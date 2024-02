Slovan triumfoval v Žiline 4:0, upevnil si post lídra

19. kolo NL:



MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:4 (0:2)



Góly: 9. Barseghjan, 36. Weiss ml., 82. Kankava, 90.+6 Rodrigues (z 11 m). Rozhodovali: Ziemba – Poláček, Bednár, ŽK: Minárik (Žilina), 4235 divákov.







Žilina: Belko - Leitner, Minárik, Ndjeungoue – Ďatko (46. Bari), Adang (73. Nsona), Gidi (73. Myslovič), Javorček – Essomba (73. Sauer), Bile (46. Iľko), Jambor



Slovan: Borjan (59. Trnovský) - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer – Zmrhal, Kankava, Savvidis (90.+2 Pauschek), Barseghjan (90.+2 Lichý), Weiss ml. (72. Rodrigues) - Strelec (90.+2 Marcelli)



Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Gratulujem súperovi k víťazstvu i k taktike, ktorú zvolili. Slovan nás prekvapil systémom, ktorý hral. Nám sa v defenzíve nedarilo byť v správnych priestoroch, a kvalitným hráčom Slovana to stačilo. Nemali sme dnes kvalitu ani v útoku, nedokázali sme Slovan prekvapiť. Ak urobíte toľko chýb ako my dnes, tak taký súper ako Slovan to využije a aj streleckou prevahou to potvrdí. My musíme pracovať tak, aby sa aj nová zostava presadila kvalitou, verím, že sa to podarí už v ďalšom zápase."



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Pre nás veľmi dôležité víťazstvo, zápas prvého s druhým je vždy plný emócií. Vážim si prácu Žiliny, poznám kvality ich hráčov, mal som prirodzený rešpekt v dobrom zmysle slova. Nehrali sme moc dobre v príprave, dnes sme však podali výborný výkon. Toto mužstvo, keď je koncentrované a je dobre psychicky a takticky pripravené na zápas, tak si dovolím povedať, že v lige nemá súpera. Som rád za výkon, za jednoznačné víťazstvo a gratulujem hráčom. Je to výborný prvý krok do jarných bojov."



Žilina 9. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili úspešne do jarnej časti Niké ligy. V piatkovom 19. kole zvíťazili na ihrisku Žiliny hladko 4:0 a zvýšili náskok na čele tabuľky pred "šošonmi" na 10 bodov.Zverenci Vladimíra Weissa staršieho natiahli šnúru bez prehry v lige na 14 zápasov a pod Dubňom boli lepším mužstvom. V prvom polčase im najskôr vyšla kolmá akcia po osi Vladimír Weiss ml. - David Strelec - Tigran Barseghjan a arménsky útočník zblízka otvoril skóre. Druhý gól dal Weiss, keď arbiter Ziemba dostal od videorozhodcu pokyn, aby si išiel pozrieť situáciu po rohovom kope Slovana, keď Adango v šestnástke zahral rukou. Belko strelu krídelníka hostí z jedenástky vyrazil, no Weiss sa už z dorážky nemýlil - 0:2. V 82. minúte sa presadil aj Jaba Kankava a skóre duelu uzavrel Gerson Rodrigues, keď premenil pokutový kop po faule Ndjeungouea na Blackmana.Niké liga má cez víkend na programe ďalších päť zápasov.