Slovan je tretíkrát bez semifinále

Michalovce 26. marca (TASR) - HK Dukla Ingema Michalovce je prvý tím v histórii slovenskej hokejovej extraligy, ktorý postúpil do semifinále z 8. miesta po základnej časti.. Štvrťfinálová séria proti Slovanu Bratislava ukázala, že mu vyhovovala pozícia outsidera. Zatiaľ čo Michalovčania po zápase hovorili o úspechu bojovného výkonu, pre obhajcu prvenstva ide o trpký záver sezóny.



Michalovce zdolali Slovan vo všetkých domácich zápasoch základnej časti a túto bilanciu si udržali aj vo štvrťfinálovej sérii. Ako dôležité sa ukázalo, že z dvoch duelov na Slovane si odniesli nádejný stav 1:1. Následnými víťazstvami na domácom ľade vykročili za najväčším štvrťfinálovým prekvapením v sezóne. Ani prehra 0:4 v piatom zápase nenaštrbila ich sebavedomie a na domácom ľade nedovolili Slovanu ani jeden gól. "Po piatom zápase série v Bratislave sme si ten duel veľmi dôkladne rozobrali. Hráčom sme povedali, že úvod na domácom ľade by mal patriť nám. Snažili sme sa eliminovať silné stránky Slovana. Veľmi dôležité bolo, že naše špeciálne formácie ubránili súpera. Z toho vyplynul náš prvý gól, ktorý nás naštartoval. Chlapci išli za víťazstvom. Brankár Stano Škorvánek bol excelentný. V závere sme to uhrali a tešíme sa z postupu," zhodnotil tréner michalovského tímu Peter Kudelka.



Víťazstvo 3:0 spečatil gólom do prázdnej bránky Dávid Buc. "Bola to veľmi náročná séria. Bolo v nej veľa súbojov a obe mužstvá podávali výborné výkony. Zápasy boli veľmi vyrovnané, no väčšinu z nich sme zlomili na našu stranu. Myslím si, že sme boli bojovnejší a na našu stranu sa priklonilo aj šťastie."



Slovanisti vstúpili do série s Michalovcami v pozícii favorita. Po základnej časti obsadili druhé miesto, na ktoré padli až po poslednom zápase. Štvrťfinálový súper im vzišiel z kvalifikácie, v ktorej Michalovce vyradili Duklu Trenčín. Rozohraný súper sa napokon ukázal ako priveľké sústo pre "belasých," ktorých najdôležitejšia fáza sezóny nezastihla v najlepšej forme. "V prvom rade gratulujem Michalovciam k postupu. Musím uznať, že tréneri spravili s tímom veľmi dobrú prácu a na play off ho veľmi dobre pripravili. Šiesty zápas bol z našej strany najslabší v sérii, čo je paradoxné. V prvej tretine boli Michalovce lepšie, dostali sa do tlaku po našich chybách. V druhej to bolo vyrovnanejšie, mali sme šance, ale do hry sa gólmi dostali domáci. Na našich hráčoch bola badať nervozita z tlaku. Žiaľ, bez streleného gólu sa nedá zvíťaziť," zhodnotil tréner Ján Pardavý.



Sezóna 2022/2023 bola pre neho prvá v pozícii kormidelníka Slovana. Tím v nej viedol v Lige majstrov, v ktorej Slovan prehral všetkých šesť zápasov v základnej C-skupine. Chuť si síce čiastočne napravil dlhodobo úspešným ťažením v základnej časti, no po páde na 2. miesto po základnej časti a následnom štvrťfinálovom vypadnutí slovanisti hovorili o neúspechu. "Sezóna bola pre mňa veľmi náročná. Prehry patria k životu a treba sa k nim chlapsky postaviť," dodal Pardavý. Jeho tím sa stal prvý, ktorý po 2. mieste v základnej časti neprešiel prvým kolom play off. Slovanisti prehrávali v sérii 1:3 a hoci sa do nej vrátili domácim víťazstvom 4:0, siedmy zápas si už nevynútili. "Dnes sme boli všade o krok neskôr než Michalovce. Namiesto toho, aby sme nadviazali na predošlý zápas (víťazstvo 4:0, pozn.), sa stal opak. V prvej tretine sme nekorčuľovali, nehrali s pukom. Potom sa to trochu zlepšilo," skonštatoval útočník Milan Kytnár. Slovan dlhodobo patrí k tímom s najvyššími ambíciami a inak tomu nebolo ani v sezóne 2022/2023. Vo štvrťfinále play off slovenskej extraligy vypadol tretíkrát v histórii. Predtým sa medzi najlepšiu štvorku nedostal v rokoch 2006 a 2011. "Náš cieľ bol jasný - obhájiť titul. Vypadnutie v prvom kole znamená veľmi trpký pocit. Žiaľ, sezóna sa nám predčasne skončila," poznamenal Kytnár.