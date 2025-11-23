< sekcia Šport
Slovan ukončil sériu prehier, LM zdolal rozbehnutý Poprad
Dukla Trenčín zdolala HC Košice 2:1 a „oceliarom“ ukončila sériu troch víťazstiev.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľňajšom 22. kole Tipsport ligy Duklu Michalovce 3:0. „Belasí“ tak ukončili šnúru troch prehier a stratu na prvú Nitru stiahli na päť bodov. O ich góly sa postarali Jonáš Peterek a Sena Acolatse, brankár Henri Kiviaho kryl všetkých 19 striel hostí.
Dukla Trenčín zdolala HC Košice 2:1 a „oceliarom“ ukončila sériu troch víťazstiev. Zároveň zaznamenala prvý triumf pod vedením českého trénera Otakara Vejvodu. Duel sa niesol aj v znamení osláv 100 rokov trenčianskeho hokeja.
Liptovský Mikuláš zvíťazil na ľade Popradu 4:3 po predĺžení. Domácim „kamzíkom“ tak ukončil sériu štyroch víťazstiev a v druhom zápase za sebou získal dva body po obrate.
Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Žiliny 2:1 a v tabuľke sa posunula na deviate miesto za Duklu Trenčín. Vlaňajší semifinalisti zo Žiliny zostali na štvrtej priečke.
Hokejisti HKM Zvolen ukončili trojzápasovú sériu prehier, keď triumfovali na ľade HC Prešov 3:2. Víťazný gól vsietil v 45. minúte Marek Šramaty. Zvolenčania sa posunuli na siedmu priečku tabuľky, Prešovu naďalej patrí posledná 12. pozícia.
Tipsport liga - 22. kolo:
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Góly: 4. Dúbravík (Kosmachuk, Ranford) - 6. Laferriere (Giroux, Rapáč), 21. Laferriere (Archambault). Rozhodovali: Baluška, Novák - Hercog, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2358 divákov.
Žilina: Rychlík - Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Miller, Holenda, Vajko - Ranford, Korczak, Kolenič - Tkáč, Baláž, Kosmachuk - Dej, Šmída, Juščák - Dúbravík, Galamboš, Vašaš
SNV: Godla - Žiak, Romaňák, Ališauskas, Groch, Zajac, Barcík - Archambault, Giroux, Laferriere - Džugan, Kaspick, Rapáč - Králik, Viedenský, Drábek - Vandas, Bortňák, Števuliak
HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 17. Peterek (Acolatse, Fabuš), 34. Acolatse (Pecararo, Dmowski), 58. Jendek (O´Connor). Rozhodcovia: Žák, Krajčík – D. Konc ml., Hajnik, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 4442 divákov.
Slovan: Kiviaho – O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – R. Varga, Solenský, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Bondra, Peterek, Jendek – Petriska, Kukumberg, Lupták
Michalovce: Glosár – Rimko, Welsh, Kubka, Bindulis, Macejko, Roman – Spodniak, Roy, Virtanen – Michnáč, Lichanec, Safaralejev – Svitana, Hrabčák, Fominych – Stahoň, Bartánus, A. Varga
HC Prešov - HKM Zvolen 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
Góly: 3. Jokeľ, 25. Rapuzzi (Rockwood, Fejes) - 41. Macek (Cassels, Wesley), 44. Hecl (Cassels, Wesley), 45. Šramaty (Pišoja, Marcinek). Rozhodovali: Orolin, Lesay - Tichý, Tomáš, vylúčení: 7:3 na 2 min., navyše: Brejčák 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0.
Prešov: Janus - Semaňák, Hain, Nátny, MacDougall, Brejčák, Pulšák - Avtsin, Rapuzzi, Giľák - Rockwood, Paločko, Fejes - Jokeľ, Suja, Valigura - Chalupa, Bačo, Blaško
Zvolen: Kantor - Wesley, Brejčák, Valach, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Kowalczyk - Lunter, Šramaty, Macek - Jääskeläinen, Cassels, Hecl - Marcinek, Fekiač, Kudrna - Csányi, Faith, Kukos
HK Dukla Trenčín - HC Košice 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 30. Descheneau (Varone, Goljer), 46. Lapšanský (Bezúch, Ahl) – 39. Kohút. Rozhodcovia: Výleta, Rojík - Orolin, Vyšný, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia 0:1, 4211 divákov
Trenčín: Junca - J. Mikuš, Goljer, Laurenčík, Drgoň, Starosta, Hatala, M. Hrenák - Bellerive, Varone, Descheneau - Ahl, Vitolinš, T. Dudáš - Lapšanský, Šiška, Bezúch - D. Hudec, Krajč, Krajčovič
Košice: Jurčák - Rosandič, Bučko, Dachnovskij, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš - Petráš, Krivošík, T. Mikúš - Rogoň, Havrila, Lamper - Plochotnik, Kohút, Jellúš - Liščinský, Linet, J. Bartoš - T. Varga
HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po predĺžení (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 9. Bjalončík (Cracknell, Calof), 18. Nauš (Calof, Bjalončík), 41. Urbánek (Nauš, Šotek) - 12. Vankúš (J. Sukeľ), 41. Ibragimov (Tritt, Vojtech), 57. Cormier (Záborský, F. Fekiač), 64. Tritt (Záborský). Rozhodcovia: Kalina, Jobbágy - Frimmel, Tvrdoň, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 1977 divákov
Poprad: Parks - Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta - Bjalončík, Cracknell, Calof - Výhonský, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Majdan, Kundrik, Stanček
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly, D. Jendroľ - J. Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Záborský, Uhrík, Sejna - Nespala, Vankúš, Šandor
tabuľka:
1. Nitra 21 14 2 1 4 74:46 47
2. Slovan Bratislava 21 9 6 3 3 77:62 42
3. Košice 22 11 1 5 5 71:50 40
4. Žilina 21 11 3 1 6 70:54 40
5. Banská Bystrica 20 9 2 2 7 68:52 33
6. Liptovský Mikuláš 22 6 5 4 7 69:74 32
7. Zvolen 22 7 3 4 8 69:69 31
8. Trenčín 22 7 2 4 9 48:57 29
9. Spišská Nová Ves 21 8 1 1 11 47:63 27
10. Poprad 22 6 2 3 11 61:68 25
11. Michalovce 22 6 2 2 12 60:78 24
12. Prešov 22 5 1 0 16 48:89 17
