Slovan triumfoval na ihrisku FC Bazilej 2:0

Európska konferenčná liga - H-skupina, 3. kolo:



FC Bazilej - ŠK lovan Bratislava 0:2 (0:2)



Góly: 36. Pauschek, 45.+1 Čavrič. Rozhodovali: Clancy - Stewart, Mulvanny (všetci Škót.), ŽK: Diouf, Comas, Adams - Kankava, Šaponjič



Bazilej: Hitz - Lang (46. Ndoye), Comas, Pelmard, Katterbach - Diouf, Burger (46. Amdouni) - Males (46. Adams), Augustin, Millar - Zeqiri (46. Frei)



Slovan: Chovan - Pauschek (75. Medveděv), Kašia, De Marco, Lovat - Kucka, Kankava - Zmrhal (63. Barseghjan), Čakvetadze (60. Mustafič), Weiss (62. Šaponjič) - Čavrič (75. Agbo)



ďalší výsledok H-skupiny:



Pjunik Jerevan - Žalgiris Vilnius 2:0 (1:0)



Góly: 44. Juninho, 61. Otubanjo





tabuľka H-skupiny:



1. Pjunik Jerevan 3 2 0 1 5:3 6



2. FC Bazilej 3 2 0 1 4:3 6



3. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 3 1 1 1 2:2 4



4. Žalgiris Vilnius 3 0 1 2 0:3 1





Bazilej 6. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili vo svojom treťom zápase v H-skupine Európskej konferenčnej ligy na ihrisku FC Bazilej 2:0. Na prvom triumfe "belasých" v skupine sa gólovo podieľali Lukáš Pauschek a Alexandar Čavrič.Slovan má na konte štyri body a posilnil svoje šance na postup do vyraďovacej fázy. Na čele skupiny sú so šiestimi bodmi Pjunik Jerevan a FC Bazilej. Pjunik vo štvrtok zdolal Žalgiris Vilnius 2:0. Slovanisti nastúpia na ďalší zápas v EKL vo štvrtok 13. septembra na domácom trávniku opäť proti Bazileju.Od úvodu sa hral bojovný futbal, ale gólových príležitostí bolo minimum. Dominovali pozorné defenzívy, tímy si dávali pozor na chyby a hra sa dlho odvíjala najmä medzi šestnástkami. Slovanisti postupne zvýšili aktivitu, obranu domácich sa snažili prekvapiť centrami aj kombináciou. Brankár hostí Chovan čelil prvej priamej strele na bránku v 33. minúte a s pokusom Malesa nemal problémy. Hosťom vyšiel záver prvého dejstva. V 36. minúte Čakvetadze krížnym centrom našiel nepokrytého Pauscheka, ktorý zblízka hlavičkou prekonal brankára Hitza - 0:1. V 43. minúte sa k sľubnej strele dostal domáci Augustin, ale jeho strelu do stredu bránky si Chovan postrážil. Čakvetadze mal výrazný podiel aj na druhom góle hostí, keď v nadstavenom čase prvého polčasu v prečíslení vymyslel prihrávku na Čavriča, ktorý si v šestnástke zasekol obrancu a prestrelil Hitza - 0:2.Tréner Bazileja vystriedal do druhého polčasu štyroch hráčov, ale obraz hry to príliš nezmenilo. Domáci sa častejšie pokúšali o streľbu, viackrát sa dostali aj k strelám z väčšej vzdialenosti, ale Slovanisti zblokovali viaceré ich pokusy. V 64. minúte sa do sľubnej šance dostal Čavrič, ale v ostrom uhle nezakončil presne. Krátko na to hlavičkou neuspel ani De Marco. V hre Bazileja absentoval moment prekvapenia a organizovaná obrana hostí im veľa nedovolila. V nadstavenom čase mohol znížiť Adams, ale na jeho hlavičku po rohovom kope pohotovo zareagoval brankár Chovan.