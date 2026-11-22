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Slovan uštedril Prešovu debakel 7:1, Buček: „Teší nás efektivita“
Slovanisti sa koncom októbra trápili a do reprezentačnej prestávky vstupovali so sériou troch prehier za sebou.
Autor TASR
Prešov 22. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava majú po reprezentačnej prestávke skvelú formu, keď zvíťazili vo všetkých štyroch stretnutiach. Ich najnovšou obeťou sa stal posledný Prešov, ktorému „belasí“ uštedrili v sobotňajšom zápase 21. kola Tipsport ligy debakel 7:1. Tréner „koňarov“ Tommi Hämäläinen označil prehru za zahanbujúcu, zatiaľ čo v kabíne hostí prevládala pozitívna atmosféra.
Slovanisti sa koncom októbra trápili a do reprezentačnej prestávky vstupovali so sériou troch prehier za sebou. Po nej sa vrátili ako vymenení, keď uplynulé štyri stretnutia ovládli so ziskom plného počtu 12 bodov a skóre 18:6. „Cez reprezentačnú pauzu sme niečo zmenili. Hlavný tréner s tým prišiel na tréningoch. Chalani odrobili cez prestávku výbornú prácu, sme s tým spokojní,“ priznal asistent hlavného kouča hostí Tomáš Surový. Zverenci Brada Tappera chceli dobrú formu potvrdiť aj v Prešove, kde mal úvod stretnutia vyrovnaný priebeh. Nerozhodné skóre zmenil v 12. minúte Róbert Varga, no domáci naďalej hrozili. „Nečakali sme, že to bude úplne jednoduché. Už prvá tretina ukázala, že to môže byť o jednom alebo dvoch góloch,“ zhodnotil bratislavský útočník Samuel Buček.
Rozhodujúce chvíle duelu prišli v druhej časti. Najprv v úvode zvýšil na 2:0 Jonáš Peterek, Slovan následne ubránil oslabenie a tesne po ňom upravil na 3:0 Adam Lukošik. „Po vhadzovaní som sa snažil pretlačiť sa pred bránku. Buly sa so šťastím odrazilo ku mne a ja som sa len snažil prekonať brankára. Vedel som, že často padá dole, tak som sa mu to snažil dať hore a vyšlo to,“ komentovala svoj presný zásah čerstvá posila „belasých“. Pred druhou prestávkou sa ešte presadil Ryan Dmowski a akékoľvek prešovské nádeje zhasli na začiatku tretej časti, keď v rozmedzí 61 sekúnd skórovali Ryder Korczak, Ján Petriska a Fabian Ličko. „Bol to pre nás všetkých zahanbujúci moment. Stále sme nepochopili, že musíme spolupracovať a hrať ako tím proti množstvu dobrých hráčov. Úroveň súpera je taká vysoká, že si v žiadnom zápase nemôžeme dovoliť nechať niekoho osamote. Potrebujeme veľa hráčov, ktorí v každom dueli odovzdajú svoje osobné maximum, aby sme dosiahli výsledok. To nie je možné každý deň, preto nie sú naše výkony stabilné,“ poznamenal kormidelník domácich Hämäläinen. Z vyrovnaného úvodu sa tak stal jednoznačný súboj, ktorého výsledok už len skrášlil gól Dávida Baláža na konečných 1:7. „Sme radi, že sme tých gólov nakoniec dali sedem. Je to fajn, efektivita nás teší,“ dodal k výsledku zápasu Buček.
Prešov si uvedomoval náročnosť prekážky, no motivovala ho najmä zlepšená výkonnosť v uplynulých kolách. V 19. kole si pripísal premiérové víťazstvo v sezóne a v piatkovom stretnutí so Spišskou Novou Vsou získal svoj desiaty bod za ôsmu prehru po riadnom hracom čase. Na regeneráciu mal len jeden deň, no do karát mu hral ďalší domáci duel proti súperovi unavenému z dlhej cesty na východ. „Od druhého zápasu za dva dni sme si sľubovali, že nám to pomôže. Oni cestovali, my nie. Stále však platí, že musíme byť na vrchole výkonnosti, aby sme dosiahli výsledky. Keď je náš výkon zlý, je naozaj zlý. Stále sme nepochopili, že proti silným individuálnym kvalitám musíme podať dobrý tímový výkon. Tam sme sa zatiaľ nedostali,“ apeloval 51-ročný lodivod Prešova. Na kvalitu domácich upozorňoval Surový. „Majú 80 percent prehier iba o gól. Preto sme veľmi radi, že sme tu dosiahli vysoké víťazstvo, lebo tu sa veľké výhry dosahujú ťažko,“ podotkol asistent trénera Tappera.
Záver výraznejšiu drámu nepriniesol a Bratislavčania sa vrátili na čelo neúplnej tabuľky najvyššej slovenskej súťaže. Z predvedeného výkonu mal Buček radosť. „Fungovalo nám veľa vecí. Hrali sme dobre v obrannom pásme, čo viedlo k tomu, že sme trávili veľa času v útoku, a tiež sme mali dobrý forčeking. Získavali sme puky, z čoho sme mali šance a góly,“ povedal 27-ročný útočník, ktorý priznal pozitívnu atmosféru v kabíne. „Po výhre je v šatni stále super nálada. Už v utorok nás však čaká Liptovský Mikuláš, na ktorý sa musíme pripraviť. Do polnoci sa budeme zabávať a potom sa začína príprava na ďalšieho súpera,“ uzavrel Buček. Po meraní síl s Liptákmi sa Slovan stretne v repríze finále s Nitrou, ktorá najbližšie preverí Prešov.
Slovanisti sa koncom októbra trápili a do reprezentačnej prestávky vstupovali so sériou troch prehier za sebou. Po nej sa vrátili ako vymenení, keď uplynulé štyri stretnutia ovládli so ziskom plného počtu 12 bodov a skóre 18:6. „Cez reprezentačnú pauzu sme niečo zmenili. Hlavný tréner s tým prišiel na tréningoch. Chalani odrobili cez prestávku výbornú prácu, sme s tým spokojní,“ priznal asistent hlavného kouča hostí Tomáš Surový. Zverenci Brada Tappera chceli dobrú formu potvrdiť aj v Prešove, kde mal úvod stretnutia vyrovnaný priebeh. Nerozhodné skóre zmenil v 12. minúte Róbert Varga, no domáci naďalej hrozili. „Nečakali sme, že to bude úplne jednoduché. Už prvá tretina ukázala, že to môže byť o jednom alebo dvoch góloch,“ zhodnotil bratislavský útočník Samuel Buček.
Rozhodujúce chvíle duelu prišli v druhej časti. Najprv v úvode zvýšil na 2:0 Jonáš Peterek, Slovan následne ubránil oslabenie a tesne po ňom upravil na 3:0 Adam Lukošik. „Po vhadzovaní som sa snažil pretlačiť sa pred bránku. Buly sa so šťastím odrazilo ku mne a ja som sa len snažil prekonať brankára. Vedel som, že často padá dole, tak som sa mu to snažil dať hore a vyšlo to,“ komentovala svoj presný zásah čerstvá posila „belasých“. Pred druhou prestávkou sa ešte presadil Ryan Dmowski a akékoľvek prešovské nádeje zhasli na začiatku tretej časti, keď v rozmedzí 61 sekúnd skórovali Ryder Korczak, Ján Petriska a Fabian Ličko. „Bol to pre nás všetkých zahanbujúci moment. Stále sme nepochopili, že musíme spolupracovať a hrať ako tím proti množstvu dobrých hráčov. Úroveň súpera je taká vysoká, že si v žiadnom zápase nemôžeme dovoliť nechať niekoho osamote. Potrebujeme veľa hráčov, ktorí v každom dueli odovzdajú svoje osobné maximum, aby sme dosiahli výsledok. To nie je možné každý deň, preto nie sú naše výkony stabilné,“ poznamenal kormidelník domácich Hämäläinen. Z vyrovnaného úvodu sa tak stal jednoznačný súboj, ktorého výsledok už len skrášlil gól Dávida Baláža na konečných 1:7. „Sme radi, že sme tých gólov nakoniec dali sedem. Je to fajn, efektivita nás teší,“ dodal k výsledku zápasu Buček.
Prešov si uvedomoval náročnosť prekážky, no motivovala ho najmä zlepšená výkonnosť v uplynulých kolách. V 19. kole si pripísal premiérové víťazstvo v sezóne a v piatkovom stretnutí so Spišskou Novou Vsou získal svoj desiaty bod za ôsmu prehru po riadnom hracom čase. Na regeneráciu mal len jeden deň, no do karát mu hral ďalší domáci duel proti súperovi unavenému z dlhej cesty na východ. „Od druhého zápasu za dva dni sme si sľubovali, že nám to pomôže. Oni cestovali, my nie. Stále však platí, že musíme byť na vrchole výkonnosti, aby sme dosiahli výsledky. Keď je náš výkon zlý, je naozaj zlý. Stále sme nepochopili, že proti silným individuálnym kvalitám musíme podať dobrý tímový výkon. Tam sme sa zatiaľ nedostali,“ apeloval 51-ročný lodivod Prešova. Na kvalitu domácich upozorňoval Surový. „Majú 80 percent prehier iba o gól. Preto sme veľmi radi, že sme tu dosiahli vysoké víťazstvo, lebo tu sa veľké výhry dosahujú ťažko,“ podotkol asistent trénera Tappera.
Záver výraznejšiu drámu nepriniesol a Bratislavčania sa vrátili na čelo neúplnej tabuľky najvyššej slovenskej súťaže. Z predvedeného výkonu mal Buček radosť. „Fungovalo nám veľa vecí. Hrali sme dobre v obrannom pásme, čo viedlo k tomu, že sme trávili veľa času v útoku, a tiež sme mali dobrý forčeking. Získavali sme puky, z čoho sme mali šance a góly,“ povedal 27-ročný útočník, ktorý priznal pozitívnu atmosféru v kabíne. „Po výhre je v šatni stále super nálada. Už v utorok nás však čaká Liptovský Mikuláš, na ktorý sa musíme pripraviť. Do polnoci sa budeme zabávať a potom sa začína príprava na ďalšieho súpera,“ uzavrel Buček. Po meraní síl s Liptákmi sa Slovan stretne v repríze finále s Nitrou, ktorá najbližšie preverí Prešov.