Slovan tvrdí, že uhradil záväzok a zákaz prestupov od FIFA sa ruší

Zürich 27. februára (TASR) - Vedenie ŠK Slovan Bratislava zareagovalo na medializované informácie týkajúce sa zákazu prestupov na tri obdobia udeleného od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Vo svojom stanovisku tvrdí, že klub uhradil záväzok voči svojmu bývalému hráčovi Vernonovi De Marcovi a tým pádom sa zákaz ruší.



Slovanu by tak po následných legislatívnych procesoch nemalo nič brániť, aby v lete či zime registroval nových hráčov. "Predmetná suma už bola uhradená, chce to pár dní, aby nabehla na účet prijímateľa, nasledovať budú legislatívne kroky a procesy, aby bol transfer ban zrušený. Túto situáciu samozrejme netreba zľahčovať, pretože nevrhá pozitívne svetlo na klub. Na druhej strane, rád by som vyvrátil polemiky o tom, že by mala vplyv na ďalšie letné či zimné prestupové obdobie," uviedol pre oficiálny klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.



Trest nadobudol platnosť deň pred minulotýždňovou odvetou baráže o osemfinále Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovom zápase podľahli "belasí" Sturmu Graz 0:1. V úvodnom stretnutí na pôde rakúskeho súpera utrpeli prehru 1:4 a s účinkovaním v tretej najvýznamnejšej európskej súťaži sa rozlúčili.