Slovan to na Spišiakov nevie. Zo štyroch zápasov prehral tretí

HK Spišská Nová Ves - HC Slovan Bratislava 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Kuru (Nieminen, Rapáč), 60. Vartovník. Rozhodovali: D. Konc st., J. Konc ml. - Bogdaň, Šoltés, vylúčení: 2:2 na 2 min., navyše Atwal (Spiš.) a Maier (Slov.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1000 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Atwal, Beaudry, Romaňák, Podlipnik, Ordzovenský, Česánek - Džugan, Salituro, Giľák - Rapáč, Kuru, Nieminen - Hamráček, Vartovník, Štrauch - Tomala, Vrábeľ, Ščurko

Slovan Bratislava: Hlavaj - MacKenzie, Beňo, Breton, Sersen, Gachulinec, Maier, Golian - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Zigo - Sukeľ, Klučiar, Matoušek - Belluš, Preisinger, Šotek

Spišská Nová Ves - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 38. kole Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 2:0. Vo štvrtom vzájomnom zápase to bolo pre nich už tretie víťazstvo. Výrazne sa na ňom podieľal brankár Marcel Melicherčík, ktorý vychytal 4. čisté konto v sezóne.Prvý gól zápasu padol už v 53. sekunde. Postaral sa oň fínsky útočník Kuru, ktorý sa ocitol sám pred Hlavajom a otvoril skóre. Hostia sa v prvej tretine snažili o ofenzívnu hru, brankár Spišiakov Melicherčík bol však veľká prekážka a viackrát podržal svoj tím. V 19. minúte mohol zvýšiť náskok Spišiakov Hamráček, no v sľubnej šanci neprekonal Hlavaja.V druhej tretine pribudlo vylúčených, často sa hralo v nerovnovážnom počte, ale ofenzívnym akciám oboch tímov chýbal moment prekvapenia. Na tesnom skóre mali výraznú zásluhu aj obaja brankári.V 46. minúte neprekonal Melicherčíka ani Rapuzzi, na opačnej strane Štrauch nepoistil náskok Spišiakov. Slovanisti sa v závere odhodlali k hre bez brankára, ale ani v nej neprekonali Melicherčíka. Naopak, Vartovník šesť sekúnd pred koncom stanovil konečný výsledok strelou do prázdnej bránky.