovorili o hokejovom sviatku. Vypredaná Steel aréna videla gólovú drámu, mnoho vylúčení, pästnú výmenu a aj prvé víťazstvo Slovana nad "oceliarmi" po ôsmich prehrách. Tréneri oboch tímov skloňovali význam špeciálnych tímov, ktoré podľa nich rozhodli o výsledku.



Slovenské hokejové "El classico" prilákalo 8347 divákov, viac sa do zrekonštruovanej Steel arény nezmestilo. Šestnásť menších trestov, pästná výmena Patrika Lampera so Senom Acolatsem, ale aj striedanie tímov vo vedení sa podpísali pod víťazstvo Slovana 4:3 po predĺžení. Víťazným gólom ho zariadil Richard Pánik. "V závere riadneho hracieho času sme viedli 3:2, škoda, mohli sme to udržať, no dostali sme gól. Napokon sme radi, že sme získali dva body," poznamenal útočník, ktorý zariadil prvý triumf Slovana v Košiciach od 3. februára 2023.



Odvtedy Slovan podľahol tomuto súperovi vo všetkých ôsmich vzájomných zápasoch vrátane štyroch vo štvrťfinále vlaňajšej play off. Do streleckej listiny sa v piatok zapísal aj útočník Martin Bakoš, ktorý v 17. minúte otvoril skóre počas presilovky. "V Košiciach sa ťažko víťazí. Bol to zápas ako na hojdačke, konečne sme dali viac gólov v presilovkách. Myslím si, že tento zápas sa divákom musel páčiť, hoci košickí neboli v závere spokojní. Táto hala si zaslúži takýto hokej," priznal Bakoš a o využitých presilovkách hovoril aj tréner hostí Peter Oremus.



Podľa štatistík v nich skórovali iba Bakoš a Pánik, no presné zásahy Samuela Takáča na 2:2 v 50. minúte a Haraldsa Egleho na 2:3 v 59. vyplynuli z presilovkového tlaku a padli krátko po návrate vylúčených hráčov. "Teší ma, že sme odohrali výborný zápas počas hry piatich proti piatim. Bolo dôležité ubrániť oslabenia, do ktorých sme sa sami dostali," konštatoval Oremus.



Kormidelník Slovana spravil po stredajšej prehre v Michalovciach 1:5 niekoľko zmien v zostave. Vyplynuli aj z trestu pre útočníka Liama Pecarara, ktorý síce na ľade Dukly otvoril skóre, no po ataku na Sebastiana Jasečka dostal od Disciplinárnej komisie zákaz činnosti na dva zápasy. Celkovo dostal v spomínanom zápase 56 trestných minút. "K zápasu v Michalovciach sa už nechcem vracať. Niektorí hráči, ktorí majú rozhodovať zápasy, dnes nehrali a dúfam, že si vstúpia do svedomia a keď sa vrátia do zostavy, budú prínos. Potrebujeme ich na ľade, nie na tribúne," poznamenal Oremus, ktorý bude mať pred nedeľňajším zápasom na ľade Nových Zámkov k dispozícii už útočníka Austina Ortegu, ktorý je najnovšia hráčska akvizícia klubu.



Košický útočník Tomáš Mikúš strelil proti Slovanu svoj šiesty gól v sezóne, čím sa v tímovej štatistike vyrovnal druhému v poradí Šimonovi Petrášovi. V 22. minúte vyrovnal na priebežných 1:1 a ešte v druhej tretine na jeho presný zásah nadviazal Josh Teves. Hostia v tretej časti otočili na 2:3, no gól Joonu Jääskeläinena počas hry domácich bez brankára poslal duel do predĺženia. "Vyzeralo to, že by sme to mohli dotiahnuť do víťazného konca v riadnom hracom čase. Mali sme na to, aby sme získali tri body. Chvalabohu, že sa nám podarilo vyrovnať v závere," poznamenal Mikúš, ktorého mrzelo, že domáci hráči nepotešili zaplnenú Steel arénu víťazstvom. "Chceli sme im ponúknuť atraktívny hokej a aj víťazstvo, aby sa tešili spoločne s nami. Táto prehra nás mrzí o to viac, že ľudia prišli v takom veľkom počte. Myslím si, že dnes to bol sviatok hokeja," konštatoval Mikúš po tom, čo Košičania prehrali prvýkrát v sezóne pred vlastnými divákmi. V tabuľke im s 22 bodmi priebežne patrí 5. miesto, no v nahustenej prvej polovici strácajú na lídra Spišskú Novú Ves iba štyri body. Slovanisti poskočili na priebežné 3. miesto so ziskom 24 bodov.



Košičania nevyužili proti Slovanu ani jednu presilovku a to mali v prvej tretine za stavu 0:0 aj dvojminútovú početnú výhodu o dvoch hráčov. "S takou kvalitou, akú máme, musíme dať gól presilovke päť na tri. Napokon sme radi aj za bod," poznamenal útočník Marek Bartánus.



Aj tréner Košičanov Dan Ceman po zápase priznal, že zápas so Slovanom bol najmä o špeciálnych formáciách, teda tých, ktoré tréneri postavili na presilovky a oslabenia: "Dnes sme v podstate vôbec nevideli, ktorý tím je lepší v hre piatich proti piatim. Bolo tam priveľa vylúčení. Špeciálne tímy hostí boli dnes lepšie než naše."



Košičania sa od začiatku sezóny dostali už k ôsmim presilovkám o dvoch hráčov, v ktorých odohrali celkovo 8:58 minúty, no nestrelili v nich ani gól. Celkovo im vo využívaní početných výhod patrí priebežné 6. miesto, keď zo 49 presiloviek vyťažili 11 gólov (22,45-percentná úspešnosť). Pomôcť s ich využívaním by mal útočník Olivier Archambault, najproduktívnejší hráč základnej časti uplynulej sezóny. Po nej zamieril do Plzne, no v tíme českého extraligistu skončil už po 9 zápasoch (bilancia 1+4). Okamžite po ňom siahli Košice: "Je to výborný hráč do presilovej hry. Musíme si dobre rozmyslieť, ako ho v nej čo najlepšie využiť. Očakávam, že Olivier bude naša veľká ofenzívna zbraň. Sme naozaj radi, že budeme mať v zostave takého špičkového ofenzívneho hráča," uviedol Ceman.