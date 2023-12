Slovan utrpel najvyššiu prehru od roku 2011, v tíme hovoria o hanbe

Michalovce 2.decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava utrpeli v piatok najvyššiu prehru od decembra 2011. Michalovce ich zdolali v zápase 23. kola najvyššej slovenskej súťaže 10:1 a podčiarkli krízu jedného z dvoch najúspešnejších klubov v slovenskej histórii. "Belasí", ktorým patrí v tabuľke desiate miesto, hovoria o hanbe.



Štyri góly domácich zaznamenal legionár Chase Pearson a do kanadského bodovanie pridal ešte dve asistencie. "Bol to výborný tímový výkon. K mojej produktivite nemám čo povedať, niekedy to jednoducho vychádza. Bol to ten deň, keď to padá. Podstatné však bolo, že zabrali všetci. Konečne máme víťaznú sériu. Veľmi sme si ju želali a takto musíme pokračovať," povedal 26-ročný Kanaďana pre webstránku hockeyslovakia.sk. Jeho tím vyhral šesťkrát za sebou a v tabuľke je momentálne štvrtý, bod pred Popradom.



Slovanisti naopak nadviazali na negatívnu sériu, keď prehrali šiestykrát z uplynulých ôsmich duelov. Asistent trénera Richard Kapuš hovorili o hanbe a jeho slová potvrdil aj kapitán Miroslav Preisinger. Ten po zápase dokonca navrhol, že sa svojho "céčka" vzdá. "Ťažko sa to hodnotí. Je to hanba. V poslednom čase sme nehrali dobre a teraz to vybuchlo naplno. Musíme s tým niečo robiť, pretože takto to nejde. Kto to videl, tak si urobí obraz sám. Ja na to nemám slov," neskrýval Preisinger roztrpčenie. Jeho tím sa nevie dostať do tempa od začiatku prebiehajúcej sezóny, na konci septembra pristúpil aj ku zmene trénera. Tento post momentálne zastáva Čech Vladimír Růžička.



"Nie je tu čo hodnotiť. Jedným slovom hanba, dvoma slovami obrovská hanba," zdôraznil Kapuš pre hockeyslovakia. Chyby tímu prirovnal k utorňajšej prehre 2:4 v Liptovskom Mikuláši: "Dá sa prehrať, ale nie takýmto obrovským spôsobom. Domáci nás vyškolili v defenzíve i ofenzíve a niektorí hráči pôsobili, ako keby boli nezainteresovaní. Na chvíľu sme sa vrátili do zápasu, ale potom prišli opäť nezmyselné chyby a zopakoval sa Liptovský Mikuláš. Vypracované šance nepremieňame a inkasujeme s obrovskou ľahkosťou. Je to naozaj hanba a výsledok hovorí za všetko."



Jeho tím prehral vyššie naposledy pred takmer dvanástimi rokmi, keď nestačil na Skalicu na jej ľade 0:10. Trpkosť prehry v Michalovciach ešte podčiarkol pästný súboj domáceho Mitchella Hearda s Ethanom Werekom, z ktorého vyšiel víťazne michalovský legionár. "Počas celého zápasu si vymieňali nejaké poznámky a skvelá atmosféra Mitcha vyhecovala. Aj také veci k podobným zápasom patria a diváci si to užili," povedal k bitke domáci obranca Martin Bodák.



Jeho tímu pomohol teambuilding počas reprezentačnej prestávky. "Chlapcov teraz hokej baví a tím sa dostal do dobrej športovej formy. Už pred reprezentačnou pauzou sme však odohrali výborné zápasy proti Nitre a Košiciam. Iste, pomohol nám aj teambuilding, ale stále sme tvrdo trénovali a konečne máme aj kúsok šťastia. Do zostavy sa vrátili Bodák i Pearson a to sú dôležité veci. Prehrávali sme o gól, teraz máme rozdielových hráčov, ktorých to baví," zhodnotil domáci tréner Peter Kúdelka.



Duklu čaká najbližší zápas v nedeľu na ľade Zvolena, s ktorým zvedie priamy súboj o tretie miesto. "Belasí" zavítajú na ľad nováčika do Humenného, ktoré zdolali doposiaľ v oboch zápasoch, raz po predĺžení.